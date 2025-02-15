¡Ö²¿ÅÙ¤Ç¤â¸«ÊÖ¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×»°ãø·°¤Î¡ÈËâË¡¥È¥é¥Ã¥×¡É¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¸ø¼°¤âÀä»¿¡¡¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¸õÊä¡×¡¡
¡þ¥µ¥Ã¥«¡¼ ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥° ¥Ö¥é¥¤¥È¥ó3¡Ý0¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡Ê¸½ÃÏ14Æü¡¢¥¢¥á¥ê¥«¥ó¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
ÆüËÜÂåÉ½MF¤Î»°ãø·°Áª¼ê¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç3¡Ý0¤Î²÷¾¡¡£¤½¤Î¾¡Íø¤ÎÎ®¤ì¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢»°ãøÁª¼ê¤Î´°àú¤Ê¥È¥é¥Ã¥×¤«¤é¤Î°ì·â¤Ç¤·¤¿¡£
Á°È¾27Ê¬¡¢GK¥Õ¥§¥ë¥Ö¥ë¥Ã¥Ø¥óÁª¼ê¤Î¥í¥ó¥°¥¥Ã¥¯¤ËÈ¿±þ¤·¡¢Á°Àþ¤ØÈ´¤±½Ð¤¹¤È¡¢¸å¤í¤«¤é¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ò¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÁ´¤¯Íî¤È¤µ¤º±¦Â¤Ç¥Ô¥¿¥ê¤È»ß¤á¤ë¥È¥é¥Ã¥×¡£¤µ¤é¤ËÃÏÌÌ¤Ë¥Ü¡¼¥ë¤òÍî¤È¤·¤¿½Ö´Ö¡¢±¦Â¥¢¥¦¥È¥µ¥¤¥É¤ÇÁÇÁá¤¯Êý¸þÅ¾´¹¤·¡¢Áê¼ê¥Þ¡¼¥¯¤ò³°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÁÀ¤¤¤¹¤Þ¤·¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ç¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¥´¡¼¥ë¤Î¥Í¥Ã¥È¤òÄÀ¤á¡¢´ÑµÒ¤ÎÅÙ´Î¤òÈ´¤«¤¹¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î»î¹ç¡¢»°ãøÁª¼ê¤Î¥Ü¡¼¥ë¥¿¥Ã¥Á¤Ï48²ó¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¸ø¼°¤ÏX¤Ç¡Ö»°ãø·°¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼Àï¤Ç¤Î48²ó¤Î¥¿¥Ã¥Á¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤Ï¡¢²¿ÅÙ¤Ç¤â¸«ÊÖ¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÀä»¿¡£¤Þ¤¿Áê¼ê¥Á¥§¥ë¥·¡¼Â¦¤â¡¢¸ø¼°¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤Ç¤Î¥ê¥Ý¡¼¥È¤Ç¤³¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¡Ö¥·¡¼¥º¥ó¥Ù¥¹¥È¥´¡¼¥ë¸õÊä¤Î¥´¡¼¥ë¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£