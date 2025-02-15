¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¤Ë¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò´¶¤¸¤ë¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄŽ¢²æ¡¹¤Ï¾¡¤Æ¤º¡¢Æ±¤¸ÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëŽ£
¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Î¥ë¥Ù¥ó¡¦¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤¬¡¢16Æü¤ËÂÐÀï¤¹¤ë¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥à¤Î¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¤Ë¥·¥ó¥Ñ¥·¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤Ë¸þ¤±¤¿²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¶ìÀï¤¹¤ëÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶¶ø¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
Ž¢Èà¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤´ÆÆÄ¤À¡£Àµ¤·¤¤¤ä¤êÊý¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤À¡£´ÆÆÄ¶È¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»ä¤Î°Õ¸«¤Ç¤Ï¼ºÎé¤Ê¤¬¤é¤è¤êÂç¤¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ëµï¤ë»ä¤¬¡¢¤è¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£»ä¤Ï¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢°ì¤Ä¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÎý½¬¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ±»þ¤Ë°Û¤Ê¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤·²æ¡¹¤Ï»î¹ç¤Ë¾¡¤Æ¤º¡¢Æ±¤¸ÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÍŽ£
°ìÊý¤Ç¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¤Ï¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¡¢Ž¢»ä¤¬Ã¯¤«¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¤â¤·¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬º£¸å2Ç¯¡¢¥ë¥Ù¥ó¤ò¿®¤¸Â³¤±¤ì¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¿ÊÊâ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¤â¤Î¤À¤èŽ£¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é
¥È¥Ã¥Æ¥Ê¥àÀï¤Ë¸þ¤±¤¿²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¶ìÀï¤¹¤ëÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¶¶ø¤Î¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¤Æ°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
Ž¢Èà¤Ï¤È¤Æ¤âÎÉ¤¤´ÆÆÄ¤À¡£Àµ¤·¤¤¤ä¤êÊý¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤½¤ì¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤À¡£´ÆÆÄ¶È¤ÏÎÉ¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¾¡¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿»þ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤â´¶¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£»ä¤Î°Õ¸«¤Ç¤Ï¼ºÎé¤Ê¤¬¤é¤è¤êÂç¤¤Ê¥¯¥é¥Ö¤Ëµï¤ë»ä¤¬¡¢¤è¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£»ä¤Ï¥¢¥ó¥¸¥§¡¦¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¡£¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¶¦ÄÌÅÀ¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢°ì¤Ä¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤òÎý½¬¤¹¤ì¤Ð¡¢Æ±»þ¤Ë°Û¤Ê¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤â¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£¤·¤«¤·²æ¡¹¤Ï»î¹ç¤Ë¾¡¤Æ¤º¡¢Æ±¤¸ÌäÂê¤òÊú¤¨¤Æ¤¤¤ë¤ÍŽ£
°ìÊý¤Ç¥Ý¥¹¥Æ¥³¥°¥ë¡¼´ÆÆÄ¤Ï¥¢¥â¥ê¥à´ÆÆÄ¤ËÂÐ¤·¡¢Ž¢»ä¤¬Ã¯¤«¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢¤â¤·¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬º£¸å2Ç¯¡¢¥ë¥Ù¥ó¤ò¿®¤¸Â³¤±¤ì¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¿ÊÊâ¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤À¤±»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤ë¤â¤Î¤À¤èŽ£¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
CL¡õEL¤òÆÈÀêÀ¸Ãæ·Ñ¡ª
WOWOW¤Î·î³Û²ÃÆþ¤Ê¤é
CL¡¦EL¤ÎÃíÌÜ»î¹ç¤ÈWOWOW¤ÎÁ´¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡ª
¡ä¾Ü¤·¤¯¤Ï¤³¤Á¤é