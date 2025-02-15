timelesz¿·¥á¥ó¥Ð¡¼»ûÀ¾Âó¿Í¡ÖÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¯¸µµ¤¤è¤¯¡×¡¡µÆÃÓÉ÷Ëá¤ÈÆ±´ü¡¡¡Ö¹ñÌ±¤Î¸µ¥«¥ì¡×¤ÈÏÃÂê
¡¡timelesz¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¡Ötimelesz½±Ì¾¼°¡¡¿·ÂÎÀ©È¯É½µ¼Ô²ñ¸«¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£º´Æ£¾¡Íø¡Ê28¡Ë¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡Ê29¡Ë¡¢¾¾ÅçÁï¡Ê27¡Ë¤È¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ötimelesz¡¡project¡×¡ÊÄÌ¾Î¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿»ûÀ¾Âó¿Í¡Ê30¡Ë¡¢¸¶²Å¹§¡Ê29¡Ë¡¢¶¶ËÜ¾À¸¡Ê25¡Ë¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡Ê23¡Ë¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¡Ê22¡Ë¤Î8¿Í¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿¡£¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î»ûÀ¾¤¬°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»ûÀ¾¤Ï¡Ö¤³¤Î¿·¤·¤¤²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤³¤ÎÀè¤ÎÌ¤Íè¤òÌÀ¤ë¤¯³Ú¤·¤¯¸µµ¤¤è¤¯²á¤´¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£º£¤Î¿´¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Öº£¤â¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ê¡¢´ò¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¤¤¤í¤ó¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢ÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£·èÃÇ¤ò¤·¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È¤ß¤ó¤Ê¤¬»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê³èÆ°¤ò¤³¤ì¤«¤é¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÜÉ¸¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡»ûÀ¾¤Ï1994Ç¯¡ÊÊ¿6¡Ë12·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¡£¡ÖSTARTO¡¡ENTERTAINMENT¡×ÇÐÍ¥Éô½êÂ°¡£¸õÊäÀ¸ºÇÇ¯Ä¹¡£08Ç¯¤Ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ËÆþ½ê¤·¡¢¡ÖSexy¡¡Zone¡×¤é¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£21Ç¯4·î¤Ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥ºJr.¤òÂ´¶È¡£Â¿¿ô¤ÎÉñÂæ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤ÉÇÐÍ¥¶È¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹â¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹ÎÏ¤È¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËÇÝ¤Ã¤¿¥¹¥¥ë¤òÀË¤·¤ß¤Ê¤¯Â¾¤Î¸õÊäÀ¸¤ËÅÁ¤¨¤ë»Ñ¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î¿´¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡Ö¹ñÌ±¤Î¸µ¥«¥ì¡×¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤¿¡£µÆÃÓÉ÷Ëá¤È¤ÏÆ±´ü¤Ç¡¢¾È¤ì¤Ê¤¬¤é°ì½ï¤ËÍÙ¤ë¥·¡¼¥ó¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ë¡¼¥×¤Ï3¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿ºòÇ¯4·î1Æü¤ËSexy¡¡Zone¤«¤étimelesz¤Ë²þÌ¾¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÊç½¸¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤¤¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Î¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò°ìÈÌ¸øÊç¤ò´Þ¤á¤ÆÊç½¸¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤«¤é¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¤Ï½é¤È¤Ê¤ë¡£1Ëü8922·ï¤Î±þÊç¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£4¼¡¿³ºº¤«¤é¤ÏSTARTO¡¡ENTERTAINMENT½êÂ°¤ÎÇÐÍ¥3¿Í¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¤·¤¿¡£°ÛÎã¤Î»î¤ß¤ËNetflix¤ÇÇÛ¿®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÌ©ÃåÈÖÁÈ¡Ötimelesz project-AUDITION-¡×¤ÏÂç¤¤ÊÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿¡£
¡þ»ûÀ¾¡¡Âó¿Í¡Ê¤Æ¤é¤Ë¤·¡¦¤¿¤¯¤È¡Ë1994Ç¯¡ÊÊ¿6¡Ë12·î31ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Î30ºÐ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ï¿å¿§¡£
¡þ¸¶¡¡²Å¹§¡Ê¤Ï¤é¡¦¤è¤·¤¿¤«¡Ë1995Ç¯¡ÊÊ¿7¡Ë9·î25ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Î29ºÐ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ï²«ÎÐ¡£
¡þ¶¶ËÜ¡¡¾À¸¡Ê¤Ï¤·¤â¤È¡¦¤Þ¤µ¤¡Ë1999Ç¯¡ÊÊ¿11¡Ë10·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢¿ÀÆàÀî¸©½Ð¿È¤Î25ºÐ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ï¥Ô¥ó¥¯¡£
¡þÃöËó¡¡¼þÅÎ¡Ê¤¤¤Î¤Þ¤¿¡¦¤·¤å¤¦¤È¡Ë2001Ç¯¡ÊÊ¿13¡Ë8·î17ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢°ñ¾ë¸©½Ð¿È¤Î23ºÐ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤Ï²«¿§¡£
¡þ¼ÄÄÍ¡¡Âçµ±¡Ê¤·¤Î¤Å¤«¡¦¤¿¤¤¤¡Ë2002Ç¯¡ÊÊ¿14¡Ë7·î9ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î22ºÐ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤ÏÇò¡£