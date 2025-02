手数料なしの分割払いで商品を購入できる「今買って後で支払う(Buy Now Pay Later:BNPL)」という決済システムは、最終的に支払う合計額は同じなのに1回当たりの支払額が少ないということで、一定数の消費者から人気があるそうです。このBNPLが売上に与える影響を調査したところ、BNPLは売上にも良い影響を与えているということがわかりました。Buy Now, Pay Later: Impact of Installment Payments on Customer Purchases - Stijn Maesen, Dionysius Ang, 2024

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/00222429241282414Buy now, pay later installment payments increase retail spending, study findshttps://phys.org/news/2025-02-buy-pay-payments-retail.htmlBNPLは数週間から数カ月にわたって無利息で分割払いをすることができる決済システムです。消費者がBNPLを選択すると、まず消費者はBNPLを仲介する業者に頭金を支払い、BNPLを仲介する業者が小売店に全額を支払います。その後、消費者は残りの金額を仲介業者に支払うことになります。イギリス・リーズ大学のディオニュシウス・アン氏らによると、アメリカでは4500万人、イギリスでは1500万人以上の消費者がBNPLを採用しているとのことです。世界的に見てBNPLユーザーの数は2024年に3億8000万に達し、2028年までに6億7000万に達すると予測されているほか、BNPLに関する支出は2023年に3160億ドル(約48兆2000億円)に相当し、2027年までに4500億ドル(約68兆6000億円)に成長すると予想されており、小売業者からも販売業者からも今後人気を集めるものとみられています。ところが、BNPLの人気の高まりに反し、BNPLが小売店の売上に与える影響についてはほとんど知られていませんでした。そこでアン氏らはアメリカの大手小売業者の取引データを使用し、BNPLが売上にどう影響しているのかを調べました。調査の結果、BNPLは消費者の購入回数と平均消費額の両方を増加させることが判明しました。調査対象となった商品はパーティ用品やアパレル、航空券、マグカップなど多岐にわたり、また分割払いの回数も3回、4回、6回以上などさまざまでしたが、どれも一貫して支出を押し上げていたとのことです。具体的には、BNPLの導入で消費者が製品を購入する割合は16.64%から25.60%に増加し、平均購入額は66.56ドル(約1万200円)から73.56ドル(約1万1200円)に増加していたそうです。アン氏らは、BNPLの分割払いが支出増につながる主な理由を2つ挙げています。1つ目は、BNPLが支払額を低く見せていることにあります。例えば「15ドルの4回払い」と「60ドルの一括払い」という表記だと前者の方が安く見えるという人がいるそうで、BNPLの分割払いを利用する消費者は、同額を一括で支払う消費者よりも「高いから買えない」という金銭的な制約を感じにくいという調査結果があるということです。1回当たりの支払額を下げることで、消費者の消費が促進されているとアン氏らは論じています。2つ目は、BNPLが予算管理を容易にするということです。月末に一括で支払う従来のクレジットカード払いとは違い、BNPLは「週1回払いを計4回」などとても細かい単位で区切ることができ、より短期間で支払いを終えることができるため、消費者は予算を推定しやすいと考えるそうです。アン氏らは「分割払いを採用することで消費者の購入頻度が高まるため、小売業者は利益を得ることができます。政策立案者は、BNPLが消費者の支出に与える大きな影響を認識し、金融の柔軟性を醸成しつつ消費者を保護する規制を確保する必要があります」と述べました。