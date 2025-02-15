日経225先物テクニカルポイント（15日夜間取引終了時点）
15日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比変わらずの3万9110円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40381.83円 ボリンジャーバンド3σ
39950.69円 ボリンジャーバンド2σ
39519.54円 ボリンジャーバンド1σ
39435.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39340.00円 一目均衡表・基準線
39149.43円 14日日経平均株価現物終値
39110.00円 15日夜間取引終値
39088.40円 25日移動平均
39084.00円 5日移動平均
39057.87円 75日移動平均
39005.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38975.00円 一目均衡表・転換線
38657.26円 ボリンジャーバンド-1σ
38648.60円 200日移動平均
38226.11円 ボリンジャーバンド2σ
37794.97円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40381.83円 ボリンジャーバンド3σ
39950.69円 ボリンジャーバンド2σ
39519.54円 ボリンジャーバンド1σ
39435.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
39340.00円 一目均衡表・基準線
39149.43円 14日日経平均株価現物終値
39110.00円 15日夜間取引終値
39088.40円 25日移動平均
39084.00円 5日移動平均
39057.87円 75日移動平均
39005.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38975.00円 一目均衡表・転換線
38657.26円 ボリンジャーバンド-1σ
38648.60円 200日移動平均
38226.11円 ボリンジャーバンド2σ
37794.97円 ボリンジャーバンド3σ
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