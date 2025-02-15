¡Ú¶¥ÇÏÍ½ÁÛ¡Û¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¤ÇÃíÌÜ¤Ï¡Ö£²¡¢£³ºÐÀï¤Ë¶¯¤¤ÌÆ·Ï¡×¡¡²´ÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ø¤ÎÂ³Ý¤«¤ê¤ò¤Ä¤«¤à¤Î¤Ï¡©
¡¡£²·î16Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç£³ºÐÇÏ¤Ë¤è¤ë£Ç·¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¡Ê¼Ç1800£í¡Ë¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥ì¡¼¥¹¤Ï¡Ö²´ÇÏ¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤ÎÅÐÎµÌçÅª¥ì¡¼¥¹¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤éÂ¿¤¯¤ÎÌ¾ÇÏ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2021Ç¯¤Ï¡¢¾¡¤ÁÇÏ¥¨¥Õ¥Õ¥©¡¼¥ê¥¢¤¬£Çµ»©·î¾Þ¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ò¡¢£³ÃåÇÏ¥·¥ã¥Õ¥ê¥ä¡¼¥ë¤¬£ÇµÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2400£í¡Ë¤ò¾¡Íø¡£2022Ç¯¤Ï£²ÃåÇÏ¥¸¥ª¥°¥ê¥Õ¤¬»©·î¾Þ¤ò¡¢£·ÃåÇÏ¥À¥Î¥ó¥¹¥³¡¼¥Ô¥ª¥ó¤¬£ÇµNHK¥Þ¥¤¥ë£Ã¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤òÀ©¤·¡¢2024Ç¯¤Ï¾¡¤ÁÇÏ¤Î¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥ß¥é¥Î¤¬»©·î¾Þ¤ò¡¢£²ÃåÇÏ¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¤¬NHK¥Þ¥¤¥ë£Ã¤ò¾¡¤Ä¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÇÏ¤¬£³ºÐ½Õ¤Î£Çµ¥ì¡¼¥¹¤ò¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ì¡¼¥¹¤À¡£
Á°Áö¤Î¤³¤¦¤ä¤Þ¤¾Þ¤òÀ©¤·¤¿¥«¥é¥Þ¥Æ¥£¥¢¥Î¥¹¡¡photo by Sankei Visual
¡¡¥ì¡¼¥¹¤ò·ìÅýÅª»ëÅÀ¤«¤éÀê¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£º£²ó¤Ï¡Ö£²¡¢£³ºÐÀï¤Ë¶¯¤¤ÌÆ·Ï¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Æ±ÌÆ·Ï¤ÎÇÏ¤Ï³èÌö»þ´ü¤¬½Å¤Ê¤ë¥±¡¼¥¹¤âÂ¿¤¯¡¢Á°½Ò¤ÎÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¥·¥ã¥Õ¥ê¥ä¡¼¥ë¤Ï¡¢Á´·»¤¬»©·î¾ÞÇÏ¥¢¥ë¥¢¥¤¥ó¡£¤ä¤Ï¤êÆ±ÌÆ·Ï¤Î¡¢ºòÇ¯¤Î£Çµºù²Ö¾Þ¡Êºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¡¢£ÇµµÆ²Ö¾Þ¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç3000£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥¢¡¼¥Ð¥ó¥·¥Ã¥¯¡¢£ÇµÍÇÏµÇ°¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2500£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥ì¥¬¥ì¥¤¥é¤Î£³Æ¬¤Ï£²¡¢£³ºÐ¤ÎÁá¤¤»þ´ü¤«¤éÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤â£³ºÐ»þ¤Ë£Çµ¤òÀ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¤³¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ç¿ä¤·¤¿¤¤ÇÏ¤¬¥«¥é¥Þ¥Æ¥£¥¢¥Î¥¹¡Ê²´£³ºÐ¡¢Èþ±º¡¦±üÂ¼Éð±¹¼Ë¡Ë¤À¡£Æ±ÇÏ¤Ï½ÇÉã¤Ë£Ç¶ÌïÀ¸¾Þ¥Ç¥£¡¼¥×¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥ÈµÇ°¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥µ¥È¥Î¥Õ¥é¥Ã¥°¡¢½ÇÊì¤Ëºù²Ö¾Þ¡¢£Çµºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¡Êºå¿À¡¦¼Ç1600£í¡Ë£²Ãå¤Î¥µ¥È¥Î¥ì¥¤¥Ê¥¹¤¬¤¤¤ë·ìÅý¤À¡£
¡¡Éã¥ì¥¤¥Ç¥ª¥í¤ÏÆüËÜ¥À¡¼¥Ó¡¼ÇÏ¤Ç¡¢£´ºÐ»þ¤Ë£ÇµÅ·¹Ä¾Þ¡¦½©¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ò¾¡Íø¡££²ºÐ»þ¤Ë¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌµ½ý¤Î£³Ï¢¾¡¤Ç£Ç¶¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢Áá¤¤»þ´ü¤«¤é¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÎÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»º¶ð¤Ï£²À¤Âå¤¬½ÐÁö¤·¡¢¤Þ¤À½Å¾Þ¾¡¤ÁÇÏ¤Ï½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢½éÇ¯ÅÙ»º¶ð¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Æ¥é¤¬µÆ²Ö¾Þ£³Ãå¡£¤¹¤ß¤ì£Ó¡Êºå¿À¡¦¼Ç2200£í¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¢¡¼¥¹¡¢ÇòÉ´¹ç£Ó¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¥ß¥Ê¥Ç¥ª¥í¤Ê¤É¡¢£³ºÐ¤Î¥ê¥¹¥Æ¥Ã¥É¶¥ÇÏ¤Î¾¡¤ÁÇÏ¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£²À¤ÂåÌÜ¤Î»º¶ð¤«¤é¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥¬¡¼¥Ù¥é¤¬£Ç·¥·¥ó¥¶¥óµÇ°¡ÊÃæµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤Ç14ÈÖ¿Íµ¤¤Ê¤¬¤é£³Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¼ï²´ÇÏÀ®ÀÓ¤Ï¤ä¤ä´üÂÔ³°¤ì¤À¤¬¡¢¼ï²´ÇÏ¤ò£±À¤Âå¤Ç¸«¸Â¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÁá·×¡£²¿¤è¤ê¡¢Åìµþ¡¦¼Ç1800£í¤Ï31Àï£¶¾¡¡¢£²Ãå£±²ó¡¢£³Ãå£²²ó¤Ç¡¢¥³¡¼¥¹ÊÌÀ®ÀÓ¤Ç¤ÏºÇÂ¿¾¡¡£¾¡Î¨19.4¡ó¡¢Ê£¾¡Î¨29¡ó¤È¤¤¤¦¹â¤¤¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥«¥é¥Þ¥Æ¥£¥¢¥Î¥¹¤ÎÀïÎò¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£ºòÇ¯£··î¤Î¿·ÇÏÀï¡Ê¿·³ã¡¦¼Ç1800£í¡Ë¡¢£²ÀïÌÜ¤ÎÌ¤¾¡ÍøÀï¡ÊÃæ»³¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Ï¤¤¤º¤ì¤â£³Ãå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢10·î13Æü¤ÎÌ¤¾¡ÍøÀï¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç1800£í¡Ë¤Ç½é¾¡Íø¡£Â³¤¯¡¢¤³¤¦¤ä¤Þ¤¾Þ¡ÊÃæµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤â¾¡¤Á¡¢º£²ó¤Ï¤½¤ì°ÊÍè£²¥«·îÈ¾¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥ì¡¼¥¹¤ò¸«¤ë¤È¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¤¬¶ì¼ê¤Ç¸å¤í¤«¤é¤Î¶¥ÇÏ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤¬¡¢²áµî£³ÀïÏ¢Â³¤Ç¾å¤¬¤ê£³£Æ¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼ÃæºÇÂ®¥¿¥¤¥à¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ËËöµÓ¤Ï°ÂÄê¡£¤·¤«¤â¡¢Ì¤¾¡ÍøÀï¡¢¤³¤¦¤ä¤Þ¤¾Þ¤È¤â¤Ë¥¹¥í¡¼¥Ú¡¼¥¹¤ÇÅ¸³«ÉÔ¸þ¤¤Ê¤¬¤é¾¡¤ÁÀÚ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Ãåº¹¤ä¥¿¥¤¥à°Ê¾å¤ÎÉ¾²Á¤ò¤·¤Æ¤è¤µ¤½¤¦¤À¡£Åìµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤â¶¯¤ß¤Ç¡¢½Å¾Þ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¼«Ëý¤ÎËöµÓ¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤À¤í¤¦¡£¡Ú¤â¤¦£±Æ¬¤Ï½Å¾Þ½é½ÐÁö¤Ç½é¾¡Íø¤òÁÀ¤¦¡Û
¡¡¤â¤¦£±Æ¬¤Ï¥ï¥ó¥â¥¢¥¹¥Þ¥¤¥ë¡Ê²´£³ºÐ¡¢·ªÅì¡¦Æ£²¬·ò°ì±¹¼Ë¡Ë¤ò¿ä¤¹¡£ËÜÇÏ¤ÏÁÄÊì¤¬£Ç¶¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¥ì¥Ó¥å¡¼¡Êºå¿À¡¦¼Ç1400£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥ï¥ó¥«¥é¥Ã¥È¤Ç¡¢¤½¤ÎËå¥¸¥å¥¨¥é¡¼¤Ïºù²Ö¾ÞÇÏ¡£Êì¥ï¥ó¥È¥¥¥ï¥ó¤Ï£µºÐ»þ¤Ë£Ç·´Ø²°µÇ°¡Ê¿·³ã¡¦¼Ç1600£í¡Ë£²Ãå¤Ê¤É½Å¾Þ¤Ç³èÌö¤·¤¿¤¬¡¢£³ºÐ»þ¤Ë¤Ï¹ÈÇß£Ó¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç1400£í¡Ë¤Ç¡¢¸å¤Î¥ª¡¼¥¯¥¹ÇÏ¥·¥ó¥Ï¥é¥¤¥È¤È¥Ï¥Êº¹¤Î£²Ãå¤È¤¤¤¦¶¥ÇÏ¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢£³ºÐ£±·î»þÅÀ¤Ç½Å¾Þµé¤Î¼ÂÎÏ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Éã¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ó¥É¥â¥ë¥¿¥ë¤Î»º¶ð¤Ï¡¢¥¢¥ó¥â¥·¥¨¥é¤¬ºòÇ¯¤ÎÃÏÊý¸òÎ®£ÇµJBC¥ì¥Ç¥£¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Êº´²ì¡¦¥À¡¼¥È1860£í¡Ë¤ò¾¡Íø¡£¼Ç¤Ç¤Ï¡¢¥´¥ó¥Ð¥Ç¥«¡¼¥Ö¡¼¥¹¤¬£Ç·¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¥í¥¤¥ä¥ë£Ã¡ÊÅìµþ¡¦¼Ç1600£í¡Ë¤ò¾¡Íø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¡¼¥¹ÊÌÀ®ÀÓ¤ò¸«¤ë¤ÈÅìµþ¤¬12¾¡¤ÈºÇÂ¿¤Ç¡¢µ÷Î¥¤Ï1600£í¤¬£·¾¡¤ÇºÇÂ¿¤À¤¬¡¢1800£í¤â£³¾¡¡¢£²Ãå£¶²ó¤ÈÏ¢ÂÐÎ¨¤Ï1600£í¤ò¾å²ó¤ë30¡ó¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥ï¥ó¥â¥¢¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£±¾¡¤À¤¬¡¢¥ª¡¼¥×¥ó¤ä£±¾¡¥¯¥é¥¹¤Ç¤â£³Ãå°ÊÆâ¤ËÆþ¤ê¡¢£µÀï£±¾¡¡¢£²Ãå£³²ó¡¢£³Ãå£±²ó¤È¤¤¤¦°ÂÄê¤·¤¿À®ÀÓ¡£ºòÇ¯£¹·î¤ÎÌîÏ©µÆ£Ó¡ÊÃæµþ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤Ï£³Ãå¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¥ì¡¼¥¹¤Î£±Ãå¤Ï¸å¤Ë£Ç·µþÅÔ£²ºÐ£Ó¡ÊµþÅÔ¡¦¼Ç2000£í¡Ë¤ò¾¡¤Ã¤¿¥¨¥ê¥¥ó¥°¡££²Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¸å¤Ë¥Û¡¼¥×¥Õ¥ë£Ó¤Ç£²Ãå¤ËÆþ¤Ã¤¿¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¤ÈÁê¼ê¤¬°¤«¤Ã¤¿¡£¶¯¤¤Áê¼ê¤ÈÀï¤Ã¤¿·Ð¸³ÃÍ¤Ïº£²ó¤ËÀ¸¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¡¡°Ê¾å¡¢º£Ç¯¤Î¶¦Æ±ÄÌ¿®ÇÕ¤Ï¡¢¥ì¥¤¥Ç¥ª¥í»º¶ð¥«¥é¥Þ¥Æ¥£¥¢¥Î¥¹¡¢¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥¹¥¢¥ó¥É¥â¥ë¥¿¥ë»º¶ð¥ï¥ó¥â¥¢¥¹¥Þ¥¤¥ë¤Ë´üÂÔ¤¹¤ë¡£