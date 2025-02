© YSL BEAUTY



ジュエリーのように煌めくアイシャドウパレット「クチュール ミニ クラッチ」から、目元に“LOVE”を宿すピンクシェードのスプリング限定カラーが登場。

◆クチュール ミニ クラッチ <コレクター>

限定1色[NO.125] BLOOMING LUST(ブルーミング ラスト) 11,440円(税込)



一年前に僕なりに、YSLビューティーの魅力を伝えていきたいとお話したんですが、本当にこの一年を通してYSLビューティーの撮影だったり、時間を過ごす中で、僕の方が魅力にさらにはまっていきまして。自信やパワーをくれるブランドだと確認しました。



アンバサダーとして誇りに思いますし、皆さんにいい姿を見せて、YSLの魅力をさらに広げていきたいです。

■実際につけてみていかがですか?

僕は目元にクチュール ミニ クラッチ の125番をつけてるんですけど、ピンクのラメがキラキラしていてお気に入りです。



口元は(YSL ラブシャイン)リップスティックの44番を塗っているんですけど、すごくシアー感がよくて付け心地も透明感があって、保湿もされます。みずみずしいツヤ感もすごくよくて必需品です。



YSLベストセラー透明感溢れる”水ツヤ”リップから人気色が、スプリング限定パッケージで登場。 YSL ラブシャイン リップスティック <コレクター> 限定1色[NO.44]6,380円(税込)

■春の限定コレクションにちなんで「この春挑戦したいこと」を教えてください。

今年からもより一層パワーをつけてがんばりたいです。まずは身の回りからということで、水回りをきれいにしたいなと。リフレッシュできるような空間にできたらいいなと。



特に洗面台。今年の目標は料理を頑張ることなんですけど、長らく使っていないので。まずはきれいにしてから。え? 台所? あ、そうか! 台所の方は洗面台って言わないですね(笑)。洗面台はよく使ってます!



今回、I LOVE YOU SOというコンセプトですが、僕もみなさんにいつもたくさんの愛をいただきながら、活動ができています。これからもお互い支え合って、僕自身もいろんな愛が届けられたらいいなと思います。

・クチュール ミニ クラッチ <コレクター> NO.125

・YSL ラブシャイン リップスティックNO.44

・ラディアント タッチ グロウパクト BR20



<その他使用アイテム>

・オールアワーズ リキッド

・オールアワーズ コンシーラー

・オールアワーズ ハイパー プレストパウダー ユニヴァーサル

・オールアワーズ ハイパーブロンザー 02

※限定ミニ ギフト バックと共に映っている平野紫耀さん使用のリップは「YSL ラブシャイン キャンディ グロウ バーム1B」





YSL BEAUTY SPRING 2025「I LOVE YOU SO」は、“LOVE”にあふれる新たな季節に向けて、YSL BEAUTYからさまざまな“LOVE”をスカイブルーとブロッサムピンクのカラーハーモニーで表現した限定コレクション。YSL BEAUTYらしくキュートさのなかにクチュールが宿る、一目見た瞬間にときめくデザインです。

全4品 2025年2月14日(金) 全国数量限定発売



心に響く特別なギフトを彩る、特別な限定ラッピング

YSLらしくラグジュアリーに仕上げるYSLギフトラッピングも限定デザインで登場。ブロッサムピンクとスカイブルーのカラーハーモニーに心ときめきます。



2025年2月28日(金) 全国数量限定発売・展開、2月19日(水) 公式オンライン ブティック・表参道フラッグシップ ブティック 先行・数量限定発売・展開

[カード&ショッパー]

2月19日(水) 公式オンライン ブティック・表参道フラッグシップ ブティック数量限定展開



・特設サイト

https://www.yslb.jp/product/limited-collection.html



お問い合わせ:イヴ・サンローラン・ボーテ

フリーダイヤル:0120-526-333

公式オンライン ブティック https://www.yslb.jp/

