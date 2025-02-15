J１初挑戦の岡山が開幕戦スタメン発表！ チケット完売の初陣に江坂、ルカオ、ブローダーセンらが先発！
いよいよJ１初見参だ。
クラブ史上初のJ１を戦うファジアーノ岡山は２月15日、開幕戦で京都サンガF.C.とホームのJFE晴れの国スタジアムで対戦する。
試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF ２ 立田悠悟
DF 18 田上大地
DF 43 鈴木喜丈
MF 88 柳 貴博
MF 24 藤田息吹
MF 14 田部井涼
MF 50 加藤 聖
FW 27 木村太哉
FW 99 ルカオ
FW ８ 江坂 任
【画像】サポーターが創り出す圧巻の光景で選手を後押し！Jリーグコレオグラフィー特集！
控えメンバー）
GK １ 佐々木雅士
DF 15 工藤孝太
DF ４ 阿部海大
MF ３ 藤井海和
MF 33 神谷優太
MF ６ 輪笠祐士
MF ７ 竹内 涼
FW 22 一美和成
FW 45 ブラウンノア賢信
記念すべき一戦のチケットは完売。大きな注目を浴びる初陣で、岡山はどんな戦いを見せるか。試合は14時３分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
クラブ史上初のJ１を戦うファジアーノ岡山は２月15日、開幕戦で京都サンガF.C.とホームのJFE晴れの国スタジアムで対戦する。
試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。
GK 49 スベンド・ブローダーセン
DF ２ 立田悠悟
DF 18 田上大地
DF 43 鈴木喜丈
MF 88 柳 貴博
MF 24 藤田息吹
MF 14 田部井涼
MF 50 加藤 聖
FW 27 木村太哉
FW 99 ルカオ
FW ８ 江坂 任
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GK １ 佐々木雅士
DF 15 工藤孝太
DF ４ 阿部海大
MF ３ 藤井海和
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MF ６ 輪笠祐士
MF ７ 竹内 涼
FW 22 一美和成
FW 45 ブラウンノア賢信
記念すべき一戦のチケットは完売。大きな注目を浴びる初陣で、岡山はどんな戦いを見せるか。試合は14時３分にキックオフ予定だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部