¶áÆ£Àé¿Ò¡¢°Â¤á¤°¤ß¤È¿Æ»Ò£´¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«¡ª¡È»º¸å½é¡É½Ð±éÈÖÁÈ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¤Ë¡ÖÌþ¤·¤À¤Í¤§¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¤Í¡Á¡×
¡¡¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¡×ÂÀÅÄÇîµ×¤ÎºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¶áÆ£Àé¿Ò¤¬£±£µÆü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î£Ó£Î£Ó¤ò¹¹¿·¤·¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¡ÈÅì£Í£Á£Ø¡É¤³¤ÈÅìµ®Çî¤ÎºÊ¤È¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡£±£³ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó£Ä£Ø¡×¡ÊÌÚÍË¡¦¸á¸å£±£°»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¤¿¶áÆ£¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö»º¸å½é¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó£Ä£Ø´ò¡Ê¤¦¤ì¡Ë¤·¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¤È¤Ä¤Å¤ë¤È¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤Ê¤á¤§¤¿¤ó¡×¤³¤È°Â¤á¤°¤ß¤Î¼Ì¿¿¤òÈäÏª¡£Æó¿Í¤È¤â¼«¿È¤Î»Ò¶¡¤òÉ¨¤Ë¾è¤»¤¿£´¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡ÖÁ°È±¤¢¤²¤Æ¤ë¤Î¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÈþ¤·¤¤¡¡¸«¹û¡Ê¤Û¡Ë¤ì¤ëÆ´¤ì¤ë¡¢¡¢¡×¡Ö£´¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¤«¤ï¡Á¡×¡ÖÌþ¤·¤À¤Í¤§¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¤Í¡Á·ÝÇ½¤ÎÀèÇÚ·óÍê¤â¤·¤¤¥Þ¥ÞÍ§¤Ç¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥¿¥¤¥à²¿¤è¤ê¡×¡ÖÌþ¤ä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶áÆ£¤Ï¡¢ÂÀÅÄ¤È£²£°£±£µÇ¯£¹·î¤Ë·ëº§¤·¡¢£±£·Ç¯£µ·î¤ËÂè£±»ÒÄ¹½÷¡¢£±£¹Ç¯£±£°·î¤ËÂè£²»Ò¼¡½÷¤¬ÃÂÀ¸¡££²£´Ç¯£¸·î¤ËÂè£³»Ò»°½÷¤ò½Ð»º¤·¤¿¡£