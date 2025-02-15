GÂçºå²«¶â¥ë¡¼¥¡¼Ì¾ÏÂÅÄ²æ¶õ¤¬¹âÂ´³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ÇÆ²¡¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢Âçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¤ÇÌöÆ°¤â¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎÏÉÔÂ¡×
[2.14 J1Âè1Àá GÂçºå2-5CÂçºå ¥Ñ¥Ê¥¹¥¿]
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÌ¾¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¡¢Æ²¡¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ï¿ÀÂ¼³Ø±à¹â¤«¤éÆþÃÄ¤·¤¿FWÌ¾ÏÂÅÄ²æ¶õ¤ò³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´Å§¡£Âçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¤È¤¤¤¦ÂçÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤Ç¥×¥íÂè1Àï¤òÀï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÅöÆü¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Îý½¬¤ÎÉÛ¿Ø¤«¤é¿´¤Î½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤³¤ò¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡×¡£GÂçºå¤Ç¤Ï18¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÊ¡ÅÄÍ¯Ìð°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¹âÂ´³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤¤¤¤Ê¤ê¤ÎÂçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ë¡¢¶ÛÄ¥¤è¤ê¤âµ¤Ê¬¤Î¹â¤Þ¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¢¥Ã¥×¤«¤é¤¢¤ÎÇ®ÎÌ¤Î¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç¤Ç¤¤ë¤ó¤À¤È¤¤¤¦¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡×¡£Âç·¿¿·¿Í¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¤Ë¡¢¤³¤ì°Ê¾å¤Ê¤¤ÉñÂæ¤¬À°¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢Á°È¾¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÁ°Àþ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¤ß¤»¤¿¡£Á°È¾19Ê¬¤È20Ê¬¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¤È¡¢Æ±24Ê¬¤Ë¤ÏMF»³²¼ÎÊÌé¤Ë¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¹¥µ¡¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À2-4¤È¤Ê¤Ã¤¿¸åÈ¾20Ê¬¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¡£ËÜ¿Í¤Ï²ù¤·¤µ¤Ð¤«¤ê¤¬»Ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎÏÉÔÂ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£18ºÐ¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤É¤óÍß¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡»ù¶Ì¹¬ÍÎ)
¡¡¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥ë¡¼¥¡¼¤ÎÌ¾¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¡¢Æ²¡¹¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤Ï¿ÀÂ¼³Ø±à¹â¤«¤éÆþÃÄ¤·¤¿FWÌ¾ÏÂÅÄ²æ¶õ¤ò³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ËÈ´Å§¡£Âçºå¥À¡¼¥Ó¡¼¤È¤¤¤¦ÂçÃíÌÜ¤Î°ìÀï¤Ç¥×¥íÂè1Àï¤òÀï¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤ÏÅöÆü¤À¤È¤¤¤¦¤¬¡¢Îý½¬¤ÎÉÛ¿Ø¤«¤é¿´¤Î½àÈ÷¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡Ö¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬Íè¤¿¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤³¤³¤ò¤â¤Î¤Ë¤Ç¤¤ë¤«¤¬¤³¤ì¤«¤é¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Ê¤È´¶¤¸¤¿¡×¡£GÂçºå¤Ç¤Ï18¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÊ¡ÅÄÍ¯Ìð°ÊÍè¤È¤Ê¤ë¹âÂ´³«Ëë¥¹¥¿¥á¥ó¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢Á°È¾¤«¤é¥¨¥ó¥¸¥óÁ´³«¤È¤Ð¤«¤ê¤ËÁ°Àþ¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¤ß¤»¤¿¡£Á°È¾19Ê¬¤È20Ê¬¤ËÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤à¤È¡¢Æ±24Ê¬¤Ë¤ÏMF»³²¼ÎÊÌé¤Ë¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤òÄÌ¤·¤Æ¹¥µ¡¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À2-4¤È¤Ê¤Ã¤¿¸åÈ¾20Ê¬¤ÇÅÓÃæ¸òÂå¡£ËÜ¿Í¤Ï²ù¤·¤µ¤Ð¤«¤ê¤¬»Ä¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö²ù¤·¤¤·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÎÏÉÔÂ¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¤·¤«¤·¤³¤³¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¡£18ºÐ¥ë¡¼¥¡¼¤Ï¡Ö·ë²Ì¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¼«¿®¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¤É¤óÍß¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
(¼èºà¡¦Ê¸¡¡»ù¶Ì¹¬ÍÎ)