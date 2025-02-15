¡ÖÉé¤±¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¿ÍÀ¸ÄÙ¤ì¤Ê¤¤¡×¡¡Èæ²ÅÂç¸ã¡¢²¦¼Ô¡¦Äé¤Î°úÆ³ÅÏ¤¹È¯¸À¤Ë°Õ¤Ë²ð¤µ¤º¡Ö¤à¤·¤í³Ú¤·¤ß¡×
¶½¹Ô¤ÏAmazon ¥×¥é¥¤¥à¡¦¥Ó¥Ç¥ª¤ÇÀ¸ÇÛ¿®
¡¡¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ÎWBAÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé4°Ì¡¦Èæ²ÅÂç¸ã¡Ê»ÖÀ®¡Ë¤¬15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î½êÂ°¥¸¥à¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£24Æü¤ËÅìµþ¡¦ÍÌÀ¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç²¦¼Ô¡¦ÄéÀ»Ìé¡Ê³Ñ³¤Ï·ÊõÀÐ¡Ë¤ËÄ©Àï¡£Á°Æü¤Ë²¦¼Ô¤«¤é¡ÖÈæ²ÅÂç¸ã¤ÎºÇ¸å¤Î»î¹ç¡×¤È°úÆ³¤òÅÏ¤¹È¯¸À¤¬½Ð¤¿¤¬¡¢°Õ¤Ë²ð¤µ¤º¾Ð¤Ã¤ÆÎ®¤·¤¿¡£ÀïÀÓ¤Ï½éËÉ±ÒÀï¤Î29ºÐ¡¦Äé¤¬12¾¡¡Ê8KO¡Ë2Ê¬¡¢29ºÐ¤ÎÈæ²Å¤¬21¾¡¡Ê19KO¡Ë3ÇÔ1Ê¬¡£
¡¡¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢¤À¤Ã¤¿¹â¹»»þÂå¤«¤é¤Î¿ÆÍ§¤Ç¡¢Äê´üÅª¤Ë¿©»ö¤Ë¤â¹Ô¤¯´ÖÊÁ¡£¤·¤«¤·¡¢Äé¤Ï14Æü¤Î¸ø³«Îý½¬¤Ç¡ÖÈæ²ÅÂç¸ã¤ÎºÇ¸å¤Î»î¹ç¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¤¢¤Î¶ÉÌÌ¤Î¿Í´Ö¤Ï¡ÊÉé¤±¤ì¤Ð¡Ë¤â¤¦¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤Ï½ª¤ï¤ê¤Ç¤·¤ç¡×¡Ö±þ±ç¤·¤¿¤¤»×¤¤¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Èº£²óËÍ¤¬Èà¤Î¿ÍÀ¸¤òÄÙ¤¹¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤ÏÁ´¤¯ÊÌ¤Î¤³¤È¡×¤È¶¯¤¤¸ÀÍÕ¤Ç°úÆ³¤òÅÏ¤¹¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Èæ²Å¤Ïµ»ö¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡£¥×¥í¤Ç¤â2020Ç¯10·î¤Ë°ú¤Ê¬¤±¤À¤Ã¤¿Áê¼ê¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤ò¸«¤¿¤¬¡¢¡Ö»î¹ç¤ÇÉé¤±¤¿¤¯¤é¤¤¤Ç¿ÍÀ¸ÄÙ¤ì¤Ê¤¤¡£¤à¤·¤íËÍ¤Ï°úÂà¤Î¸å¤ÎÊý¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¾Ð¤Ã¤Æ¼õ¤±Î®¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2¿Í¤È¤â¥Ü¥¯¥·¥ó¥°±Ç²è¡Ö¥í¥Ã¥¡¼¡×¤Ç¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹â¤á¡¢Äé¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥Ä¤âºÇ¸å¤Þ¤Ç¸«¤Æ¤¤¤¿¤é¥ä¥Ð¤¤¤Ê¡×¤ÈÆ®»Ö¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¯¤³¤È¤ò·Ù²ü¡£Èæ²Å¤Ï¡Ö»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Þ¤Ç¸«¤Á¤ã¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¥·¥ã¥É¡¼1²ó¡¢ËÀ¾õ¤Î¥ß¥Ã¥È¤ò¤«¤ï¤¹Îý½¬¤ò1²ó¡¢¥¦¥§¡¼¥È¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤òÈäÏª¡£Ìó70¥¥í¤Î¥Ð¡¼¥Ù¥ë¤ò¿¶¤ê²ó¤·¤