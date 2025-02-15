福岡県直方市は14日、総額336億2600万円の2025年度一般会計当初予算案など31議案を発表した。物価高騰や職員の人件費増などに伴い、24年度当初比2・6％増の過去最大となった。21日開会予定の市議会3月定例会に提案する。

主な事業は、障害者自立支援給付費20億1142万円（前年度比3億392万円増）、25年度末に開業予定の市保健福祉センター整備事業費9億7271万円（同5億7280万円減）、中学生を海外研修に派遣したグローバル人材育成事業の対象を高校生に拡充する事業費1368万円。

新規事業は、JR直方駅前など市内数カ所に設置する観光案内板作成委託料1664万円、検討を再開した新幹線新駅設置の調査業務委託料867万円などを盛り込んだ。4月からは総合政策部内に新駅設置の事業推進担当参事を配置する。

歳入は、前年度比1億6085万円増と見込む市税69億6613万円や、地方交付税63億2千万円、市債20億6960万円など。財政調整基金から17億6879万円を充当した。同基金の25年度末残高見込みは27億8589万円。

定例会の会期は3月13日までの21日間、一般質問は2月25〜28日の予定。

（吉丸宣孝）