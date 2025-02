本当に、ゲーテは「すべてを言った」のか……？ 芥川賞受賞・鈴木結生が語る作品の裏側

『ゲーテはすべてを言った』で、第172回芥川賞を受賞した鈴木結生さん。2000年以後生まれ初の受賞者に、作品に込めた思いを聞いた。

すずき・ゆうい/2001年、福岡県生まれ、福島県育ち。現在、西南学院大学大学院にて英文学を研究中。2024年、「人にはどれほどの本がいるか」で第10回林芙美子文学賞佳作を受賞してデビュー。本作で第172回芥川龍之介賞を受賞

本当に「ゲーテの名言」なのか?

--主人公のゲーテ研究者・博把統一が通う酒場「ごった煮」のモデルは新宿三丁目の名酒場「どん底」ですよね。

はい。実は私は1回しか行ったことがないのですが……。「映画監督のKや小説家のMが通った店」と書けば、分かる人には分かりますよね。店名を変えたのは大江健三郎がしていたような小説的な「ズラし」で、本作でも多く施した技法です。

「どん底」はゴーリキーの戯曲から名付けられたそうですが、「ごった煮」はエミール・ゾラの小説からとりました。「渾然」は本作のテーマでもあるので、店名としてぴったりだなと。

--統一と妻・義子の銀婚式を、娘の徳歌がイタリア料理店「ROMA」で祝う。この物語の序盤のシーンには、鈴木さんご自身にモデルとなった体験があるそうですね。

両親の銀婚式の食事会で、偉人の名言付きの紅茶のティー・バッグの中から、ゲーテの名言が回ってきたという経験が、物語の着想になったんです。統一に供された紅茶のティー・バッグには、「Love does not confuse everything, but mixes.-Goethe」とゲーテの名言が書かれていた。

しかし、統一はその言葉を知らず、「愛はすべてを混淆せず、渾然となす」と翻訳はしたものの、本当にゲーテが残した言葉なのか疑問に思い、謎解きが始まります。

--統一は留学時代に知り合ったドイツの友人から、名言じみた文句の後に「ゲーテはすべてを言った」と言えば格好がつくというジョークを教わります。それくらい、ゲーテは多くの名言を残した。

文学史的に見れば、聖書の時代から19世紀までは、一個人がすべてのことを書く、という幻想があったと思うんです。聖書というテクストを前に、自分も聖書を作れるんじゃないかという感性、欲求がヨーロッパ人にはあったように思いますし、統一もそこに理解がある。

ただ、現代の文学では当事者性の問題もあり、すべてのものは語り得ないという、学生・綴喜の主張も理解できる。どちらの考えも私自身の中にあって、各人に振り分けて会話させています。

著者思い出のシーン

-統一はクリスマスの夜、ゲーテと対話する夢を見ます。本作でも特に印象的です。

エッカーマンの『ゲーテとの対話』という名著があって、私は「『ゲーテとの対話』との対話」というレポートまで書いたのですが、『ゲーテとの対話』の対話の中に自分が登場するという内容です。

よくそんなものを書いたなと思いますが(苦笑)、実在した有名人に対話させるという文学的手法が好きなんですよね。統一も、子供の頃からゲーテに親しんでいて言葉が身に染み付いているし、名言探しの問題意識があるから、そんな夢を見る蓋然性もあるかと思います。

あの場面は、ゲーテの言葉だけで構成したいという技術的な挑戦でもあり、自分でもとてもいいシーンだと思っています。

-終盤にかけて「謎」が一気に集約、解決へと向かう展開が、物語として読みやすく、魅力を増しています。

短絡的ですが、宗教的にも海外のほうが「はじまりがあれば終わりがある」という感覚、聖書の黙示録のように「終わりがないといけない」という意識が強いように思うんですね。ハッピーエンドの作品も多いように思います。その点で、海外文学からの影響を強く受けたかもしれません。

それに、丸谷才一が井上ひさしに言った「日本文学は読者をいかに不快にさせるか競っているようだが、楽しませる文学があってもいいはずだ」という主張に、強く惹きつけられるんです。子供の頃から伊坂幸太郎作品が好きだから、伏線を張って回収、という小説も書いてみたい。

-2000年以後の出生者としてはじめて芥川賞を受賞されたこともニュースになりました。プレッシャーもあるかと思いますが、次回作の構想はあるのですか?

受賞してわかったのは、自分がどんなことにも緊張しない人間だということ(笑)。周りからの声がプレッシャーになることもありません。ただ書いた小説を初めて編集者、つまり「最初の読者」に読んでもらう瞬間だけは緊張しますね。

次作については、前作から続く三部作の完結編を3月に出す予定です。その後は長編を書くための前段階として、短編を書きたいと考えています。

(取材・文/伊藤達也)

「週刊現代」2025年2月15日号より

