¾±»ÊÃÒ½Õ¡¡¡È²¶¤Î¥ª¥ó¥Ê¡É¤«¤é¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤Ï¼êºî¤ê¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¥Á¥ç¥³¥±¡¼¥¡ª
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÉÊÀî¾±»Ê¡×¤Î¾±»ÊÃÒ½Õ¡Ê49¡Ë¤¬15Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦Æ£ËÜÈþµ®¡Ê39¡Ë¤¬¼êºî¤ê¤·¤¿¥±¡¼¥¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¾±»Ê¤Ï¡Ö²¶¤Î¥ª¥ó¥Ê¡¡¥°¥ë¥Æ¥ó¥Õ¥ê¡¼¤Î¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥è¡¼¥°¥ë¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥±¡¼¥¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢Æ£ËÜ¤¬¾Ð´é¤Ç¥±¡¼¥¤ò»ý¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡ª¥ß¥¥Æ¥£¡¼¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¤ÈÆ£ËÜ¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÅÁ¤¨¡¢¥±¡¼¥¤ÎÁ´ÂÎÁü¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¾Ð´é¡×¡ÖÁÇÅ¨¡¼¡ª¡×¡Ö¥×¥í¥Æ¥¤¥ó¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¡ª¡×¡ÖºÇ¹â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¤«¤é¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª°¦¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤Í¡×¡Ö¥ß¥¥Æ¥£¡¼¤ª¼êÀ½ÆÈ¤êÀê¤á¡×¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥ß¥¥Æ¥£¤âÂç¹¥¤¤À¤±¤É¡¢¾±»Ê¤µ¤ó¤Èµï¤ë¥ß¥¥Æ¥£¤¬ºÇ¹â¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÀÖ¤¤Éþ¤â°Õ¼±¤·¤Æ¤Æ²Ä°¦¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£