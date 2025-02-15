ブライトンvsチェルシー スタメン発表
[2.14 プレミアリーグ第25節](AMEXスタジアム)
※29:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 2 タリク・ランプティ
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 17 ヤンクバ・ミンテ
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 14 ジョルジニオ・ルター
MF 20 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
FW 18 ダニー・ウェルベック
控え
GK 39 C. Rushworth
DF 16 E. Cashin
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 25 ディエゴ ゴメス
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 27 マッツ・ビーファー
MF 33 マット・オライリー
FW 9 ジョアン・ペドロ
FW 11 シモン・アディングラ
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[チェルシー]
先発
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 6 レビ・コルウィル
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 27 マロ ギュスト
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 11 ノニ・マドゥエケ
MF 20 コール・パーマー
MF 25 モイセス・カイセド
FW 18 クリストファー・エンクンク
控え
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 24 リース・ジェームズ
DF 30 A. Anselmino
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール
MF 39 M. Amougou
FW 19 ジェイドン・サンチョ
FW 32 T. George
監督
エンツォ マレスカ
※29:00開始
<出場メンバー>
[ブライトン]
先発
GK 1 バルト・フェルブルッヘン
DF 2 タリク・ランプティ
DF 4 アダム・ウェブスター
DF 17 ヤンクバ・ミンテ
DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ
DF 34 ヨエル・フェルトマン
MF 14 ジョルジニオ・ルター
MF 20 カルロス・バレバ
MF 22 三笘薫
MF 41 ジャック・ヒンシェルウッド
控え
GK 39 C. Rushworth
DF 16 E. Cashin
MF 8 ブラヤン・グルダ
MF 25 ディエゴ ゴメス
MF 26 ヤシン・アヤリ
MF 27 マッツ・ビーファー
MF 33 マット・オライリー
FW 9 ジョアン・ペドロ
FW 11 シモン・アディングラ
監督
ファビアン・ヒュルツェラー
[チェルシー]
先発
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 6 レビ・コルウィル
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 27 マロ ギュスト
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 11 ノニ・マドゥエケ
MF 20 コール・パーマー
MF 25 モイセス・カイセド
FW 18 クリストファー・エンクンク
控え
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 24 リース・ジェームズ
DF 30 A. Anselmino
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール
MF 39 M. Amougou
FW 19 ジェイドン・サンチョ
FW 32 T. George
監督
エンツォ マレスカ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります