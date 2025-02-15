　15日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年3月限は前日比変わらずの3万9110円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値3万9149.43円に対しては39.43円安。出来高は6638枚だった。

　TOPIX先物期近は2760.5ポイントと前日比7ポイント高、TOPIX現物終値比1.29ポイント高だった。

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 39110　　　　　　+0　　　　6638
日経225mini 　　　　　　 39095　　　　　 -15　　　143007
TOPIX先物 　　　　　　　2760.5　　　　　　+7　　　　9990
JPX日経400先物　　　　　 24915　　　　　 +45　　　　1195
グロース指数先物　　　　　 675　　　　　　+3　　　　 702
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース