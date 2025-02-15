¡ÚÄ¹ÅèÌÐÍº¤Ï²¿¤¬¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡ÛºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤ò»Ù¤¨¤¿±¦¤ÎÂçË¤¡¦Ä¹ÃÓÆÁ»Î¤¬¸ì¤ë¡í¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå¡í¡
¹ë²÷¤Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¡Ê¼Ì¿¿¡§»þ»ö¡Ë
¾¼ÏÂ33¡Ê1958¡ËÇ¯¤ËÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÆþÃÄ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢ÆüËÜÃæ¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤Æ¤¤¿"¥ß¥¹¥¿¡¼¥×¥íÌîµå"Ä¹ÅèÌÐÍº¡£¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¤Î¤¬¾¼ÏÂ49¡Ê1974¡ËÇ¯¡¢µð¿Í¤Î´ÆÆÄ¤ÎºÂ¤òÂà¤¤¤¿¤Î¤¬Ê¿À®13¡Ê2001¡ËÇ¯¤À¡£¾¼ÏÂ11¡Ê1936¡ËÇ¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÄ¹Åè¤Ï¡¢¤³¤Î2·î¤Ç89ºÐ¤Ë¤Ê¤ë¡£
1994Ç¯À¸¤Þ¤ì¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿À¤Âå¤¬µå³¦¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤ëº£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢Èà¤Î³èÌö¤ò»×¤¤½Ð¤¹¤³¤È¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾¥·¡¼¥ó¤òºÆ¸½¤¹¤ë¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤µ¤¨¤Ä¤¯¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÂ¸ºß¤òÈ´¤¤Ë¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤ò¸ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
À¸³¶ÂÇÎ¨.305¡£¥×¥í17Ç¯´Ö¤ÇÄÌ»»2471°ÂÂÇ¡¢444ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢6ÅÙ¤Î¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡¢2ÅÙ¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¡¢ÂÇÅÀ²¦¤Ï5²ó¡£5ÅÙ¤ÎMVP¡¢17²ó¤â¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢1974Ç¯10·î¤Ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃ¦¤¤¤Ç¤«¤é50Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¡£Èà¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¼ÂºÝ¤Ëµ²±¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯......¸½Ìò»þÂå¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤Ï¤É¤ì¤À¤±¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡½¡½¥Á¡¼¥à¥á¥¤¥È¤äÂÐÀïÁê¼ê¤Î¾Ú¸À¤«¤é¡¢"ËÜÅö¤ÎÀ¨¤µ"¤òÃµ¤ë¡£
º£²ó¤ÏÇ¯Îð¤ä¥ê¡¼¥°¤Ï°ã¤¨¤É¡¢Ä¹Åè¤È¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¼ç¼´¤È¤·¤Æ¾¼ÏÂ¤Î¥×¥íÌîµå³¦¤òÀ¹¤ê¾å¤²¡¢ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï3ÅÙÂÐÀï¤¹¤ë¤â¶ìÇÕ¤ò¤Ê¤á¤Ä¤Å¤±¤¿ºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¡¦Ä¹ÃÓÆÁ»Î¤Ë¡¢Æ±¤¸¡Ö±¦¤Î4ÈÖ¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡×¤ÎÎ©¾ì¤«¤é¤ß¤¿"Ä¹Åè¤ÎÀ¨¤ß"¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ö¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡ö
¡½¡½Ä¹ÃÓÆÁ»Î¤µ¤ó¤Ï1944Ç¯2·îÀ¸¤Þ¤ì¤ÇÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤È¤Ï8ºÐ°ã¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅìµþÏ»Âç³Ø½Ð¿È¤Î±¦¤Î¶¯ÂÇ¼Ô¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌÅÀ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¡¼¤ò½é¤á¤Æ¸«¤¿¤Î¤Ï¤¤¤Ä¤Ç¤¹¤«¡£
Ä¹ÃÓ¡¡»ä¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿ÆÁÅç¤Ë¤â¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Âç³ØÆþ³Ø¤Þ¤ÇÄ¹Åè¤µ¤ó¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤¿µ²±¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ë¡À¯Âç³Ø¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¤è¤¯¥Æ¥ì¥Ó¤Ç´ÑÀï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬»ý¤ÄÅìµþÏ»Âç³Ø¤ÎÄÌ»»ËÜÎÝÂÇµÏ¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦»×¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤«¡£
Ä¹ÃÓ¡¡Åö»þ¤Î¿ÀµÜµå¾ì¤Ï¤È¤Æ¤â¹¤¯¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º¸Ãæ´Ö¤È±¦Ãæ´Ö¤Î¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ë¡Ö386¡×¤È¥Õ¥£¡¼¥È¤Ç½ñ¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¤è¤¯³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£120¥á¡¼¥È¥ë¶á¤¯¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê1¥Õ¥£¡¼¥È¡á30.48¥»¥ó¥Á¡Ë¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ï8ËÜ¤â¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÂÇ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¤¹¤´¤¤µÏ¿¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÍ¤ÏÂç³Ø»þÂå¤Î4Ç¯´Ö¤Ç3ËÜ¤·¤«ÂÇ¤Æ¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡£
¡½¡½Ä¹ÃÓ¤µ¤ó¤Ï1965¡Ê¾¼ÏÂ40¡ËÇ¯¤Ë½é¤á¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¡Ê¿·¿ÍÁª¼êÁªÂò²ñµÄ¡Ë¤ÇºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤«¤é1½äÌÜ»ØÌ¾¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î"¥É¥é1"¤Ë¤ÏËÙÆâ¹±É×¤µ¤ó¡Ê¹ÃÉÜ¾¦¶È¢ªÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¤¬¤¤¤Þ¤¹¡£µð¿Í¤Ï1965Ç¯¤Ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¬V9¤Î1Ç¯ÌÜ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ÃÓ¡¡ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢µð¿Í¤Î»ÍÈÖ¤òÂÇ¤ÄÄ¹Åè¤µ¤ó¤ÏÆ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤·¤¿¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬¥×¥í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÇØÈÖ¹æ3¤ò¤Ä¤±¤Æ³èÌö¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö3ÈÖ¤Ï¥Á¡¼¥à¤ÎÃì¤Ë¤Ê¤ëÁª¼ê¤¬ÉÕ¤±¤ëÈÖ¹æ¡×¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¶¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¶ËÃ¼¤Ë¸À¤¨¤Ð¡Ö»ÍÈÖÂÇ¼Ô¤ÎÇØÈÖ¹æ¤Ï3¡×¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Îµð¿Í¤ÎÇØÈÖ¹æ3¤Ï¼éÈ÷¤ÎÌ¾¼ê¡¢ÀéÍÕÌÐ¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î½Ð¸½¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
Ä¹ÃÓ¡¡¤½¤¦¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶áÅ´¥Ð¥Õ¥¡¥í¡¼¥º¤Ç¡Ö18ºÐ¤Î»ÍÈÖÂÇ¼Ô¡×¤È¤·¤ÆÁû¤¬¤ì¤¿ÅÚ°æÀµÇî¤ÏÆ±¤¸³ØÇ¯¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿51ÈÖ¤¬1967Ç¯¤«¤é3ÈÖ¤ËÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËÍ¤ÏÆþÃÄ¤¹¤ë»þ¤Ë¡ÖÇØÈÖ¹æ3¤Ç¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿È¾ÌÌ¡¢¡Ö¤â¤·³èÌö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é......¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Î¡Ö3¡×¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆÃÊÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Â¾µåÃÄ¤ÎÁª¼ê¤È¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦¡£
¡½¡½"¥É¥é1"¤ÇÇØÈÖ¹æ3¤ÎÄ¹ÃÓ¤µ¤ó¤Ë¤«¤«¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ö¤¢¤ÎÄ¹Åè¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤è¡×¤È¤¤¤¦¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä¹ÃÓ¡¡¤Ï¤¤¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯½Å¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£À¾ËÜ¹¬Íº´ÆÆÄ¤Ë¤Ï¡Ö¼éÈ÷¤Ï¤¨¤¨¤«¤é¡¢¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤À¤±¤ä¤ì¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¼ê¤¬¼ð¤ì¤ë¤Û¤ÉÎý½¬¤·¤¿¤Î¤ËÂÇ¤Æ¤Ê¤¤¡£ÇØÈÖ¹æ¤¬½Å¤¹¤®¤Æ¡¢²Æ¤Þ¤Ç¤ÏÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤Î1966Ç¯¡¢Ä¹ÃÓ¤µ¤ó¤Ï³«Ëë¤«¤éÆó·³Êë¤é¤·¤¬Â³¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ÃÓ¡¡ Æó·³¤Ç¥¤¥ó¥³¡¼¥¹¤Î¥Ü¡¼¥ë¤ÎÂÇ¤ÁÊý¤ò¤â¤Î¤¹¤´¤¯Îý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥²¡¼¥à¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é°ì·³¤Ë¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢½é¥Ò¥Ã¥È¡¢½é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤¬½Ð¤Æ°ì·³¤ËÄêÃå¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
1972Ç¯¡¢¸å³Ú±àµå¾ì¤Ë¤ÆÂÇÀÊ¤ËÎ©¤ÄÄ¹ÃÓÆÁ»Î¡Ê¼Ì¿¿¡§»þ»ö¡Ë
¡½¡½¤½¤ÎÇ¯¡¢ºåµÞ¤Ï5°Ì¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ÃÓ¤µ¤ó¤Ï68»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤ÆÂÇÎ¨.263¡¢7ËÜÎÝÂÇ¡¢22ÂÇÅÀ¤È¤¤¤¦À®ÀÓ¤Ç¤·¤¿¡£
Ä¹ÃÓ¡¡¤½¤ÎÇ¯¤Î½©µ¨¥¥ã¥ó¥×¤Î½éÆü¤Ë¡¢¤¢¤ÎÍÌ¾¤Ê"¿®Ç¤ÅêÉ¼"¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½À¾ËÜ´ÆÆÄ¤¬Áª¼ê¤¿¤Á¤Ë»æ¤òÅÏ¤·¤Æ¡¢¡Ö²¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤ä¤Ä¤Ï¡»¡¢¤³¤ì¤ó¤ä¤Ä¤Ï¡ß¤ò½ñ¤±¡×¤È»Ø¼¨¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä¹ÃÓ¡¡¤½¤¦¡£ËÍ¤Ï¥×¥í1Ç¯ÌÜ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤Ç²¿¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤«¤é¡»¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡ß¤È½ñ¤¤¤¿¿Í¤â¤¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç´ÆÆÄ¤¬¼¤á¤ë¡¦¼¤á¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ»Ø´ø¤ò¼è¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢À¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤½¤Î»þ¤Ë¼ã¼ê¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë·èÃÇ¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡½¡½¤½¤ÎÃæ¿´¤¬Ä¹ÃÓ¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä¹ÃÓ¡¡ÊÆÅÄÅ¯Ìé¤µ¤ó¡¢³áËÜÎ´É×¤µ¤ó¡¢ÂÎ©¸÷¹¨¤µ¤ó¤Ê¤É¼ÂÀÓ¤Î¤¢¤ëÅê¼ê¿Ø¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¼ã¤¤Ìî¼ê¤òµ¯ÍÑ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¿·Ê¹¤Ï¡Ö¥ä¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡×¤È¤·¤Æ¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¥Á¡¼¥à¤Î¤¤¤¤Î®¤ì¤Ë¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½ºåµÞ¤Ï¼ó°Ì¤ò²÷Áö¤·¡¢µåÃÄÁÏÀß½é¤È¤Ê¤ë¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤Þ¤·¤¿¡Ê75¾¡55ÇÔ4Ê¬¡¢¾¡Î¨.577¡Ë¡£»ÍÈÖ¤òÇ¤¤µ¤ì¤¿Ä¹ÃÓ¤µ¤ó¤ÏÂÇÎ¨.281¡¢27ËÜÎÝÂÇ¡¢78ÂÇÅÀ¤È¤¤¤¦¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÂÐÀï¤·¤¿¤Î¤Ï¥»¡¦¥ê¡¼¥°²¦¼Ô¤Îµð¿Í¤Ç¤·¤¿¡£
Ä¹ÃÓ¡¡¤¢¤Î»þ¤Îµð¿Í¤Ë¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½1967Ç¯¡¢¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿µð¿Í¤ÎÃæ¼´¤ËºÂ¤ë¤Î¤Ï²¦Äç¼£¤µ¤ó¡¢Ä¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÎON¥³¥ó¥Ó¡£¾¡Î¨.646¤Ç¡¢2°Ì¤ÎÃæÆü¥É¥é¥´¥ó¥º¤Ë¤Ï12¥²¡¼¥àº¹¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ÃÓ¤µ¤ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï½é¤á¤Æ¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÏºåµÞ¤ÎËÜµòÃÏ¡¦À¾µÜµå¾ì¤Ç»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ÃÓ¡¡À¾µÜµå¾ì¤ÎÀµÌÌ¤ËÃå¤±¤é¤ì¤¿¥Ð¥¹¤«¤éµð¿Í¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¹ß¤ê¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ÀèÆ¬¤¬Àî¾åÅ¯¼£´ÆÆÄ¡¢Â³¤¤¤ÆËÒÌîÌÐ¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤¬Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£±Ç²è¤È¤«¤Ç¸«¤ë¤è¤¦¤ÊÅÐ¾ì¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ËÍ¤¿¤ÁºåµÞ¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤â¡¢µð¿Í¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸«¤Ë¤¤¤¤Þ¤·¤¿¤è¡£ËÜÅö¤Ë¥«¥Ã¥³¤è¤«¤Ã¤¿¡ª
¡½¡½¤³¤ì¤«¤éÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤òÀï¤¦Å¨¤¬¸«¹û¤ì¤ë¤Û¤É¤Ç¤·¤¿¤«¡£
Ä¹ÃÓ¡¡¤¢¤ì¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë¸«»ö¤Ç¤·¤¿¡£»î¹çÁ°¤Î¥Õ¥ê¡¼¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç¤Ï¡¢Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬¤Ï¤¸¤á¤ËÂÇ¤Á¤Þ¤¹¡£Á´Éô¤¬¥¹¥¿¥ó¥É¤ËÆþ¤ë¤Î¤Ç¡¢µå¾ìÃæ¤Î¥Ü¡¼¥ë¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¯¤é¤¤¡£ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ë¤ÏÅÜ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤ó¤±¤É¡¢Æ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿(¾Ð)¡£
¤Þ¤¿¼éÈ÷¤äÁöÎÝ¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÆ°ºî¤¬¤¤ì¤¤¤Ç¡Ö¤Û¡Á¡×¤È¸«¹û¤ì¤ë¤Û¤É¡£¤â¤¦¡¢Îý½¬¤Î»þÅÀ¤Ç°µÅÝ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½1967Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ï2¾¡4ÇÔ¤Çµð¿Í¤Î3Ç¯Ï¢Â³ÆüËÜ°ì¤òµö¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ÃÓ¡¡Ä¹Åè¤µ¤ó¤¬¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¿´¤Ë¥É¥ó¤È¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¤Û¤«¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¹¤´¤¤Áª¼ê¤Ë¸«¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½1967Ç¯¤Ë½é¤á¤Æ¤Î¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤ò¾þ¤ê¤Ê¤¬¤éÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÆÉÇä¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤ËÇÔ¤ì¤¿ºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¥Ñ¡¦¥ê¡¼¥°¤ÇÈ×ÀÐ¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£1968Ç¯¤Ï¾¡Î¨.615¡¢1969Ç¯¤Ï¾¡Î¨.603¤Ç¥ê¡¼¥°3Ï¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ÃÓ¡¡À¾ËÜ¹¬Íº´ÆÆÄ¤Ë°é¤Æ¤é¤ì¤¿¼ã¤¤Áª¼ê¤¬ÂæÆ¬¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
¡½¡½Ä¹ÃÓ¤µ¤ó¤Ï1968Ç¯¤ËÂÇÎ¨.238¤Ê¤¬¤é¡¢30ËÜÎÝÂÇ¡¢78ÂÇÅÀ¡£1969Ç¯¤ÏÂÇÎ¨.315¡¢41ËÜÎÝÂÇ¡¢101ÂÇÅÀ¡£ËÜÎÝÂÇ¤ÈÂÇÅÀÉôÌç¤ÎÆó´§²¦¤Ëµ±¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£1968Ç¯¡¢1969Ç¯¤ÎÆüËÜ¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ï¡¢Ä¹ÃÓ¤µ¤ó¤¬´ºÆ®¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë³èÌö¤ò¸«¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤É¤Á¤é¤â2¾¡4ÇÔ¤Ç¶ìÇÕ¤ò¤Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£
Ä¹ÃÓ¡¡¼ã¼ê¤¬¼ÂÀÓ¤òÀÑ¤ß¡¢µð¿Í¤Ëµ¤¸å¤ì¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2¾¡¤Ï¤Ç¤¤Æ¤â¡¢3¤Ä¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£
¡½¡½¤É¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ëµð¿Í¤Î¶¯¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤«¡£
Ä¹ÃÓ¡¡¤³¤³¤¾¤È¤¤¤¦»þ¤ËÄ¹Åè¤µ¤ó¤ËÂÇ¤¿¤ì¤¿¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤Ë¤ä¤é¤ì¤Æ¡¢²¦¤µ¤ó¤Ë¤âÂÇ¤¿¤ì¤Æ......¡£µð¿Í¤ÎÂÇÀþ¤Ë¤Ï»ÍÈÖÂÇ¼Ô¤¬¤Õ¤¿¤ê¤¤¤ë´¶¤¸¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¥È¥Ã¥×¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡¢ÆóÈÖ¤Î¼¡¤Ë»ÍÈÖ¡¢»ÍÈÖ¤ÈÂ³¤¯¡£¤³¤ì¤Ï¼é¤ë¤Û¤¦¤«¤é¤¹¤ë¤ÈËÜÅö¤Ë·ù¤Ç¡£¥é¥ó¥Ê¡¼¤òÃÖ¤¤¤Æ¤Õ¤¿¤ê¤òÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤¿¤éÂç¥Ô¥ó¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£
¡½¡½ÏÆÌò¤¬¤ªÁ·Î©¤Æ¤ò¤·¤Æ¡¢¼çÌò¤¬¥¹¥¿¡¼¤é¤·¤¤»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£
Ä¹ÃÓ¡¡¤À¤«¤éV9¡¢¥ê¡¼¥°9Ï¢ÇÆ¡¢9Ç¯Ï¢Â³ÆüËÜ°ì¤¬Ã£À®¤Ç¤¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£
¼¡²ó¤Î¹¹¿·¤Ï2·î22Æü(ÅÚ)¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ä¹ÃÓÆÁ»Î¡Ê¤Ê¤¬¤¤¤±¡¦¤¢¤Ä¤·¡Ë
1944Ç¯¡¢ÆÁÅç¸©½Ð¿È¡£Ë¡À¯Âç³Ø»þÂå¤ËÏ»Âç³ØÌîµå¥ê¡¼¥°¤Ç3ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ò·Ð¸³¤·¤¿¸å¡¢ÆüËÜ¥×¥íÌîµå½é¤Î¥É¥é¥Õ¥ÈÀ©ÅÙ¤Ë¤è¤ê¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÇºåµÞ¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¤ËÆþÃÄ¡£º¸¸ª¤Ë¥¢¥´¤ò¾è¤»¤ëÆÈÆÃ¤Î¥Õ¥©¡¼¥à¤«¤é¥Û¡¼¥à¥é¥ó¤òÎÌ»º¡¢ËÜÎÝÂÇ²¦3²ó¡¢ÂÇÅÀ²¦3²ó¡¢MVP2²ó¤Îµ±¤«¤·¤¤µÏ¿¤ò»Ä¤·¡Ö¥ß¥¹¥¿¡¼¥Ö¥ì¡¼¥Ö¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡£¸½Ìò°úÂà¸å¤ÏÀ¾Éð¡¢Æî³¤¡¢²£ÉÍ¡¢¥í¥Ã¥Æ¤Ê¤É¤Ç¥³¡¼¥Á¤òÎòÇ¤¡£¤½¤Î»ØÆ³ÎÏ¤Ë¤ÏÄêÉ¾¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¿¸µ±ÊÃÎ¹¨