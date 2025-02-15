[2.14 プレミアリーグ第25節](AMEXスタジアム)

※29:00開始

<出場メンバー>

[ブライトン]

先発

GK 1 バルト・フェルブルッヘン

DF 2 タリク・ランプティ

DF 4 アダム・ウェブスター

DF 17 ヤンクバ・ミンテ

DF 29 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ

DF 34 ヨエル・フェルトマン

MF 14 ジョルジニオ・ルター

MF 20 カルロス・バレバ

MF 22 三笘薫

MF 41 ジャック・ヒンシェルウッド

FW 18 ダニー・ウェルベック

控え

GK 39 C. Rushworth

DF 16 E. Cashin

MF 8 ブラヤン・グルダ

MF 25 ディエゴ ゴメス

MF 26 ヤシン・アヤリ

MF 27 マッツ・ビーファー

MF 33 マット・オライリー

FW 9 ジョアン・ペドロ

FW 11 シモン・アディングラ

監督

ファビアン・ヒュルツェラー

[チェルシー]

先発

GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン

DF 3 マルク・ククレジャ

DF 6 レビ・コルウィル

DF 23 トレボ・チャロバー

DF 27 マロ ギュスト

MF 7 ペドロ・ネト

MF 8 エンソ・フェルナンデス

MF 11 ノニ・マドゥエケ

MF 20 コール・パーマー

MF 25 モイセス・カイセド

FW 18 クリストファー・エンクンク

控え

GK 1 ロベルト・サンチェス

DF 4 トシン・アダラバイヨ

DF 24 リース・ジェームズ

DF 30 A. Anselmino

DF 34 ジョシュ・アチャンポン

MF 22 キアナン・デューズバリー・ホール

MF 39 M. Amougou

FW 19 ジェイドン・サンチョ

FW 32 T. George

監督

エンツォ マレスカ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります