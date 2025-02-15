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Refaat Alareer¡¡¥¬¥¶¡¦¥¤¥¹¥é¡¼¥àÂç¤Ç¶µ¤¨¤¿»í¿Í¡£2023Ç¯»àµî¡£ËÜ½ñ¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤Ë¤è¤ë¥¨¥Ã¥»¡¼¤Ê¤É15ÊÔ¤ò¼ý¤á¤¿¡£