¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¥º¡õ¥É¥é¥´¥ó¥º¡ÙNetflix¤Ç¥É¥é¥Þ²½ ¨¡ ¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡×¥·¥çー¥ó¡¦¥ì¥ô¥£¤¬Êü¤Ä¥Ó¥Ã¥°¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È
¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¥º¡õ¥É¥é¥´¥ó¥º¡Ù¤Î¼Â¼Ì¥É¥é¥ÞÈÇ¡ÖThe Forgotten Realms¡Ê¸¶Âê¡Ë¡×¤¬¡¢¤Ç³«È¯Ãæ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹ Ì¤ÃÎ¤ÎÀ¤³¦¡×¤ä¡Ø&¥¦¥ë¥ô¥¡¥ê¥ó¡Ù¤Î¥·¥çー¥ó¡¦¥ì¥ô¥£¡¢ÊÆ¥Ï¥º¥Ö¥í¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤¬¼ê¤¬¤±¤ëÂçµ¬ÌÏ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤ë¡£ÊÆ¤¬Êó¤¸¤¿¡£
¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¥º¡õ¥É¥é¥´¥ó¥º¡Ù¤Ï¡¢1974Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¸µÁÄTRPG¡Ê¥Æー¥Ö¥ë¥Èー¥¯¡¦¥íー¥ë¥×¥ì¥¤¥ó¥°¡¦¥²ー¥à¡Ë¡£¥É¥é¥ÞÈÇ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ö¥Õ¥©ー¥´¥È¥ó¡¦¥ì¥ë¥à¡ÊForgotten Realms¡Ë¡×¤Ï¡¢Æ±¥²ー¥à¤Ç1987Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÂåÉ½Åª¤Ê²Í¶õÀ¤³¦¤Î¤³¤È¡£±Ç²è¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¥º&¥É¥é¥´¥ó¥º/¥¢¥¦¥È¥íー¤¿¤Á¤Î¸Ø¤ê¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Î¸¶ºî¤â¡¢¤³¤Î¥Õ¥©ー¥´¥È¥ó¡¦¥ì¥ë¥à¥º¤ÎÀßÄê¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥·¥çー¥é¥ó¥Êー¤ª¤è¤Ó¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÈÇ¡ÊÂè1ÏÃ¡Ë¤ÎµÓËÜ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖWeCrashed ～¥¹¥¿ー¥È¥¢¥Ã¥×¶¸Áû¶Ê～¡×¤Î¥É¥ê¥åー¡¦¥¯¥ì¥ô¥§¥í¤¬Ã´Åö¡£À½ºîÁí»Ø´ø¤Ë¤Ï¥¯¥ì¥ô¥§¥í¡¢¥ì¥ô¥£¡¢¤½¤·¤Æ¥ì¥ô¥£¤ÎÀ©ºî²ñ¼Ò21 Laps¤Î¥À¥ó¡¦¥ì¥ô¥£ー¥ó¤¬Ì¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¸½»þÅÀ¤Ç¡¢Netflix¤ª¤è¤Ó¥Ï¥º¥Ö¥í¡¦¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤ò¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¥º¡õ¥É¥é¥´¥ó¥º¡Ù¤Î¥É¥é¥Þ²½´ë²è¤Ï¡¢2023Ç¯1·î¤ËÊÆParamount+¤Ç¤Î¥·¥êー¥º²½¤¬¤Æ¤¤¤¿¡£Åö½é¤Ï¡Ø¥ì¥Ã¥É¡¦¥Îー¥Æ¥£¥¹¡Ù¡Ê2021¡Ë¤Î¥íー¥½¥ó¡¦¥Þー¥·¥ã¥ë¡¦¥µー¥Ðー¤¬µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡¢¥¯¥ì¥ô¥§¥í¤¬¥·¥çー¥é¥ó¥Êー¡¢¡Ø¥¢¥¦¥È¥íー¤¿¤Á¤Î¸Ø¤ê¡Ù¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º¤ÈeOne¤¬¶¦Æ±À©ºî¤òÌ³¤á¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë´ë²è¤ÏÆÜºÃ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¡¢¥¯¥ì¥ô¥§¥í¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¥µー¥Ðー¤ä¥Ñ¥é¥Þ¥¦¥ó¥È¡¢±Ç²èÈÇ¤È¤Ï´ØÏ¢À¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¿·´ë²è¤È¤·¤ÆºÆ³«È¯¤¬¿Ê¹Ô¡£¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡×¤Î´ÆÆÄ·ó¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¤Ç¤¢¤ë¥ì¥ô¥£¤¬»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢21 Laps¤¬·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤Ç¤¤¤ëNetflix¤Ç¤Î³«È¯¤¬·èÄê¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£ËÜºî¡Ö¡ÖThe Forgotten Realms¡×¤¬À®¸ù¤¹¤ì¤Ð¡¢¡Ø¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¥º¡õ¥É¥é¥´¥ó¥º¡Ù¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¤ÎÅ¸³«¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Ê¤ª¥ì¥ô¥£¤¬À½ºî¤òÌ³¤á¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¤¿¡Ö¥¹¥È¥ì¥ó¥¸¥ãー¡¦¥·¥ó¥°¥¹¡×·àÃæ¤Ë¤Ï¡¢¾¯Ç¯¾¯½÷¤¿¤Á¤¬¥À¥ó¥¸¥ç¥ó¡õ¥É¥é¥´¥ó¥º¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¥·ー¥ó¤¬¾ÝÄ§Åª¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£
Source: