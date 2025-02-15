»ëÄ°¼Ô¤ÎÀ¼¡ÁBGM¤Ë¤âÍÍ¡¹¤Ê¤´°Õ¸«¡Á¡ÚÄ´ºº¾ðÊó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Û
¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ë¤ÏÈÖÁÈ¤ò´Ñ¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤éÍÍ¡¹¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤ë¡£TBS¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Ö»ëÄ°¼Ô¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ï¡¢¤³¤¦¤·¤¿À¼¤ò½¸Ìó¤·ÈÖÁÈÀ©ºî¤Î¸½¾ì¤Ë¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤»¤ë¤Î¤¬»Å»ö¤À¡£Ã´Åö¼Ô¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡ÈÀ¼¡É¤Î°ìÃ¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
2·î¤âÈ¾¤Ð¤ò²á¤®¤ë¤È¡¢¤â¤¦¤¹¤°Åí¤ÎÀá¶ç¡£¤Ò¤Ê¤¢¤é¤ì¤ä¤Ò¤·¤â¤Á¤¬ÊÂ¤Ó¡¢µ¨Àá¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¼ÒÆâ¤ËÃí°Õ´µ¯¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ºòÇ¯¤Î3·î¡¢¤È¤¢¤ëÈÖÁÈ¤Ç¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¤´»ØÅ¦¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¡ØÆâÎ¢¤Ó¤Ê¡Ù¤Ï¡¢Å·¹Ä¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤òÌÏ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢ÃË½÷¤Î¤Ò¤Ê¿Í·Á°ìÂÐ¤ò¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡Ù¤Ï½÷¤Ó¤Ê¤Î¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿÷¿Í·ÁÁ´ÂÎ¤ò»Ø¤¹¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡Ë
Æ¸ÍØ¡Ø¤¦¤ì¤·¤¤¤Ò¤Ê¤Þ¤Ä¤ê¡Ù¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬»Ò¶¡¤Îº¢¤Ë²Î¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤Î¡Ö¤ªÆâÎ¢¤µ¤Þ¤È¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¡×¤È¤¤¤¦²Î»ì¤«¤é¡¢ÃË¤Ó¤Ê¤ò¤ªÆâÎ¢¤µ¤Þ¡¢½÷¤Ó¤Ê¤ò¤ª¤Ò¤Ê¤µ¤Þ¤À¤È´ª°ã¤¤¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¤¬¡¢Àµ¤·¤¯¤Ï¤´»ØÅ¦¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤Í¡£TBS¤Ç¤Ï¶¦Í¤Î¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë¤âµ¤·¤Æ¼þÃÎ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Æ¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤«¤é¤è¤¯¤¤¤¿¤À¤¯¤Î¤¬¡¢²»³Ú¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤´°Õ¸«¡¢¤´»ØÅ¦¡¢¤´Í×Ë¾¤Ç¤¹¡£
¡Ö²»³Ú¤¬¹â¤á¤ÇVTR¤ÎÆâÍÆ¤¬Ê¹¤³¤¨¤Þ¤»¤ó¡×¡¢¡Ö¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥È¡¼¥¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤ÎBGM¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¤´»ØÅ¦¤Ï¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÈÖÁÈ¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Ç¯ÇÛ¤ÎÊý¤«¤é¤Î¤´»ØÅ¦¤¬Â¿¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¶ñÂÎÅª¤Ë¤É¤ÎÉôÊ¬¤Ç¡É¤È¤¤¤¦¤´»ØÅ¦¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤ÆÈÖÁÈ¤Ë¤âÅÔÅÙÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤È¤¢¤ë¥¹¥Ý¡¼¥ÄÈÖÁÈ¤Ë¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´»ØÅ¦¤Ë¤Ï¡¢¤Ï¤Ã¤È¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¥·¡¼¥ó¤ËÀÚ¤êÂØ¤ï¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤ÇBGM¤âÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¶ÊÌ¾¤ä¶Ê¤Î°ÕÌ£¤¬Èó¾ï¤ËÉÔ²÷¤Ç¤·¤¿¡£ÆâÍÆ¤ò¹Í¤¨¤ÆÁª¶Ê¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê50ÂåÃËÀ¡Ë
