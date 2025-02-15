8¿ÍÂÎÀ©¤Îtimelesz¡¡¥·¥ó¥°¥ëÂè1ÃÆ¤Ï¡ÖRock¡¡this¡¡Party¡×28ÆüÇÛ¿®
¡¡¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬²ÃÆþ¤·¡¢8¿ÍÂÎÀ©¤È¤Ê¤Ã¤¿timelesz¤¬¡¢28Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¡ÖRock¡¡this¡¡Party¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë¡£¿·ÂÎÀ©½é¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Ötimelesz¡¡project¡×¤ÎºÇ½ª¿³ºº¤Ç²ÝÂê¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿°ì¶Ê¡£º´Æ£¾¡Íø¡Ê28¡Ë¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¡Ê29¡Ë¡¢¾¾ÅçÁï¡Ê27¡Ë¤¬ºî»ì¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¡ÖºÇ¹â¤ÎÃç´Ö¤È°ì½ï¤ËÌ´¤ò¤«¤Ê¤¨¤è¤¦¡×¤È¤¤¤¦¡Ötimelesz¡¡project¡×¤ÇÊâ¤ó¤Ç¤¤¿µ°À×¤ä´¶¾ð¤ò²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤¿¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥Á¥å¡¼¥ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ötimelesz¡¡project¡×¤Ïº£·î5Æü¤ËºÇ½ª¤È¤Ê¤ë6¼¡¿³ºº¤ò¼Â»Ü¡£¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë»ûÀ¾Âó¿Í¡Ê30¡Ë¡¢¸¶²Å¹§¡Ê29¡Ë¡¢¶¶ËÜ¾À¸¡Ê25¡Ë¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡Ê23¡Ë¡¢¼ÄÄÍÂç¼ù¡Ê22¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤¬15Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£