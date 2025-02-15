Ç¯´Ö3500Ëü¸Ä¤¬Çä¤ì¤ëÂçºå¡¦ËÌ¿·ÃÏÈ¯¾Í¤Î¤Ò¤È¤¯¤Áñ»Ò¡¦ÅÀÅ·¡¡ÆÈÎ©¤òÌ´¤ß¤Æ»î¹Ôºø¸í¤¹¤ë¥¯¥é¥Ö¤Î¹õÉþ¤¬ÁÏ¶È¡¡±¢¤ÎÅØÎÏ¤ò¼þ°Ï¤Ï¸«¤Æ¤¤¤¿
°Â¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤Âç½°¿©¡¢ñ»Ò¡£¤½¤ó¤Êñ»Ò¤ò¥ï¥ó¥é¥ó¥¯¾å¤Î¥®¥Õ¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤·¤á¤¿´ë¶È¤ò¤´Â¸¤¸¤Ç¤¹¤«¡£ Âçºå¡¦ËÌ¿·ÃÏÈ¯¾Í¤Î¤Ò¤È¤¯¤Áñ»Ò¤ò¤ªÅÚ»º¤È¤·¤ÆÇä¤ê½Ð¤·¡¢Ç¯´Ö3500Ëü¸Ä¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡¢¤Ò¤È¤¯¤Áñ»Ò¤ÎÂåÌ¾»ì¤È¤Ê¤Ã¤¿´ë¶È¡¢¡ÖÅÀÅ·¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÆ°²è¡Û´èÄ¥¤ë¿Í¤ÏÊó¤ï¤ì¤ë¡Ä¤Ò¤È¤¯¤Áñ»Ò¡ÖÅÀÅ·¡×Êª¸ì
ÏÃ¤ò»Ç¤Ã¤¿¤Î¤Ï2ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤Îº£Ìî·¼²ð¤µ¤ó¡£¸½ºß¤ÎÇ¯¾¦18²¯±ß¤«¤é50²¯±ß¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤¤¤¦Ç®¤¼ÒÄ¹¡£º£²ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¡ÖÅÀÅ·¡×À®¸ù¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤ë4¤Ä¤Î¹¬±¿Êª¸ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡½÷À¤¬¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ë
¡ÖÅÀÅ·¡×¤Î½éÂå¼ÒÄ¹¡¢º£Ìî·¼°ì¤µ¤ó¤Ï¤â¤È¤â¤ÈËÌ¿·ÃÏ¤Î¥¯¥é¥Ö¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢30ºÐÌÜÁ°¤Ç°û¿©Å¹¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ò·è°Õ¤·¤Þ¤¹¡£²áµî¤Ë»Ô¾ì¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿·Ð¸³¤«¤é¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Îñ»Ò¤òºî¤ë¤³¤È¤Ë·è¤á¡¢ÄÌ¤¤´·¤ì¤¿ËÌ¿·ÃÏ¤ÇÅ¹¤ò½Ð¤½¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÌ¿·ÃÏ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¿©¤Ù¤ëñ»Ò¤òÌÏº÷¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤º·¼°ì¤µ¤ó¤¬ÌÜ¤Ë¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¤·¤¿¡£¥Û¥¹¥Æ¥¹¤Î½÷À¤¿¤Á¤¬¤ªµÒ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤ÇÂç¸ý¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¤òÃÑ¤º¤«¤·¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ½÷À¤Ç¤âµ¤·ó¤Í¤Ê¤¯¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¥µ¥¤¥º¤Ë¤·¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÜµÒ¶È¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ï·É±ó¤µ¤ì¤ë¤È»×¤¤¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ò¶ËÎÏ¥«¥Ã¥È¤·¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¥Ë¥é¤òÂçÎÌ¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ò¤È¤¯¤Áñ»Ò¤ÏËÌ¿·ÃÏ¤¬È¯¾Í¤À¤½¤¦¤Ç¡¢ÍÌ¾¤ÊÏ·ÊÞ¤ÎÊý¤Ë¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¤ò¤É¤ó¤É¤ó²Ã¤¨¤Æ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥ì¥·¥Ô¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Â¾¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Êñ»Ò¤ÎÅ¹¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÉÕ²Ã²ÁÃÍ¡×¤ò¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Çº¹ÊÌ²½¤ò¿Þ¤ê¡¢¤Þ¤ºÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¦ñ»Ò¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¢¥À¥á½Ð¤·¤ò¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ÇµÕÅ¾¤ÎÈ¯ÁÛ
¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¤Î¤³¤È¡¢¡Öñ»Ò¤Î°û¿©Å¹¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÅÁ¤¨¤¿ºÝ¤Ë¡Ö°ÊÁ°¡¢ÃÝ¤ÎÈé¤ÇÊñ¤Þ¤ì¤¿ñ»Ò¤ÎÅÚ»º¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤¬¡¢¥«¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤ÇÄÙ¤ì¤ÆºÇ°¤À¤Ã¤¿¡×¡Öñ»Ò¤ÎÅÚ»º¤Ï¥¢¥«¥ó¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤³¤Ç·¼°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¼÷»Ê¤Î¤è¤¦¤ËÌÚÈ¢¤Ëñ»Ò¤òÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¥À¥á½Ð¤·¤ò¥Ò¥ó¥È¤Ë¹âµé´¶¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ËÌ¿·ÃÏ¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤â¹ç¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤ÈÈ¯ÁÛ¤òÊÑ¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
£ÂçÊª¶È³¦¿Í¤Î¸ý¥³¥ß¤ÇÂç¥Ò¥Ã¥È
¤½¤¦¤·¤Æ·¼°ì¤µ¤ó¤Ï1977Ç¯¤Ëñ»ÒÀìÌçÅ¹¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¾®¤µ¤ÊÅÀ¤«¤éÀ¤³¦¤Ë¹¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤ò¹þ¤á¡ÖÅÀÅ·¡×¤ÈÌ¾ÉÕ¤±¤¿¤Î¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·Á´¤¯µÒ¤ÏÍè¤º¡Ä¡£¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤¤¤Ä¤«¤¤¤¤¤³¤È¤¬µ¯¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ºÊ¤Î¸ÀÍÕ¤ò»Ù¤¨¤Ë¡¢¥¯¥é¥Ö¤Î»Å»ö¤Èñ»ÒÀìÌçÅ¹¤Î»Å»ö¤òÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ëÆü¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç·¼°ì¤µ¤ó¤Î´èÄ¥¤ë»Ñ¤ò¸«Â³¤±¤Æ¤¤¿¥Þ¥Þ¤¬¡Ö»ä¤¬Çã¤Ã¤Æ¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ë¤ªÅÚ»º¤È¤·¤ÆÅÏ¤¹¤«¤é¡×¤È½õ¤±½®¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤È¤¢¤ë¤ªµÒ¤µ¤ó¤ËÅÏ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢ÃíÊ¸¤¬Æþ¤ê»Ï¤á¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¼Â¤Ï¤½¤Î¤ªµÒ¤µ¤ó¤Ï·ÝÇ½¶È³¦¤ÎÂçÊª¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢Á´¹ñ¤Î¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Ë¡Ö¤¦¤Þ¤¤¡×¤È¹¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤Ò¤È¤¯¤Áñ»Ò¤Î¤ªÅÚ»º¤¬¿Íµ¤¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤òÃÎ¤Ã¤¿ËÌ¿·ÃÏÃæ¤Î¤ªÅ¹¤«¤éÃíÊ¸¤¬Æþ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤È¤·¤Æ¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤â¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢³«Å¹¤«¤é2Ç¯¡¢ËÌ¿·ÃÏ¤òÈô¤Ó½Ð¤·¡¢°ìÈÌ¤Î¿Í¤Ë¤Þ¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÂç¿Íµ¤Å¹¤Ë¡£30ºÐ¤ÇÆÈÎ©¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤Î¤Ç¤·¤¿¡£
¤¾ïÏ¢µÒ¤Îµß¤¤¤Î¼ê¤Ç¼«¼Ò¥Ó¥ë¤ò·úÀß
¶ÈÌ³¤Î³ÈÂç¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î1³¬¤Ë¹©¾ì¤ò¹½¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¥Ë¥é¤Î½¤¤¤Ç¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó½»Ì±¤«¤é¥¯¥ì¡¼¥à¤¬¤Ä¤¤Þ¤¹¡£¹©¾ì¤ò°ÜÅ¾¤¹¤ë»ñ¶â¤â¤Ê¤¯¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¶ä¹Ô¤ÎÍ»»ñÃ´Åö¤À¤È¤¤¤¦¾ïÏ¢µÒ¤¬µß¤¤¤Î¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤¤¤Ä¤âÉ×ÉØ¤Ç°ìÀ¸·üÌ¿Æ¯¤¯ÍÍ»Ò¤ò¸«¤Æ´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Å¹¤Îµ¬ÌÏ¤«¤é¤Ï¹Í¤¨¤ë¤ÈÂ¿³Û¤ÎÍ»»ñ¤ò¼õ¤±¤Æ¼«¼Ò¥Ó¥ë¤ò·úÀß¤·¡¢¼êºî¤ê¤Î3ÇÜ¤â¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤Çñ»Ò¤òÀ¸»º¤Ç¤¤ëµ¬ÌÏ¤Î¹©¾ì¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤ÆÆüËÜ°ì¤Îñ»ÒÀìÌçÅ¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÅÀÅ·¡×¡£2ÂåÌÜ¼ÒÄ¹¤Î·¼²ð¤µ¤ó¤Ï¡ÖÀèÂå¤ÏÅö»þ¤«¤é¤¤¤í¤ó¤ÊÊý¤Ë·Ã¤Þ¤ì¡¢¾õ¶·¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¹¬±¿¤ÎÏ¢Â³¤À¤Ã¤¿¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¡Ö¿Í¤Î±ï¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁÇÄ¾¤µ½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¿Í¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£ñ»Ò¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¦Ãæ¤Ç¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¿Í¤Î½õ¤±¤Ë¤è¤Ã¤Æº£¤ÎÅÀÅ·¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
2ÂåÌÜ¼ÒÄ¹Ä¾ÅÁ¡ª¤ª¤¤¤·¤¤¿©¤ÙÊý
¼«Âð¤Çñ»Ò¤ò¿©¤Ù¤ëºÝ¡¢¾Æ¤¯°Ê³°¤Ë´ÊÃ±¤À¤È¸À¤¦¤Î¤Ï¡Ö¿åñ»Ò¡×¡£
¤Þ¤º¡¢¤ªÅò¤ËÆþ¤ì¤ë»þ¤Ë¡¢¤Ò¤À¤ò¤ª¤µ¤¨¤ÆÆþ¤ì¤ë¤È¶ñºà¤¬³°¤Ë½Ð¤Ë¤¯¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¿¿²£¤ËÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢É¹¿å¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤Î¤À¤½¤¦¡£À¸ÃÏ¤¬Äù¤Þ¤ê¿©´¶¤¬¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤·¤Æ¥Í¥®¤ò¾è¤»¤Æ¡¢¤Ä¤±¤¢¤ï¤»¤Ï¤á¤ó¤Ä¤æ¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¾Æ¤ñ»Ò¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¤¬¤¿¤Î¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÈÖÁÈ¾ðÊó
¡»ÈÖÁÈÌ¾
Æü·Ð¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë ¤â¤·¤â¤Î¥Þ¥Í¡¼Æ»¤â¤·¥Þ¥Í
¡»ÆâÍÆ
¡Ø¤â¤·¤â¤Î»þ¡Ù¤ËÈ÷¤¨¤ë¥Þ¥Í¡¼Æ»¡ª¥Þ¥Í¡¼³èÍÑ¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ª
¡»ÊüÁ÷Æü»þ
¥Æ¥ì¥ÓÂçºå Âè1¡Á3ÆüÍËÆü ¸á¸å2»þÊüÁ÷¡ªÊüÁ÷½ªÎ»¸å¤ÏYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢TVer¤ÇÌµÎÁ¸«Æ¨¤·ÇÛ¿®Ãæ
¡Ê¤Þ¤¤¤É¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¡¿¥¯¥é¥ÖTVOÊÔ½¸Éô¡Ë