¡Ö¡ÊÂåÉ½¤Î¡Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡×µð¿Í¡¦µÈÀî¾°µ±¡¢»ø¥¸¥ã¥Ñ¥óÁª½Ð¡¡°æÃ¼´ÆÆÄ¤Î´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤ë¡ª
¡¡¡Ö¥é¥°¥¶¥¹¡¡»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥·¥ê¡¼¥º£²£°£²£µ¡¡ÆüËÜ£Ö£Ó¥ª¥é¥ó¥À¡×¡Ê£³·î£µ¡¢£¶Æü¡¢µþ¥»¥é£Ä¡Ë¤Ë½Ð¾ì¤¹¤ë»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬£±£´Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¡¢µð¿Í¤«¤éµÈÀî¾°µ±ÆâÌî¼ê¡Ê£³£°¡Ë¡¢´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬Áª½Ð¤µ¤ì¤¿¡£ÅÔÆâ¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À°æÃ¼¹°ÏÂ´ÆÆÄ¡Ê£´£¹¡Ë¤ÏµÈÀî¤Î£²£¶Ç¯£×£Â£ÃÂåÉ½Æþ¤ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¡Ö½½Ê¬¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤³¤é¤ì¤ëÁª¼ê¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Á´£²£¸Áª¼êÃæ£²£°¿Í¤¬½éÁª½Ð¡££±£²µåÃÄ¤ÇÍ£°ì¡¢³ÚÅ·¤«¤é¤ÎÁª½Ð¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡µÈÀî¤¬¶»¤ò¹âÌÄ¤é¤»¤¿¡£»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ËÁª½Ð¡£Æü¤Î´Ý¤òÇØÉé¤¦ÀÕÇ¤´¶¤¬µ¤»ý¤Á¤ò¤è¤ê¹â¤Ö¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¡ÖÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë°Ê¾å¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¡ÊÂåÉ½¤Î¡Ë¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¡£»×¤¤ÀÚ¤Ã¤Æ¥×¥ì¡¼¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È´é¤ò¤Û¤³¤í¤Ð¤»¤¿¡£
¡¡£³£°ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¡¢½¼¼Â¤Î»þ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ºòµ¨¤ÏÉÔÆ°¤ÎÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ·¯Î×¡£¹Âç¤Ê¼éÈ÷ÈÏ°Ï¤Ç²¿ÅÙ¤â¥Á¡¼¥à¤òµß¤¤¡¢¥Ð¥Ã¥È¤Ç¤âÂÇÎ¨£²³ä£¸Ê¬£·ÎÒ¡¢£µËÜÎÝÂÇ¡¢£´£¶ÂÇÅÀ¤Î¹¥À®ÀÓ¤ò»Ä¤·¡¢ÆóÎÝ¼êÉôÌç¤Ç½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥Ê¥¤¥ó¤È¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ºòÇ¯£±£±·î¤Î¥×¥ì¥ß¥¢£±£²¤Î»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º¸Ï¾¹ü¡Ê¤í¤Ã¤³¤Ä¡Ë¤òÉé½ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¼Âà¡£¤±¤¬¤¬Ìþ¤¨¡¢ºÆ¤Ó¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢°æÃ¼´ÆÆÄ¤Î´üÂÔ¤ÎÉ½¤ì¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡¡ÍèÇ¯¤Ë¤Ï£×£Â£Ã¤¬³«ºÅ¡£º£²ó¤Î¥ª¥é¥ó¥ÀÀï¤ä¥·¡¼¥º¥ó¤Î³èÌö¼¡Âè¤Ç¤ÏÆóÎÝ¼ê¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¸õÊä¤Ëµó¤¬¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âµÈÀî¼«¿È¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤ÏËÜÅö¤Ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÎäÀÅ¤Ë¸«¿ø¤¨¤ë¡£½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Ï¥Ð¥Ã¥È¤òÅ°ÄìÅª¤Ë¿¶¤ê¹þ¤ß¡¢½çÄ´¤ËÄ´À°Ãæ¡£¶¯²½»î¹ç¡¢¤½¤·¤Æ¥·¡¼¥º¥ó¤Ç·ë²Ì¤ò»Ä¤·Â³¤±¡¢Ì´¤ÎÉñÂæ¤â¤Ä¤«¤ß¼è¤ë¡£¡ÊµÜÆâ¡¡¹§ÂÀ¡Ë