¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ ¡È¾¯³Û½Ð»ñ¡É¤Ê¤é¡Öµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×US¥¹¥Á¡¼¥ëÇã¼ý·×²è¤á¤°¤ê
¡¡¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤Ë¤è¤ëUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÎÇã¼ý·×²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾¯³Û¤Î½Ð»ñ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Öµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê´ØÀÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡¡¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï14Æü¡¢ÆüËÜÀ½Å´¤¬US¥¹¥Á¡¼¥ë¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤òÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢³ô¼°¤Î²áÈ¾¿ô¤ËÆÏ¤«¤Ê¤¤½Ð»ñ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¤Ê¤é¡¢¡Ö¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö³°¹ñ´ë¶È¤ËUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤òÅÏ¤·¤¿¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÇã¼ý¤Ë¤Ï²þ¤á¤ÆÈÝÄêÅª¤ÊÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢´ØÀÇ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÅ´¹Ý»º¶È¤ÏÉü³è¤·¡¢¡ÖUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤ÏºÆ¤Ó¶¯ÎÏ¤Ê´ë¶È¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶¯Ä´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÀ½Å´¤ÏÇã¼ý¤Ë¤è¤ëUS¥¹¥Á¡¼¥ë¤Î´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Î¼çÄ¥¤È¤Î³Ö¤¿¤ê¤ÏÂç¤¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¡Ê¼«Æ°¼Ö¤Ø¤Î´ØÀÇ¤Ï¡Ë4·î2Æü¤´¤í¤Ë¤ä¤ë¤È»×¤¦¡£¡Ê¥¨¥¤¥×¥ê¥ë¥Õ¡¼¥ë¤Î¡Ë4·î1Æü¤Ë¤ä¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢»ä¤Ï¾¯¤·ÌÂ¿®¿¼¤¤¤ó¤À¡×¡Ê¥È¥é¥ó¥×»á¡Ë
¡¡¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍ¢Æþ¤µ¤ì¤ë¼«Æ°¼Ö¤Ø¤Î¿·¤¿¤Ê´ØÀÇÁ¼ÃÖ¤ò4·î2Æü¤´¤í¤ËÈ¯Æ°¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¹ñ¤äÀÇÎ¨¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£ÆüËÜ¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ËÍ¢½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤¬ÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë