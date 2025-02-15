Â¤ÇÀèÀ©¡ªÆ£Àîºå¿À¤ÎÂÐ³°»î¹ç¡È³«Ëë¡É¡¡¤¤¤¤Ê¤êµ¡Æ°ÎÏÈ¯´ø
¡¡¡þÎý½¬»î¹ç¡¡ºå¿À¡½³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯2·î15Æü¡¡µ¹ÌîºÂ¡Ë
¡¡Æ£Àîºå¿À½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤È¤Ê¤Ã¤¿³ÚÅ·Àï¤Çºå¿À¤¬µ¡Æ°ÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¡¢ÀèÀ©¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·ÀèÈ¯¡¦Æâ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¶ñ»ÖÀîÁÈ¤«¤é¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿ÅçÅÄ¤¬¡¢¹ÈÇòÀï¤«¤é3»î¹çÏ¢Â³°ÂÂÇ¤È¤Ê¤ë±¦Á°ÂÇ¤Ç½ÐÎÝ¤¹¤ë¤È¡¢ÃæÌî¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¥é¥ó¡õ¥Ò¥Ã¥È¤ò»Å³Ý¤±¡¢ÃæÁ°ÂÇ¤ÇÌµ»à°ì¡¢»°ÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò³ÈÂç¡£º´Æ£µ±¤Ï¸«Æ¨¤·»°¿¶¤ËÅÝ¤ì¤¿¤¬¡¢4ÈÖ¤ËÆþ¤Ã¤¿¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¡¢ÃæÌî¤¬3µåÌÜ¤ËÆóÅð¤ËÀ®¸ù¡£¤µ¤é¤Ë4µåÌÜ¤¬¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¤Ê¤ê¡¢Ë½Åê¤ÇÀèÀ©¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£ºòÇ¯¤Ï¥ê¡¼¥°5°Ì¤Î41ÅðÎÝ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿ºå¿À¤¬¡¢ÀÑ¶ËÅª¤ËÆ°¤¯»ÑÀª¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£