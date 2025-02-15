15日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比変わらずの3万9110円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9149.43円に対しては39.43円安。出来高は6638枚だった。



TOPIX先物期近は2760.5ポイントと前日比7ポイント高、TOPIX現物終値比1.29ポイント高だった。



銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高

日経225先物 39110 +0 6638

日経225mini 39095 -15 143007

TOPIX先物 2760.5 +7 9990

JPX日経400先物 24915 +45 1195

グロース指数先物 675 +3 702

東証REIT指数先物 売買不成立



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