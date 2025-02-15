¡Ú¸ÍÅÄ¥Ü¡¼¥È¡¦£Çµ´ØÅìÃÏ¶èÁª¡ÛÅçÅÄ¸¿Í¡¡½àÍ¥£¶¹æÄú¤ÇÍ¥½Ð¡Ö¿¤Ó·¿¤Ë¤·¤¿¡£¤Þ¤¯¤ë½àÈ÷¤À¤±¤·¤Æ¤¤¤¯¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¸ÍÅÄ¤Î£Çµ¡ÖÂè£·£°²ó´ØÅìÃÏ¶èÁª¼ê¸¢¡×¤Ï£±£´Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡½àÍ¥£±£°£Ò¡¢£¶¹æÄú¤ÎÅçÅÄ¸¿Í¡Ê£³£¶¡áºë¶Ì¡Ë¤Ï¥Á¥ë¥È£°¡¦£µÅÙ¤ÇÅÐ¾ì¡££±£Í¡¢£²£Í¤È¶¯µ¤¤Ë°®¤Ã¤Æ¾å°Ì¿Ê½Ð¡£º´Æ£Íã¡¢½©¸µÅ¯¤È¤Î£²ÈÖ¼êÁè¤¤¤òÀ©¤·¡¢£Çµ½éÍ¥½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£¡Ö½é¤á¤Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ë¥Ã¥³¥ê¡£
¡¡Í¥¾¡Àï¤âÆ±¤¸£¶¹æÄú¡£¡Ö¥¬¥é¥Ã¤È¿¤Ó·¿¤Ë¤·¤Æ¿¤Ó¤ë¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦°ìÊâ¡¢¿¤Ó¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¤Þ¤¯¤ë½àÈ÷¤À¤±¤·¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÈ¯ÁÀ¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¥í¥¯¾¡Éé¤¹¤ë¡×¤È¥Ñ¥ó¥ÁÎÏ¤ËËá¤¤ò¤«¤±¤ë¡£