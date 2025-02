阿部寛＆錦戸亮の裏設定！これを知れば映画「ショウタイムセブン」がもっと楽しめる

松竹、アスミック・エース共同配給により、映画『ショウタイムセブン』が2月7日(金)より全国公開となり大ヒット上映中です。夜7時、爆破犯からの1本の電話で始まる犯人との独占緊急生中継。爆弾が仕掛けられたテレビ局、交渉役に指名されたのは元人気キャスター・折本。なぜ彼が指名されたのか?犯人の本当の目的と正体とは?すべてが明らかになるとき、折本が選ぶ予測不能の結末。あなたは《ラスト6分》に驚愕する。前代未聞の「命懸けの<生放送(ルビ:ショウタイム)>」をリアルタイム進行で描く、サスペンス・エンタテインメント!

主演には、数々の映画賞を受賞し、日本を代表する俳優・阿部寛。2025年にキャリア40年を迎える阿部にとって初のキャスター役に映画ファンからは「阿部寛の芝居がすごい」「阿部寛のはまり役」と称賛の声が相次ぎ、SNSでは「臨場感、緊張感がすごかった。本当自分がこの映画の中にいるみたいだった!」「阿部寛VSテロ犯、ラストが衝撃すぎる。」「こういう日本映画は見たことない、今年ベスト級!」といった映画を絶賛する声も相次いだ。さらに、テレビ局を舞台に国民的元人気キャスターが追い込まれていくストーリーということもあり「この映画、某局の問題のあとだとタイムリーすぎる。絶対今映画館で見てほしい」と時世にあった今まさに観るべき作品としても注目を集めている。また満足度は8割以上の観客が「面白かった」と回答。口コミ推奨度も8割を超えた(松竹出口調査結果:2/7〜9)。満足度の高さは「人と話したくなる」ラストシーンにも隠されている。最後の折本(阿部寛)の選択に賛否がわかれSNSでは様々な激論が交わされている!韓国で大ヒットを記録したソリッドスリラー『テロ,ライブ』(監督:キム・ビョンウ、主演:ハ・ジョンウ)を原作に、全編に渡って緊張感が漂う中、オリジナル展開をふんだんに盛り込んだ本作。監督・脚本は、「岸辺露伴は動かない」シリーズをサスペンスフルで高クオリティに作り上げた渡辺一貴。撮影は、テレビ局のスタジオを丸ごと作り込み、ライブ感を徹底的に重視し複数カメラで同時撮影。最大10分以上の長回し撮影シーンも盛り込み、圧倒的な“本物”の世界観を作り上げた。全編に渡る緊張感溢れるシーンの連続に、手に汗握るストーリーがフルスピードで展開する!

折本(阿部寛)&繁藤(錦戸亮)の知られざる裏設定が明らかに

これを知ればもっと映画を楽しめる!

衝撃のラストに繋がる、2人の経歴を大公開

阿部寛が40年のキャリアの中で初のキャスター役に挑んだ本作。今回解禁されたのは、本編撮影前に監督が書き上げたキャラクター設定!阿部寛が演じた折本眞之輔というキャラクターのキャリアを紐解き、同時に錦戸亮演じる爆破犯・繁藤寛二の知られざる一面を知ることで、ニュースキャスターと爆破テロ犯が迎える壮絶なラストがより大きなインパクトとなり、深い余韻を観客にもたらしてくれる!幼いころから集団を引っ張るようなリーダー気質で人前に立つことが好きだった折本。学生時代も活発でイベントのMCをした時に自らの言葉に盛り上がる観衆の姿を目にし、その光景に快感を覚える。企画力とリーダーシップを買われNJB(NJB(日本放送ネットワーク))にディレクター職で面接を受けるも、持ち前のトーク力が注目を集め、アナウンサーとして採用された。入社してからはバラエティーやスポーツ番組で活躍。テレビは折本の天賦の才能を発揮できる最高の場所となった。応援の形で参加した報道現場での経験をもとに、本当に欲しい情報を報道したいという強い想いが折本に宿り、報道番組に移る。そしてあることをきっかけに、ついに「ショウタイム7」のキャスターの座を手に入れる。まさか今回の事件に繋がるとは知らずー。その一方で、錦戸亮演じる繫藤寛二はどういった人生を歩んできたのか。大きなところは謎に包まれているが、早くに爆破作業を実施・監督することができる国家資格を取得しその技術の高さから大手企業からも指名が入るほど高い評価を得ていたらしい。しかしそんな優秀な彼がなぜこのような日本中を巻き込む最悪の事件を起こしたのか?日本中を巻き込んだ、キャスターvs爆破テロ犯による命懸けの生放送に至る幾重にも重なった悲劇、極限状態で折本が露にする人間の業が、本作が迎える衝撃のラストに凝縮されている!「命懸けの<生放送>」をリアルタイム進行で描く、サスペンス・エンタテインメント!本作の更なる続報にぜひご注目ください。【ストーリー】午後7時。ラジオ番組に1本の電話。直後に発電所で爆破事件が起こる。電話をかけてきた謎の男から交渉人として指名されたのは、ラジオ局に左遷された国民的ニュース番組「ショウタイム7」の元人気キャスター・折本眞之輔。突如訪れた危機を番組への復帰チャンスと捉え、生放送中のスタジオに乗り込み、自らがキャスターとして犯人との生中継を強行する。しかし、そのスタジオにも、既にどこかに爆弾がセットされていたのだった。一歩でも出たら即爆破という中、二転三転しエスカレートする犯人の要求、そして周到に仕掛けられた思いもよらない「罠」の数々。その極限状態がリアルタイムに全国民に拡散されていく------!なぜ、折本は指名されたのか?犯人の正体と本当の目的とは?なぜ彼が指名されたのか?犯人の本当の目的と正体とは?すべてが明らかになるとき、折本が選ぶ予測不能の結末。あなたは《ラスト6分》に驚愕する。【クレジット】■ 出演:阿部寛竜星涼 生見愛瑠前原瑞樹 平原テツ 内山昂輝 安藤玉恵 平田満井川遥 錦戸亮 吉田鋼太郎■ 監督/脚本:渡辺一貴■ 原作:The film “The Terror, Live” written and directed by Kim Byung woo, and produced and distributed by LotteCultureWorks Co., Ltd. and Cine2000■ 主題歌:Perfume「Human Factory -電造人間-」(UNIVERSAL MUSIC JAPAN JAPAN)■ 配給:松竹 アスミック・エース■ タイトル:ショウタイムセブン■ コピーライト:©2025『ショウタイムセブン』製作委員会■ 公式X:@showtime7_movie■ 公式Instagram:@showtime7_movie■ 公式TikTokTikTok:@showtime7_movie#ショウタイムセブン