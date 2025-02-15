ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦·´»Ê¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÊá¼êËÜÎ®¡ª¥¥ã¥ó¥×¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¼«¸ÊºÎÅÀ¡Ö99¡¦999ÅÀ¡×
¡¡ÆüËÜ¥Ï¥à¡¦·´»ÊÍµÌéÊá¼ê¡Ê27¡Ë¤Ï15Æü¤«¤é¤Î²Æì¡¦Ì¾¸î¥¥ã¥ó¥×Âè4¥¯¡¼¥ë¤òÁ°¤Ë¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î½¼¼ÂÅÙ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£ºòµ¨¤ÏÊá¼êÅÐÏ¿¤Ê¤¬¤é¡¢»°ÎÝ¼ê¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¼«¸ÊºÇÂ¿127»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤«¤éÆâÌîÎý½¬¤¬Ãæ¿´¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤ÏÊá¼ê¤È¤·¤ÆÂè3¥¯¡¼¥ë¤Þ¤Ç²á¤´¤·¡¢²þ¤á¤Æ¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ë³Ú¤·¤µ¤òºÆ³ÎÇ§¡£Êá¼ê¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤¿¤á¡¢¡Ö¶¯ÂÇ¤ÎÊá¼ê¡×¤È¤·¤Æ¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥ª¥Õ¤Î·ÀÌó¹¹²þ¡£ºòµ¨¤Ï»°ÎÝ¼ê¤È¤·¤Æµå±ã¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢·´»Ê¤ÏÊá¼ê¤È¤·¤Æ¤Î½Ð¾ìµ¡²ñ¤òÁý¤ä¤¹¤³¤È¤òÀë¸À¤·¤¿¡£¥¢¥Þ¥Á¥å¥¢»þÂå¤«¤é¤«¤Ö¤Ã¤Æ¤¤¿¥Þ¥¹¥¯¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡¢Êá¼ê¤È¤·¤Æ²á¤´¤¹º£½Õ¥¥ã¥ó¥×¤Ï½¼¼Â´¶¤ËËþ¤Á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤Ç¤¹¤è¤Í¡¢ËÍ¤Ï¡£´ðËÜÅª¤ËËÍ¤ÏÂÇ¤Ä¿Í¤À¤±¤É¡¢»°ÎÝ¤À¤È¼éÈ÷ÌÌ¤ÎÎÉ¤µ¤Ï²¿¤â½Ð¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡È»°ÎÝ¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂÇ¤Ä¿Í¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡£¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤ÎÎÉ¤µ¤ò½Ð¤»¤ë¤Î¤Ï¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤«¤Ê¤È»×¤¦¡×
¡¡13Æü¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¿·¾±´ÆÆÄ¤«¤é³«ËëÅê¼ê¤Ë»ØÌ¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶âÂ¼¤Îµå¤â¼õ¤±¡¢¤½¤Î¸å¤ÏÊá¼êÎý½¬¤ËÎå¤à¤Ê¤É¡¢¤Û¤ÜÆâÌî¼ê¤È¤·¤Æ²á¤´¤·¤¿ºò½Õ¥¥ã¥ó¥×¤È¤Ï¤Þ¤ë¤Ç°ã¤Ã¤¿Æ°¤¤À¡£º£µ¨½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤À¤Ã¤¿11Æü¤Î³ÚÅ·Àï¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥¿¥á¥ó¥Þ¥¹¥¯¤Ç1°ÂÂÇ¤ò´Þ¤à3½ÐÎÝ¤ÈÂ¸ºß´¶¤â¼¨¤·¤¿¡£Âè3¥¯¡¼¥ë¤Þ¤Ç¤Î¼«¸ÊºÎÅÀ¤Ï¡Ö99¡¦999ÅÀ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£¡Ê°åÎÅÉÊ¤Ê¤É¤Ç¡Ë¡È99¡¦9¡ó¤Î¥¦¥¤¥ë¥¹¤ò½ü¶Ý¡É¤È¤«¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£100¤Ã¤Æ¸À¤¦¤È¿¤Ó¤·¤í¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡×¤È¡È·´»ÊÀá¡É¤Ç¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¼ÂÀï¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢°ÊÁ°¤Þ¤Ç¤Ï¡ÖÊá¼ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆþ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÎäÀÅ¤ÊÈ½ÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£¤½¤³¤Ç¡¢¿·¤¿¤Ê»ëÅÀ¤ò¤â¤¿¤é¤·¤¿¤Î¤¬¡¢ºòµ¨¤Î»°ÎÝ¤Î·Ð¸³¤À¡£»°ÎÝ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤¿ºÝ¤Ï¡¢ÎäÀÅ¤Ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÇÛµå¤òµÒ´Ñ»ë¤·¤Ê¤¬¤éÂÇµå¤ÎÍ½Â¬¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î·Ð¸³¤«¤éº£¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦»ëÅÀ¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡ÖÊá¼ê¤òµÒ´ÑÅª¤Ë¸«¤é¤ì¤¿¡£ÇÛµåÌÌ¤â¤½¤¦¤À¤±¤É¡¢À¼³Ý¤±¤È¤«¥¸¥§¥¹¥Á¥ã¡¼¤È¤«¤ÏÂç»ö¤À¤Ê¤È»×¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¡¢»°ÎÝ¼ê¡¦·´»Ê¤¬Êá¼ê¡¦·´»Ê¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤¿¡£
¡¡15Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂè4¥¯¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡¢¹ÈÇòÀï¤â´Þ¤á¤Æ3»î¹ç¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥Þ¥¹¥¯¤ò¤«¤Ö¤ëµ¡²ñ¤¬Ë¬¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤Ãæ¤Ç¡¢¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤º°ìÈ¯¡¢ÅðÎÝ¤ò»É¤·¤¿¤¤¡£¹ÈÇòÀï¤À¤Ã¤¿¤é¡¢¸Þ½½È¨¤ò»É¤·¤Þ¤·¤¿¡¢¤È¤«µ»ö¤Ë¤·¤ä¤¹¤½¤¦¤Ê¿Í¤ò»É¤·¤¿¤¤¡×¤È¼éÈ÷¤Ø¤Î°ÕÍß¤âÇú¾å¤¬¤ê¤À¡£Á÷µåÌÌ¤â¡¢»°ÎÝ¤Î·Ð¸³¤Ç¸þ¾å¤·¤¿ÉôÊ¬¤Î°ì¤Ä¡£Êá¼ê¤Ç¤Ïºòµ¨5»î¹ç½Ð¾ì¤À¤Ã¤¿ÃË¤¬¡¢Éú¸«¡¢ÅÄµÜ¤é¤È¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤ÊÊá¼êÁè¤¤¤ò·ã²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¯¡£¡ÊÅÄÃæ¡¡·ò¿Í¡Ë