¡ÖÎ®É¹¡×ËÌ³¤Æ»ÌÖÁö¤Çº£µ¨½é´ÑÂ¬ ºÇ¤âÃÙ¤¤µÏ¿
¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤¤ÎÉ÷Êª»í¡ÖÎ®É¹¡×¤¬ÌÖÁö»Ô¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó½é¤á¤Æ´ÑÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÌÖÁöÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢15Æü¸áÁ°10»þ20Ê¬¤Ë¤³¤ÎÅß½é¤á¤ÆÎ¦ÃÏ¤«¤éÎ®É¹¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤¿¤á¡ÖÎ®É¹½éÆü¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿Ç¯¤è¤ê24Æü¡¢µîÇ¯¤è¤ê27ÆüÃÙ¤¯¡¢1946Ç¯¤ÎÅý·×³«»Ï°ÊÍè¡¢ºÇ¤âÃÙ¤¤µÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡15Æü¤ÏËÌ³¤Æ»ÉÕ¶á¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤ÇËÌ´ó¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎËÌÉ÷¤Ë¤Î¤Ã¤ÆÎ®É¹¤¬Æî²¼¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÀè1½µ´Ö¤ÏËÌ¤Þ¤¿¤ÏÀ¾¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¯Æü¤¬Â¿¤¯¡¢¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤ÆîÉô¤Î³¤É¹¤Ï¼¡Âè¤ËÀÜ´ß¤¹¤ëÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡ÌÖÁöÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ï¡¢15Æü¸áÁ°10»þ20Ê¬¤Ë¤³¤ÎÅß½é¤á¤ÆÎ¦ÃÏ¤«¤éÎ®É¹¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¤¿¤á¡ÖÎ®É¹½éÆü¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ê¿Ç¯¤è¤ê24Æü¡¢µîÇ¯¤è¤ê27ÆüÃÙ¤¯¡¢1946Ç¯¤ÎÅý·×³«»Ï°ÊÍè¡¢ºÇ¤âÃÙ¤¤µÏ¿¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡15Æü¤ÏËÌ³¤Æ»ÉÕ¶á¤ÏÅß·¿¤Îµ¤°µÇÛÃÖ¤ÇËÌ´ó¤ê¤ÎÉ÷¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎËÌÉ÷¤Ë¤Î¤Ã¤ÆÎ®É¹¤¬Æî²¼¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÀè1½µ´Ö¤ÏËÌ¤Þ¤¿¤ÏÀ¾¤ÎÉ÷¤¬¿á¤¯Æü¤¬Â¿¤¯¡¢¥ª¥Û¡¼¥Ä¥¯³¤ÆîÉô¤Î³¤É¹¤Ï¼¡Âè¤ËÀÜ´ß¤¹¤ëÈÏ°Ï¤¬¹¤¬¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
À¸²Ö,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
¥ê¥Ï¥Ó¥ê,
Ä¹Ìî,
¥À¥¤¥¹,
Ë¡Í×,
¥¤¥Ù¥ó¥È,
ÀÅ²¬