Ê¤¬¤éÂÎ´´¤òÃÃ¤¨¡¢¡Ö¤¤Ä¤¤¡Ä¡Ä¡×¤ÈÏ³¤é¤¹¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡ÊÄé¤Ï¡ËÁê¼ê¤Î·ù¤Ê¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¯¤ë¡£°ìÈÖ¤Ïµ¤»ý¤Á¤¬¶¯¤¤¤³¤È¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¾å¼ê¤¯Îý½¬¤Ç¤¤¿¡£ÂÇ¤Á¹ç¤¤¤ÎÊý¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£ºÇ¸å¤ÏÂÇ¤Á¹ç¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¡£ºÇÂç14¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥¹¥Ñ¡¼¥ê¥ó¥°¤Ê¤É¤â¾Ã²½¡£¡Ö°ìÈÖ¤¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£¤¤¤¤Îý½¬¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡Èæ²Å¤ÏºòÇ¯9·î¤ËWBO²¦¼Ô¡¦ÉðµïÍ³¼ù¤ËÈ½ÄêÉé¤±¡£°ìÅÙ¤Ï°úÂà¤ò·è¤á¤¿¤¬¡¢Æ±10·î¤Ë°æ¾åÂó¿¿¤«¤é²¦ºÂ¤òÃ¥¤Ã¤¿Äé¤È¤ÎÂÐÀï¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤À¤³¤È¤ÇËÝ¤·¤¿¡£12·î¤«¤éÎý½¬¤òºÆ³«¡£¡Ö3¤«·î¤ÏÄ¹¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¡£½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤¤Ä¤¤»þ¤Ï³Ú¤·¤¯¤Ê¤¤¤±¤É¡¢»î¹ç¤¬¶á¤Å¤¤¤¿¤é¤¤¤¤¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¨¤ë¡×¤È¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÌÚ¾æ»Ê¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ï¡ÖÁ°²ó¤Î»î¹çÁ°¤Î2¤«·î¤ÏËÜÅö¤Ë¿¿·õ¤Ë¤ä¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¥×¥é¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤ÏÁ°²ó°Ê¾å¤Ç¤¹¡×¤È´üÂÔ¡£ÂÕ¤±¤½¤¦¤Ê¿´¤òÊ³¤¤Î©¤¿¤»¤ë¤¿¤á¡Ö¡Ø¼«Ê¬¤Ë±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¥á¥ó¥¿¥ë¤¬À¸¤ß½Ð¤¹¸ú²Ì¤ÏÈó¾ï¤Ë¤¢¤ë¡×¤È°¦Äï»Ò¤ÎÄ´À°¤Ö¤ê¤Ë¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡û¡ÄÆ±¶½¹Ô¤Ç¤Ï¡¢WBCÀ¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦ÃæÃ«½á¿Í¡ÊM.T¡Ë¤¬Æ±µé6°Ì¥À¥Ó¥É¡¦¥¯¥¨¥¸¥ã¥ë¡Ê¥á¥¥·¥³¡Ë¤È3ÅÙÌÜ¤ÎËÉ±ÒÀï¤ò¹Ô¤¦¡£WBO¥¢¥¸¥¢¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡ÊAP¡Ë¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¡¦Æá¿ÜÀîÅ·¿´¡ÊÄë·ý¡Ë¤â¡¢Æ±µé¥Î¥ó¥¿¥¤¥È¥ë10²óÀï¤ÇÁ°WBOÀ¤³¦Æ±µé²¦¼Ô¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥â¥í¥Ë¡¼¡Ê¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡Ë¤ÈÂÐÀï¡£Â¾¤Î¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤ÏIBF¤ËÀ¾ÅÄÎ¿Í¤¡ÊÏ»Åç¡Ë¡¢WBO¤ËÉðµïÍ³¼ù¡ÊÂç¶¶¡Ë¤¬½¢¤¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬¼çÍ×4ÃÄÂÎ¤òÆÈÀê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë