　15日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比変わらずの3万9110円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40381.83円　　ボリンジャーバンド3σ
39950.69円　　ボリンジャーバンド2σ
39519.54円　　ボリンジャーバンド1σ
39435.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39340.00円　　一目均衡表・基準線
39149.43円　　14日日経平均株価現物終値
39110.00円　　15日夜間取引終値
39088.40円　　25日移動平均
39084.00円　　5日移動平均
39057.87円　　75日移動平均
39005.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38975.00円　　一目均衡表・転換線
38657.26円　　ボリンジャーバンド-1σ
38648.60円　　200日移動平均
38226.11円　　ボリンジャーバンド2σ
37794.97円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース