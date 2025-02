大創産業(DAISO/ダイソー)が展開する300円ショップ「THREEPPY(スリーピー)」に、ディズニーアニメーション映画『美女と野獣』モチーフのグッズが登場!

ディズニーアニメーション映画『美女と野獣』のディズニープリンスネス「ベル」をイメージさせるベージュ系のカラーと、「野獣」をイメージさせるネイビー系のカラーを展開。

全23種のグッズを写真たっぷりで紹介していきます☆

THREEPPY『美女と野獣』デザインシリーズ

© Disney

発売日時:2025年2月上旬より順次 ※一部発売中

種類:全23種

価格:300円(税込330円)〜700円(税込770円) ※店舗により取扱いが異なり、売り切れの場合もあります

大創産業が展開する300円ショップ「THREEPPY(スリーピー)」は、「こころ躍る日用品」をコンセプトに、遊び心や彩りを持ち味にした大人可愛い雑貨を追求するブランド。

そんな「THREEPPY」に、ディズニーアニメーション映画『美女と野獣』デザインのグッズが登場!

© Disney

ディズニーアニメーション映画『美女と野獣』のディズニープリンスネス「ベル」をイメージさせるベージュ系のカラーと、

© Disney

「野獣」をイメージさせるネイビー系のカラーを展開。

大人かわいいグッズの数々を取材させていただきました☆

バニティポーチ

© Disney

価格:500円

コスメを収納できるバニティポーチ。

ベージュ系のカラーは「ベル」の横顔をデザイン。

© Disney

ネイビー系のカラーは見つめ合う「ベル」と「野獣」が描かれています。

手触りのよいベロア生地がおしゃれ!

シェル型ポーチ

© Disney

価格:300円

口が大きく開いて使いやすいシェル型ポーチ。

ベージュ系とネイビー系の2種類がラインナップされています。

ベージュ系のカラーは「ベル」と「チップ」のデザイン。

© Disney

ネイビー系のカラーは「ルミエール」や「コグスワース」、「ポット夫人」「チップ」などお城の仲間たちがいっぱい!

チャーム付エコバッグ

価格:500円

リング付きで持ち歩きやすいチャーム入りのエコバッグ。

こちらもベージュ系とネイビー系のカラーです。

© Disney

ベージュ系はドレスアップした「ベル」の美しい横顔、

© Disney

ネイビー系は映画のロゴマークがデザインされています。

© Disney

生地はさりげない光沢感があり、軽くて使いやすいエコバッグです☆

マルシェバッグ

© Disney

価格:300円

マチがあって大容量のマルシェバッグ。

ベージュ系は美しい総柄デザイン。

ネイビー系は「ベル」と「野獣」を中心にしたロマンティックなデザインです。

折りたためばコンパクトに持ち歩けます。

巾着トートバッグ

価格:500円

コロンとしたフォルムがかわいい巾着トートバッグ。

巾着としても、トートバッグとしても使うことができます。

© Disney

リボンをキュッと結んでもかわいい☆

© Disney

ベージュ系とネイビー系から選べます。

便座フタカバー/低反発トイレマット/トイレットペーパーホルダーカバー/トイレシート

価格:便座フタカバー300円/低反発トイレマット500円/トイレットペーパーホルダーカバー300円/トイレシート300円

トイレ周りのグッズも豊富にラインナップ。

© Disney

温かみのあるカラーとおしゃれなタッチのアートで、トイレ空間を明るくしてくれます☆

ダイカットクッション

© Disney

発売日:2025年2月17日〜

価格:700円

2025年2月17日より順次、追加のグッズが登場!

ダイカットクッションは見つめ合う「ベル」と「野獣」のデザイン。

ソファーやベットに置いておきたくなるグッズです。

ルームシューズ

© Disney

発売日:2025年2月17日〜

価格:500円

ルームシューズは2種類。

ベージュ系のカラーとネイビー系のカラーで、どちらも異なるデザインになっています。

© Disney

ペアで使いたくなるかわいさです。

ボックスティッシュカバー

© Disney

発売日:2025年2月17日〜

価格:300円

ボックスティッシュをフックなどに下げておけるカバー。

総柄の生地とコーデュロイ風の生地の異素材ミックスがおしゃれ!

フタなし収納ボックス

© Disney

発売日:2025年2月17日〜

価格:各300円

サイズ:38×27×26cm、18×25×25.5cm

お部屋の整理整頓に便利なフタなし収納ボックス。

2つのサイズがラインナップされています。

インテリアトレー

© Disney

発売日:2025年2月17日〜

価格:300円

四隅のスナップボタンを留めればトレーになる、インテリアトレー。

美しい「ベル」の横顔デザインと、

© Disney

「ベル」と「野獣」のデザインの2種類。

スナップボタンを外せばスリムに持ち歩けるので旅行や出張にも便利!

目覚まし置き時計

発売日:2025年2月17日〜

価格:500円

ビンの形をしたおしゃれな置き時計。

目覚ましアラーム機能付きです。

カフェカーテン

© Disney

発売日:2025年2月17日〜

価格:300円

淡いカラーの総柄カフェカーテン。

ちょっとした場所の目隠しにも便利です。

『美女と野獣』グッズ全23種!

ダイソー「THREEPPY(スリーピー)」 ディズニー オリジナルデザインシリーズの紹介でした。

© Disney

