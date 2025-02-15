Ç»¸üÉÂ¤ß¤Ä¤¥ì¥·¥Ô¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ÎßÖ¤áÊý¡ªÊÌè§¤Ç¤Ê¤·¤Î´ÊÃ±¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó
Âç¿Í¤ÎÇ»¸ü¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´ÖÌó30Ê¬
Âç¿Í¤ÎÇ»¸ü¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤Î¥ì¥·¥Ô
Âç¿Í¤ÎÇ»¸ü¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤ÎºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë
¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡¼¡¡150£ç¡Ê¤Þ¤¿¤Ï¤ª¹¥¤ß¤Î¥Ñ¥¹¥¿¡Ë
¶Ì¤Í¤®¡¡Âç1¡¿2¸Ä¡ÊÀµÌ£150£ç¡Ë
¥¦¥£¥ó¥Ê¡¼¡¡3ËÜ
A¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¡¡140¡Á150£ç¡ÊÂç¤µ¤¸7¡Á8ÄøÅÙ¡Ë
A¥È¥Þ¥È¥Ú¡¼¥¹¥È¡¡Âç¤µ¤¸1
A¥ª¡¼¥ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡¡3¡Á4¿¶¤ê¡Ê¥Ê¥Ä¥á¥°¤Ç¤â²Ä¡Ë
Aº½Åü¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿2
A±ö¡¡¾®¤µ¤¸1¡¿4
BÍ±ö¥Ð¥¿¡¼¡¡10£ç
BÊ´¥Á¡¼¥º¡¡Âç¤µ¤¸1
BÁÆÈÔ¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦¡¡Å¬ÎÌ
¿å¡¡550ml
¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¡¡¤Õ¤¿¤Þ¤ï¤·
Âç¿Í¤ÎÇ»¸ü¥ï¥ó¥Ñ¥ó¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤Îºî¤êÊý
¡¡¡Ç®¤·¤¿¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥ª¥ê¡¼¥Ö¥ª¥¤¥ë¤ò¤Ò¤¡¢ÇöÀÚ¤ê¤Ë¤·¤¿¶Ì¤Í¤®¤òÆþ¤ì¡¢Ãæ¼å²Ð¤Ç¤³¤ó¤¬¤ê¤¹¤ë¤Þ¤ÇßÖ¤á¤ë¡£¡Ê°»¿§¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¾¯¤·Ãã¿§¤¯¤Ê¤ê¡¢¤È¤³¤í¤É¤³¤í¾Æ¤¿§¤¬ÉÕ¤¯¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ë
¢¡¡¥¦¥£¥ó¥Ê¡¼¤Ï4ÅùÊ¬¤¯¤é¤¤¤Î¼Ð¤áÀÚ¤ê¤Ë¤·¤Æ²Ã¤¨¡¢¾Æ¤¿§¤òÉÕ¤±¤ë¡£
£¡¡²Ð¤ò¾¯¤·¼å¤¯¤·¤Æ¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤òºî¤ê¡¢A¤ò²Ã¤¨¡¢ßÖ¤á¤ë¤è¤¦¤Ëº®¤¼¤Æ¿åÊ¬¤òÈô¤Ð¤¹¡£¡Ê¼þ¤ê¤¬Ê¨¡¹¤·¤Æ¤¤¿¤éº®¤¼¡¢¤Þ¤¿Ê¨¡¹¤·¤Æ¤¤¿¤éº®¤¼¤ë¤ò¿ô²ó·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡£Èô¤Ó»¶¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡Ë
¤¡¡¿å¤ò²Ã¤¨¤¿¤é¡¢²Ð¤òÃæ¼å²Ð¤ËÌá¤¹¡£
¥¡¡¼ÑÎ©¤Ã¤¿¤é¥¹¥Ñ¥²¥Ã¥Æ¥£¡¼¤ò²Ã¤¨¡¢¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤È³¸¤ò¤·¤ÆÂÞ¤ÎÉ½¼¨¤«¤é1Ê¬¤Û¤ÉÃ»¤¤»þ´Ö¼Ñ¤ë¡£»þ¡¹¡¢¤«¤º®¤¼¤ë¡£
¦¡¡³¸¤ò¼è¤ê¡¢º®¤¼¤Ê¤¬¤éÍ¾Ê¬¤Ê¿åÊ¬¤ò¤È¤Ð¤·¡¢B¤òÆþ¤ì¤ÆÆëÀ÷¤ó¤À¤é½ÐÍè¾å¤¬¤ê¡£
¤ª¹¥¤ß¤Ç¡¢»Å¾å¤²¤ËÊ´¥Á¡¼¥º¤ÈÁÆÈÔ¤¹õ¥³¥·¥ç¥¦¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ô¡¼¥Þ¥ó¤Ï¼Ñ¤ë¤ÈÀÄ½¤µ¤ÈÈé¤¬¸ý¤Ë»Ä¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤Ç¤Ï³ä°¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤·Æþ¤ì¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢ßÖ¤á¤¿¸å¡¢°ìÃ¶¼è¤ê½Ð¤·ºÇ¸å¤Ë²Ã¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥±¥Á¥ã¥Ã¥×¤ÏßÖ¤á¤ë¤È¡¢¥á¥¤¥é¡¼¥ÉÈ¿±þ¤Ê¤É¤Î¸ú²Ì¤Ç¥³¥¯¤ÈÈþÌ£¤·¤µ¤¬ÇÜÁØ¤·¤Þ¤¹¡ªßÖ¤á¤ë»þ¤ÏÄ·¤Í¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£½½Ê¬¤ÊÂç¤¤µ¤Ç¡¢¿¼¤µ¤Î¤¢¤ë¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î»ÈÍÑ¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¤¼¤Ò¡¢¤ª¤¦¤Á¤ÇÂç¿Í¤ÎÇ»¸ü¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ªÉÂ¤ß¤Ä¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª