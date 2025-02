サザンオールスターズの公式X(旧ツイッター)が14日夜に更新され、15日に生放送の予定だった、桑田佳祐(68)がパーソナリティーを務めるレギュラー番組、TOKYO FM「桑田佳祐のやさしい夜遊び」(土曜午後11時)の出演を休むことを発表した。

同Xでは「急きょ変更のお知らせ。明日の生放送、桑田さんはお休みさせていただくことになりました。楽しみにしていただいていたリスナーの皆様には申し訳ありませんが、ツアー真っ最中であることも鑑みて、大事をとらせていただきます」と報告した。

その上で「スーパー代行DJとして斎藤誠さんにご出演いただきます!!」と伝えた。

サザンは現在、全国13カ所を回る全26公演のアリーナ&ドームツアー「LIVE TOUR 2025 THANK YOU SO MUCH!!」を開催中。