2025年2月15日放送の「ぶらり途中下車の旅」は総武本線の旅。

旅人は、中島健人。

総武本線

総武本線は東京駅から千葉県銚子市の銚子駅を結ぶ路線。

一般的には千葉駅以東の区間を指しており、歴史薫る佐倉から懐かしい里山の風景を抜け、漁師町・銚子へと至る様々な表情を持った路線です。

今週の旅人：中島健人

1994年3月13日生まれ。東京都出身。

2011年に男性アイドルグループ「Sexy Zone」の最年長メンバーとしてメジャーデビュー。

ケンティーの愛称で親しまれる。2024年3月にグループを卒業し、ソロ活動に専念。

番組テーマソングの「迷夢」が収録されている、1stアルバム「N / bias」が現在全曲配信中。

おじゃましたところ 四街道駅 Ciel Farm 東千葉駅 Sudo-Bags 船橋駅 Once upon a time 新小岩駅 西川精機製作所／NISHIKAWA ARCHERY鍛金作家・三木瑛子さんCheese'n Tokyo Sudo-BagsOnce upon a time西川精機製作所／NISHIKAWA ARCHERY鍛金作家・三木瑛子さんCheese'n Tokyo



Ciel Farm（四街道駅）

握りこぶしぐらいの大きなイチゴなど珍しい品種を育てているイチゴ農園の直売所。ここでは、その日の朝に取れたイチゴを販売。イチゴ狩りは土日祝日のみ。30分食べ放題で大人気。予約はお早めに。

【最寄駅】総武本線「四街道駅」よりバス20分「上志津原」下車、徒歩20分

（京成本線「勝田台駅」よりバス7分「上志津原」下車、徒歩20分）

【所番地】千葉県四街道市大日1188-1

【電話番号】080-8810-9267

【営業時間】9:00〜16:00（売り切れ次第終了）

【定休日】なし

※イチゴ狩りは土日祝のみ開催。要予約。

【Instagram】https://www.instagram.com/cielfarm/

【Facebook】https://www.facebook.com/StrwberryCielFarm/?_rdr

お客さんからの要望を受けて作ってきた手作り帆布バッグが評判です。コンビニで買ったコーヒーを入れ、自転車のハンドルにぶら下げる為のバッグなど、御主人は、細かいリクエストにも応えています。

【最寄駅】総武本線「東千葉駅」より徒歩8分

（総武本線「千葉駅」より徒歩8分）

【所番地】千葉県千葉市中央区弁天2-16-19

【電話番号】043-285-0189

【営業時間】12:00〜19:00

【定休日】水曜

【ホームページ】http://sudo-bags.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/sudobags_official/

【Facebook】https://www.facebook.com/profile.php?id=100045449606867&locale=sl_SI

Once upon a time（船橋駅）

北欧文化に興味を持ったことがきっかけで料理をはじめた御主人。フィンランドの伝統料理「カレリアパイ」は、ミルクとブイヨンで作ったおかゆをライ麦と小麦粉で包み、オーブンで焼き上げた料理。他にも様々な北欧料理が楽しめます。

【最寄駅】総武本線「船橋駅」より徒歩1分

（京成本線「京成船橋駅」より徒歩4分）

【所番地】千葉県船橋市本町5-2-20 興和第六ビル2階

【電話番号】047-411-7668

【営業時間】

ランチ ：11:00〜14:30（L.O14:00）

ディナー：17:30〜22:00（L.O21:00）

【定休日】月曜、火曜

※貸し切りイベントなどにより臨時休業あり。詳細はSNSをご確認ください。

【ホームページ】https://www.hobbitandtroll.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/once.upon.a.time.cafe/

【X（旧Twitter）】https://x.com/hobbitoncafe

日本で唯一の国産アーチェリー弓具を作っている会社です。夢は、日本の選手が国産の弓具で活躍すること。ショールームもあり、弓の試し打ちが出来るスペースも設置されています。

【最寄駅】総武本線「新小岩駅」より徒歩24分

【所番地】東京都江戸川区松島1-34-3

【電話番号】03-3674-3232

【営業時間】8:00〜17:00

【定休日】※お越しの際はお電話にて事前にご連絡ください。

【ホームページ】

https://nishikawa-seiki.co.jp/wp/

https://nishikawa-archery.com/

西川精機製作所の一角で作品作りに励む三木さん。独特な色使いが魅力的な作品は、南米コロンビアで出会った人々や自然に触れたことが原点になっています。新作は、千葉県の市川市文化会館に展示されています。

【メールアドレス】em@eikomiki.com

【定休日】

※作品に興味のある方は事前にメールにてお問合せください。

※アトリエに居ない場合もございますので、アトリエに御用の方は事前にご連絡ください。

【ホームページ】https://www.eikomiki.com/

【Instagram】https://www.instagram.com/em.eikomiki

「歯ごたえ」「モチモチ感」「香ばしさ」という異なる特徴の3種類の生地の間に、「チーズソース」「クルミ」「酸味のあるクリームチーズ」を挟んだお店のオリジナル料理。チーズ好きにはたまらないひと品です。

【最寄駅】総武本線「新小岩駅」より徒歩5分

【所番地】東京都葛飾区東新小岩5-1-10

【電話番号】03-6764-9376

【営業時間】

[火・木・金・土]12:00〜15:00(L.O.14:30)／17:00〜22:00(L.O.21:00 ドリンクL.O.21:30)

[日・祝]12:00〜19:00（LO18:30）

【定休日】月曜、水曜

【Instagram】https://www.instagram.com/cheesen_tokyo/