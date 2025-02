ダウンタウン・浜田雅功発案で、今年第2回目を迎える『ごぶごぶフェスティバル2025』(5月10日・11日、大阪・万博記念公園もみじ川芝生広場)の第3弾出演アーティストが、14日深夜に発表された。浜田雅功とハマ・オカモトのフェス親子初競演、湘南乃風の2年連続出演が先に発表されて大きな話題となり、チケット最速先行受付には、予定枚数をはるかかに上回る申し込みが殺到。そんな中、浜田雅功(Chier Event Organizer)が出演を熱望した、第3弾アーティスト、5組がそろった。

DAY1(5月10日)には、「奏(かなで)」「全力少年」など数々のヒット曲を世に送り出す、大橋卓弥、常田真太郎のソングライター2人からなるユニット、スキマスイッチの出演が決定。さらに、多くの国民に愛される名曲「Butterfly」を生み、2023年には『PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS』の国民プロデューサー代表も務めた木村カエラ。そして、2018年「U.S.A」がヒットしたボーカルパフォーマンスグループ・DA PUMPの参戦が決まった。DAY2(5月11日)には、強烈な存在感を放ち続ける孤高のアーティスト・T.M.Revolutionをはじめ、「survival dAnce 〜no no cry more〜」「BOY MEETS GIRL」などで時代を彩った5人組音楽ユニット・TRFが登場する。さらに、3月には「大きなサプライズ」を準備しているという。「上下関係なく、五分五分の立場で番組を作り上げる<ごぶごぶ精神>にのっとり、オーディエンスの皆様と浜田雅功、アーティスト、スタッフで一丸となって、『ごぶごぶフェス』を共に楽しみましょう」■『ごぶごぶフェスティバル2025』開催日:2025年5月10日(土)・11日(日)会場:博記念公園 もみじ川芝生広場(大阪府吹田市千里万博公園)MC:浜田雅功アーティスト:5月10日(土)浜田雅功×ハマ・オカモト(OKAMOTO’S)、木村カエラ、スキマスイッチ、DA PUMP and more!!5月11日(日)浜田雅功、湘南乃風、TRF、T.M.Revolution and more!!主催:ごぶごぶフェスティバル事務局