デビューから50周年を迎えるサンリオの人気キャラクター「マイメロディ」のアニバデザインが採用された巾着バッグコレクションが新登場♪ 可愛いメルヘンチックな巾着バッグはおしゃれさん必須アイテム!「マイメロディ Anniversaryフェアリー 巾着バッグコレクション」がカプセルトイに登場!50周年を迎えるマイメロディが、今トレンドの「巾着バッグ」になっちゃった♪ 妖精になったマイメロディがお花とスイーツでみんなにありがとうを伝える、50周年を記念したデザインが注目ポイントのアイテムで、光沢感のある生地で、リボンでできた持ち手も可愛いづくし。たっぷり入る巾着として使ったり、ちょっとした買い物にバッグとして使ったりと用途もいろいろ、この可愛さでカプセルトイなんて、オドロキ!デザインは全部で5種類。2025年2月下旬から全国のカプセルトイ自販機設置場所にて順次展開予定とのことなので、ぜひチェックしてみてね。(C)2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655128