¥Ó¥¥Ë»Ñ¤¬ÏÃÂê¡¦¤Û¤·¤Î¤¢¤¡¢¥Ô¥¿¥Ã¤È¤·¤¿¥¦¥§¥¢»Ñ¤òÈäÏª¤·È¿¶Á¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãºÙ¤¯¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡Ö±Ê±ó¤Î»ä¤ÎÆ´¤ì¡ª¡×
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Û¤·¤Î¤¢¤¡Ê47¡Ë¤¬¡¢¥Ô¥¿¥Ã¤È¤·¤¿¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¤¹¤ëÆ°²è¤ò¸ø³«¤·¡ÖÈþ¤·¤¤!!!¡×¡Ö¤É¤ì¤À¤±¼ã¤¤¤Î¡¼!!¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ç¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Æ°²è¡õ¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤âInstagram¤Ç¡¢¡ÖÃÈ¤«¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¥×¡¼¥ë¹Ô¤¤¿¤¤¤Ê¡£¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â´èÄ¥¤é¤Ê¤¤¤È¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥Ò¥ç¥¦ÊÁ¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ä¡¢»¨»ï»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Î¥»¥¯¥·¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É¡¢È´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤¿¤Ó¤¿¤ÓÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢¤Û¤·¤Î¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¥Ü¥Ç¥£¡¼¥á¥¤¥¯¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡¦³ßÌÚÍµ¼Â¡Ê61¡Ë¤Î¤â¤È¡¢¥Ô¥¿¥Ã¤È¤·¤¿¥¦¥§¥¢»Ñ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤àÆ°²è¤â¸ø³«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤¢¤¤Á¤ã¤ó¥¹¥Æ¥¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¥¦¥§¥¢¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡13Æü¤â¡Ö¥´¥à¥Á¥å¡¼¥Ö¤ò»È¤Ã¤Æ¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¡£ÊÒÂÎ©¤Á¤¬¼å¤¹¤®¤ë¡Á¡£¤â¤Ã¤ÈÂÎ´´¤òÃÃ¤¨¤Ê¤¤¤È¡ª¡×¤È¡¢¸å¤í¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢É¬»à¤Ë¶þ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°Ãæ¤Î»Ñ¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãºÙ¤¯¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡ª¡×¥Õ¥¡¥óÀä»¿¤Î¥¦¥§¥¢»Ñ
¡¡¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢¡Ö°ú¤ÃÄ¥¤ë¤«¤é¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤¡×¡Ö°ÕÌ£¤¢¤Ã¤Æ°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡×¡Ö¤¢¤Ã¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢³ßÌÚ¤È¤Î¤ª¤Á¤ã¤á¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤â¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤¢¤¤Á¤ã¤ó¡¢¤á¤Ã¤Á¤ãºÙ¤¯¤Æ¤á¤Ã¤Á¤ã²Ä°¦¤¤¡ª¡×¡ÖÄ¶¤«¤Ã¤³¤¤¤¤ÌÏÈÏ!!¡×¡Ö±Ê±ó¤Î»ä¤ÎÆ´¤ì¡ª¡×¤Ê¤É¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¡ØABEMA NEWS¡Ù¤è¤ê¡Ë