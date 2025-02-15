「新戦力ガッツリ入れてきた」「グスタフソン控えなんだな」浦和の神戸戦スタメンにファン注目！「発表の仕方めっちゃカッコイイ」
相手はリーグ連覇中の昨季王者だ。
浦和レッズは２月15日、J１開幕戦でヴィッセル神戸と敵地で対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
GK １ 西川周作
DF 14 関根貴大
DF ３ ダニーロ・ボザ
DF ５ マリウス・ホイブラーテン
DF 26 荻原拓也
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
MF ６ 松本泰志
MF ８ マテウス・サヴィオ
FW 12 チアゴ・サンタナ
控えメンバー）
GK 16 牲川歩見
DF 35 井上黎生人
DF ４ 石原広教
MF 10 中島翔哉
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 88 長沼洋一
MF ９ 原口元気
FW 20 長倉幹樹
FW 30 前田直輝
【画像】「写真かっこいい！」浦和のスタメン発表が好評
M・サヴィオ、松本、ボザら期待のニューカマーも先発。クラブの公式Xでは洗練されたグラフィックでメンバーが伝えられると、以下のような声があがった。
「新戦力、ガッツリスタメンで入れてきたなぁ」
「意外！めっちゃ新戦力入れてくるやん」
「このメンツでしれっとスタメンの安居優秀！」
「不死身の関根」
「良い感じのスタメン」
「スーパーなメンバー！」
「ボザ来た！！」
「グスタフソン控えなんだな」
「画像がかっけぇー！！」
「写真かっこいい！！！！」
「発表の仕方めっちゃカッコイイ」
「さあやってやろうぜ！！」
なお、神戸のスタメンは以下のとおり。
GK １ 前川黛也
DF 24 酒井高徳
DF ４ 山川哲史
DF ３ マテウス・トゥーレル
DF 15 本多勇喜
MF ６ 扇原貴宏
MF 25 鍬先祐弥
MF 13 佐々木大樹
MF 14 汰木康也
FW 11 武藤嘉紀
FW 10 大迫勇也
控えメンバー）
GK 21 新井章太
DF 31 岩波拓也
MF 18 井出遥也
MF ２ 飯野七聖
MF 30 山内 翔
MF 44 日郄光揮
MF ５ 齊藤未月
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 35 冨永虹七
試合はノエビアスタジアム神戸で14時３分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
浦和レッズは２月15日、J１開幕戦でヴィッセル神戸と敵地で対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
GK １ 西川周作
DF 14 関根貴大
DF ３ ダニーロ・ボザ
DF ５ マリウス・ホイブラーテン
DF 26 荻原拓也
MF 13 渡邊凌磨
MF 25 安居海渡
MF 77 金子拓郎
MF ６ 松本泰志
MF ８ マテウス・サヴィオ
FW 12 チアゴ・サンタナ
控えメンバー）
GK 16 牲川歩見
DF 35 井上黎生人
DF ４ 石原広教
MF 10 中島翔哉
MF 11 サミュエル・グスタフソン
MF 88 長沼洋一
MF ９ 原口元気
FW 20 長倉幹樹
FW 30 前田直輝
【画像】「写真かっこいい！」浦和のスタメン発表が好評
M・サヴィオ、松本、ボザら期待のニューカマーも先発。クラブの公式Xでは洗練されたグラフィックでメンバーが伝えられると、以下のような声があがった。
「意外！めっちゃ新戦力入れてくるやん」
「このメンツでしれっとスタメンの安居優秀！」
「不死身の関根」
「良い感じのスタメン」
「スーパーなメンバー！」
「ボザ来た！！」
「グスタフソン控えなんだな」
「画像がかっけぇー！！」
「写真かっこいい！！！！」
「発表の仕方めっちゃカッコイイ」
「さあやってやろうぜ！！」
なお、神戸のスタメンは以下のとおり。
GK １ 前川黛也
DF 24 酒井高徳
DF ４ 山川哲史
DF ３ マテウス・トゥーレル
DF 15 本多勇喜
MF ６ 扇原貴宏
MF 25 鍬先祐弥
MF 13 佐々木大樹
MF 14 汰木康也
FW 11 武藤嘉紀
FW 10 大迫勇也
控えメンバー）
GK 21 新井章太
DF 31 岩波拓也
MF 18 井出遥也
MF ２ 飯野七聖
MF 30 山内 翔
MF 44 日郄光揮
MF ５ 齊藤未月
FW 26 ジェアン・パトリッキ
FW 35 冨永虹七
試合はノエビアスタジアム神戸で14時３分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部