表参道のお花屋さんで開催中のチューリップバイキングって？1輪550円から買えるホットなイベントをレポート

徐々に暖かいと感じる日も増え、春が近づいてきましたね。春と言えば、お花の季節。お花が街中に増えだすこの時期に、東京・表参道にあるお花屋さんで「チューリップバイキング」が開催されているのをご存じですか?今回isutaエディターが実際に足を運んできたので、その様子をご紹介。素敵空間すぎるこのイベントは、要チェックですよ!PART OF NATUREでチューリップバイキングが開催中 / 東京・表参道

表参道にあるお花屋さん「 PART OF NATURE(パート オブ ネイチャー) 」にて、現在「チューリップバイキング」が開催中。チューリップバイキングとは、その名の通りチューリップのバイキングができるもの。お花の旬が終わる、3月ころまでの開催予定だといいます。た〜くさんの種類の中からチューリップが選べる!こ〜んなにある種類の中から選べるチューリップバイキング。入荷状況や時期によって、並ぶチューリップが変わるそうですよ。チューリップは自分で自由に取ってOK。お値段は税込で1本550円、3本1320円、5本1980円、8本3080円、10本3630円と、たくさん買うほどお得になってますよ。1本〜でも購入可能だから、少ない本数を買いたいという人でも安心です。それぞれのチューリップには名前と特徴が書かれています。「これ本当の名前なの!?」となるような面白い名前もありますよ。名前や特徴は、チューリップを選ぶときの参考にしてみると良いかも。お花に合わせて花瓶もいかが?「PART OF NATURE」は、花瓶のラインナップも豊富。デザイン性の高いものから、クスっとなるようなひとクセ花瓶まで、さまざまです。お気に入りの花瓶を持ち帰って、チューリップと一緒に飾ってみるもアリですね。花瓶はオンラインストアでも販売されているので、そちらもチェックしてみてください。旬が終わる前に急いで〜表参道にある「PART OF NATURE」で開催中の「チューリップバイキング」をご紹介しました。店内やお花だけでなく、包み紙もとってもかわいいので、これは見逃し厳禁…!チューリップの旬が終わってしまう前に、お店へ急ぎましょ。PART OF NATURE住所:東京都渋谷区神宮前4-15-13 青山レジデンス202営業時間:12:00〜19:00定休日:木曜日公式Instagram:@_part_of_nature_公式オンラインショップ:https://partofnature.net/