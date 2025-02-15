¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡ÙÂè3ÏÃ¡ÖÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¢ö¥¥å¥¢¥¦¥¤¥ó¥¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡×¡¢¤Ê¤Ê¤¬¿·¤¿¤Ê¥×¥ê¥¥å¥¢¡È¥¥å¥¢¥¦¥¤¥ó¥¯¡É¤ËÊÑ¿È
¡¡¥¢¥Ë¥á¡Ö¥×¥ê¥¥å¥¢¡×¥·¥ê¡¼¥ºÂè22ÃÆ¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¡ÊABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË8»þ30Ê¬¡Ë¤ÎÂè3ÏÃ¡ÖÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¢ö¥¥å¥¢¥¦¥¤¥ó¥¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡×¤¬¡¢¤¢¤¹2·î16Æü¤ËÊüÁ÷¡£¤¢¤é¤¹¤¸¤È¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤¦¤Ê¤Ê¡¡Âè3ÏÃÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¡È¥¥ß¡É¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ºéÎÉ¤¦¤¿¤Ï¡¢²Î¤¦¤Î¤¬Âç¹¥¤¤ÊÃæ³Ø2Ç¯À¸¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¿ÍÅÀº¥×¥ê¥ë¥ó¤È½Ð²ñ¤¦¡£¥×¥ê¥ë¥ó¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¥¥é¥¥é¥ó¥É¤¬¡¢¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¤Î¥Ü¥¹¡¦¥À¡¼¥¯¥¤¡¼¥Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤Ã°Å°Ç¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³¹¤Î¿Í¤Î¥¥é¥¥é¤¬¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¥¤ï¤ì¡ÄÂç¥Ô¥ó¥Á¡£¡Ö¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡¡»ä¤Î²Î¤Ç¡ª¡×¡£¤¦¤¿¤Î·è°Õ¤¬·ë¤Ð¤ì¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ô¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡Õ¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¤Î¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¿ºéÎÉ¤¦¤¿¤ò¾¾²¬ÈþÎ¤¤¬¡¢¥¥å¥¢¥¦¥¤¥ó¥¯¡¿ÁóÉ÷¤Ê¤Ê¤ò¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¤¬±é¤¸¤ë¡£
¢£Âè3ÏÃ¡ÖÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¢ö¥¥å¥¢¥¦¥¤¥ó¥¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¿·°ìÇ¯À¸´¿·Þ²ñ¤Ç¤Î¹ç¾§¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Îý½¬¤ËÎå¤à¤¦¤¿¡ÊÀ¼¡§¾¾²¬¡Ë¤Î¥¯¥é¥¹¡£È¼ÁÕ¼Ô¤Î¤Ê¤Ê¡ÊÀ¼¡§¹â¶¶¡Ë¤ÏÀèÆü¤Î¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·°ìÇ¯À¸´¿·Þ²ñ¤ÎÎý½¬¤Ç¤â¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤Ê¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿¤¦¤¿¤Ï¡¢ÃëµÙ¤ß¤Ë¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢²Î¤Ç¤Ê¤Ê¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¤È¤¡¢¥×¥ê¥ë¥ó¤¬¤¯¤·¤ã¤ß¤ò¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Êü²Ý¸å¡¢¤¦¤¿¤ËµÊÃã¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ØÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤Ê¤Ï¡¢¤¦¤¿¤ÎÎ¾¿Æ¤«¤é¤¦¤¿¤¬¾®¤µ¤¤º¢¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¡¢ÍÄ¤¤º¢¤Ë¤¦¤¿¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
¡¡ÍâÆü¡¢¼«Ê¬¤Î±éÁÕ¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÊ¹¤¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤â¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡¢¤È·è°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¤¦¤¿¤ÈÅÐ¹»¤¹¤ë¤Ê¤Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¥é¥ó¥À¡¼¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¡£¤Ï¤â¤ê¤¬¥Þ¥Ã¥¯¥é¥ó¥À¡¼¤Ë¤È¤ê¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤¦¤¿¤¬¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÊÑ¿È¤·¡¢¹¾ì¤Ø¤È¥Þ¥Ã¥¯¥é¥ó¥À¡¼¤òÍ¶¤¤¤À¤¹¡£¶Ã¤Î©¤Á»ß¤Þ¤ë¤Ê¤Ê¤À¤¬¡½¡½¡£
¡¡¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË8»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ
¡ÚÆ°²è¡Û¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È´ê¤¦¤Ê¤Ê¡¡Âè3ÏÃÍ½¹ð±ÇÁü
¡¡ËÜºî¤Î¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¡×¤Ç¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¡È¥¥ß¡É¤¬¤¤¤ë¤«¤éµ±¤±¤ë¡¢¶¯¤¯¤Ê¤ì¤ë¡ª¡×¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ºéÎÉ¤¦¤¿¤Ï¡¢²Î¤¦¤Î¤¬Âç¹¥¤¤ÊÃæ³Ø2Ç¯À¸¡£¤¢¤ëÆü¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¤òÃµ¤·¤Ë¤¤¿ÍÅÀº¥×¥ê¥ë¥ó¤È½Ð²ñ¤¦¡£¥×¥ê¥ë¥ó¤Ï¡¢¤Õ¤ë¤µ¤È¤Î¥¥é¥¥é¥ó¥É¤¬¡¢¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¤Î¥Ü¥¹¡¦¥À¡¼¥¯¥¤¡¼¥Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿¿¤Ã°Å°Ç¤Ë¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤À¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢³¹¤Î¿Í¤Î¥¥é¥¥é¤¬¥Á¥ç¥Ã¥¥êÃÄ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÃ¥¤ï¤ì¡ÄÂç¥Ô¥ó¥Á¡£¡Ö¥¥é¥Ã¥¥é¥ó¥é¥ó¤Ë¤·¤¿¤¤¡ª¡¡»ä¤Î²Î¤Ç¡ª¡×¡£¤¦¤¿¤Î·è°Õ¤¬·ë¤Ð¤ì¡¢ÅÁÀâ¤ÎµßÀ¤¼ç¡Ô¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¡Õ¤ËÊÑ¿È¤¹¤ë¡£
¢£Âè3ÏÃ¡ÖÍ¦µ¤¤ò½Ð¤·¤Æ¢ö¥¥å¥¢¥¦¥¤¥ó¥¯¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ª¡×¤¢¤é¤¹¤¸
¡¡¿·°ìÇ¯À¸´¿·Þ²ñ¤Ç¤Î¹ç¾§¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢Îý½¬¤ËÎå¤à¤¦¤¿¡ÊÀ¼¡§¾¾²¬¡Ë¤Î¥¯¥é¥¹¡£È¼ÁÕ¼Ô¤Î¤Ê¤Ê¡ÊÀ¼¡§¹â¶¶¡Ë¤ÏÀèÆü¤Î¥Ô¥¢¥Î¥³¥ó¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Î¼ºÇÔ¤ò°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·°ìÇ¯À¸´¿·Þ²ñ¤ÎÎý½¬¤Ç¤â¥Ô¥¢¥Î¤òÃÆ¤´Ö°ã¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤Ê¤ò¿´ÇÛ¤·¤¿¤¦¤¿¤Ï¡¢ÃëµÙ¤ß¤Ë¤¤¤Ã¤·¤ç¤Ë¤ªÊÛÅö¤ò¿©¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢²Î¤Ç¤Ê¤Ê¤ò¸µµ¤¤Å¤±¤ë¡£¤È¤³¤í¤¬¤½¤Î¤È¤¡¢¥×¥ê¥ë¥ó¤¬¤¯¤·¤ã¤ß¤ò¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡Êü²Ý¸å¡¢¤¦¤¿¤ËµÊÃã¥°¥ê¥Ã¥¿¡¼¤ØÏ¢¤ì¤Æ¤¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Ê¤Ê¤Ï¡¢¤¦¤¿¤ÎÎ¾¿Æ¤«¤é¤¦¤¿¤¬¾®¤µ¤¤º¢¡¢¥Ô¥¢¥Î¤ÎÈ¯É½²ñ¤Ë½Ð¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤òÊ¹¤«¤µ¤ì¡¢ÍÄ¤¤º¢¤Ë¤¦¤¿¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£
¡¡ÍâÆü¡¢¼«Ê¬¤Î±éÁÕ¤ò³Ú¤·¤ß¤ËÊ¹¤¤Ë¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Ï¤â¤ê¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¤¬¤ó¤Ð¤í¤¦¡¢¤È·è°Õ¤·¤Ê¤¬¤é¤¦¤¿¤ÈÅÐ¹»¤¹¤ë¤Ê¤Ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤³¤Ë¥Þ¥Ã¥¯¥é¥ó¥À¡¼¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤ë¡£¤Ï¤â¤ê¤¬¥Þ¥Ã¥¯¥é¥ó¥À¡¼¤Ë¤È¤ê¤³¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÃÎ¤Ã¤¿¤¦¤¿¤¬¥¥å¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÊÑ¿È¤·¡¢¹¾ì¤Ø¤È¥Þ¥Ã¥¯¥é¥ó¥À¡¼¤òÍ¶¤¤¤À¤¹¡£¶Ã¤Î©¤Á»ß¤Þ¤ë¤Ê¤Ê¤À¤¬¡½¡½¡£
¡¡¡Ø¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¢ö¡Ù¤Ï¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¤Ë¤ÆËè½µÆüÍË8»þ30Ê¬ÊüÁ÷¡£
¢¨¹â¶¶¥ß¥Ê¥ß¤Î¡Ö¹â¡×¤Ï¡Ö¤Ï¤·¤´¤À¤«¡×¤¬Àµ¼°É½µ