³ºÅö¤Î¶Ê¡¢¶ÊÄ´¤Ï¥Î¥ê¤¬ÎÉ¤¤±Ñ¸ì¤Î¶Ê¤Ç¡¢¤ï¤ê¤ÈÊ¹¤³Ð¤¨¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç»È¤ï¤ì¤¬¤Á¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢±Ñ¸ì¤Î²Î»ì¤òËÝÌõ¤¹¤ë¤È¡¢¤È¤Æ¤âÊüÁ÷¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÆâÍÆ¤Ç¤·¤¿¡£ÈÖÁÈ¤È¤·¤Æ¤â¡¢²Î»ì¤Þ¤Ç¹Í¤¨¤º»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Î¤³¤È¡£³°¹ñ¸ì¤Î¶Ê¤Ç¤â¡¢²Î»ì¤Î°ÕÌ£¤¬¤ï¤«¤ëÊý¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤´»ØÅ¦¤ò¼õ¤±¡¢¡ÖÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡×¤È¼ÒÆâ¤Ç¶¦Í¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²»³Ú¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¡Ö¼çÂê²Î¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦±þ±ç¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤¬¤è¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Ç¡¢ÃúÇ«¤Ë´Ñ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤³¤½¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¶Ê¤¬Î®¤ì¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼ç¿Í¸ø¤Î¼¡¤ÎÆ°¤¤«¤éÆþ¤ì¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¡¢Èó¾ï¤ËºÙ¤«¤¤¤´Í×Ë¾¤â¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
²»³Ú¤Î¤´°Õ¸«¡¢ÀèÆü¤Ï´ò¤·¤¤¤´Í×Ë¾¤¬¡ØN¥¹¥¿¡Ù¤Ë¡£
¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥ó¥¥ó¥°¤äÅ·µ¤Í½Êó¤ÇÎ®¤ì¤Æ¤¤¤ëBGM¡¢¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤Î²»¸»¤Î¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯½¸Åª¤Ê¤â¤Î¤òÇÛ¿®¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤éÈá¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ê10ÂåÃËÀ¡Ë
BGM¤Ò¤È¤Ä¤È¤Ã¤Æ¤â¡¢Áª¶Ê¤ä¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡¢²»ÎÌ¤Ê¤É¡¢»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¤¬¤É¤¦´¶¤¸¤ë¤«¡¢¸½¾ì¤ÏÁÛÁüÎÏ¤òÆ¯¤«¤»¤ÆÈÖÁÈºî¤ê¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤´°Õ¸«¡¢¤´»ØÅ¦¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æµ®½Å¤Ê»Ø¿Ë¤Ç¤¹¡£
¡ã¼¹É®¼ÔÎ¬Îò¡ä
ÉÍºê Í³²Â¡Ê¤Ï¤Þ¤¶¤¡¦¤æ¤«¡Ë
1995Ç¯TBSÆþ¼Ò¡£
¥é¥¸¥ª¶É¡¢ÊóÆ»¶É¡¢»ö¶È¶É¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢ÊÔÀ®¹Íºº¶É¡£¸½ºß¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥µ¥¯¥»¥¹¼¼Ä¹
¡ÚÄ´ºº¾ðÊó¥Ç¥¸¥¿¥ë¡Û
1958Ç¯ÁÏ´©¤ÎTBS¤Î¾ðÊó»ï¡ÖÄ´ºº¾ðÊó¡×¤ò°ú¤·Ñ¤¤¤À¥Ç¥¸¥¿¥ëÈÇ¤ÎWeb¥Þ¥¬¥¸¥ó¡ÊTBS¥á¥Ç¥£¥¢Áí¸¦È¯¹Ô¡Ë¡£¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥á¥Ç¥£¥¢Åù¤Ë´Ø¤¹¤ëÂ¿ºÌ¤ÊÏÀ¹Í¤È¾ðÊó¤ò·ÇºÜ¡£¸¶Â§¡¢Ëè½µÅÚÍËÆü¸áÁ°Ãæ¤Ë2ËÜÄøÅÙ¤Îµ»ö¤ò¸ø³«¡¦ÇÛ¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
Ä¹Ìî,
Åìµþ,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
°ËÅì»Ô,
Ê©ÃÅ,
»ûÅÄ²°,
Áòµ·,
½»Âð,
¿À»ö,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó