Á°¸¶»á¡Ö»äÎ©45Ëü±ßÄ¶¤Ë¡×¡¡¹â¹»Ìµ½þ²½¡¢»Ù±ç¶âÁý³Û¤Ç
¡¡ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤ÎÁ°¸¶À¿»Ê¶¦Æ±ÂåÉ½¤Ï15Æü¤ÎÆÉÇä¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ë¼ýÏ¿½Ð±é¤·¡¢¹â¹»¼ø¶ÈÎÁÌµ½þ²½¤ò½ä¤êÇ¯¼ý590Ëü±ßÌ¤Ëþ¤Ç¸½¹Ô39Ëü6Àé±ß¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë»äÎ©¹â¹»¤ËÄÌ¤¦À¤ÂÓ¸þ¤±½¢³Ø»Ù±ç¶â¤ò¡¢45Ëü±ß°Ê¾å¤Ë¤¹¤Ù¤¤À¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤¿¡£¡Ö45Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤¿³Û¤Ç¡¢2026Ç¯ÅÙ¤Î4·î¤«¤é½êÆÀÀ©¸Â¤Ê¤¯Ìµ½þ²½¤¹¤ë¤Î¤ÏÂç¤¤Ê°ìÊâ¤À¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡»äÎ©¹â¤Î¼ø¶ÈÎÁ¤¬Á´¹ñÊ¿¶Ñ¤ÇÌó45Ëü7Àé±ß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤òÇ°Æ¬¤ËÃÖ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¡ÖÍ¿ÅÞ¤«¤éÀµ¼°¤ÊÄó°Æ¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¾å¤ÇÅÞÆâ¤ÇµÄÏÀ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¼«Ì±¡¢¸øÌÀÎ¾ÅÞ¤Ï26Ç¯ÅÙ¤«¤é590Ëü±ßÌ¤Ëþ¤ÎÀ¤ÂÓ¤¬ÂÐ¾Ý¤Î»Ù±ç¶â¤Î½êÆÀÀ©¸Â¤ò¡¢Å±ÇÑ¤¹¤ë°Æ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹â¹»Ìµ½þ²½¤ò½ä¤Ã¤Æ°Ý¿·¤Ï¼«¸ø¤È¤Î¶¨µÄ¤Ç¡¢ÂçºåÉÜ¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿Ìó63Ëü±ß¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¤òµá¤á¡¢¾å¤²Éý¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¤¸ÈÖÁÈ¤ÇÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÄ¹ºÊ¾¼ÂåÉ½Âå¹Ô¤Ï¡¢25Ç¯ÅÙÍ½»»°Æ¤Ë»¿À®¤¹¤ë²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Æ±ÅÞ¤¬È¯É½¤·¤¿3Ãû8Àé²¯±ßµ¬ÌÏ¤Î½¤Àµ°Æ¤Ë¿¨¤ì¡Ö100¡ó¤Ç¤Ê¤¯¤Æ¤â¹Í¤¨Êý¤ò¤Î¤ß¹þ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢¸¡Æ¤¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£