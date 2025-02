PSYCHIC FEVER が、ワーナーミュージック・グループとグローバルレーベル契約を締結したことが発表された。PSYCHIC FEVERはLDH Recordsからワーナーミュージック・グループ内の音楽レーベル・10K Projectsに移籍。ならびに株式会社ワーナーミュージック・ジャパンのサポートにより、これまでのグローバル展開をさらに加速させていく。本契約によりワーナー・ミュージック・グループは、その広範なネットワークや最先端のデジタルマーケティング、他の所属アーティストとの国境を越えたコラボレーション機会などを活用して、PSYCHIC FEVERの多様なメンバーが織り成す、独自のスタイルを持った日本発の音楽の魅力を広く世界のオーディエンスに紹介していく。

<PSYCHIC FEVER FIRST U.S. TOUR 2025>

開催日:2025年2月2日(日)

会場:ワシントンDC「Howard Theatre」



開催日:2025年2月5日(水)

会場:ニューヨーク「Brooklyn Steel」



開催日:2025年2月8日(土)

会場:シカゴ「The Riviera」



開催日:2025年2月10日(月)

会場:ダラス「Southside Music Hall」



開催日:2025年2月12日(水)

会場:シアトル「Neptune Theatre 」



開催日:2025年2月14日(金)

会場:ロサンゼルス「Saban Theatre」



主催

Konnect’d Entertainment

開催日:2025年2月2日(日)会場:ワシントンDC「Howard Theatre」開催日:2025年2月5日(水)会場:ニューヨーク「Brooklyn Steel」開催日:2025年2月8日(土)会場:シカゴ「The Riviera」開催日:2025年2月10日(月)会場:ダラス「Southside Music Hall」開催日:2025年2月12日(水)会場:シアトル「Neptune Theatre 」開催日:2025年2月14日(金)会場:ロサンゼルス「Saban Theatre」主催Konnect’d Entertainment

関連リンク

◆<PSYCHIC FEVER FIRST US TOUR 2025>サイト

◆PSYCHIC FEVER オフィシャルYouTubeチャンネル

◆PSYCHIC FEVER オフィシャルInstagram

◆PSYCHIC FEVER オフィシャルX

◆PSYCHIC FEVER メンバーX

◆PSYCHIC FEVER オフィシャルTikTok

◆PSYCHIC FEVER オフィシャルFacebook

◆PSYCHIC FEVER オフィシャルYouTubeチャンネル◆PSYCHIC FEVER オフィシャルInstagram◆PSYCHIC FEVER オフィシャルX◆PSYCHIC FEVER メンバーX◆PSYCHIC FEVER オフィシャルTikTok◆PSYCHIC FEVER オフィシャルFacebook

契約を記念して、PSYCHIC FEVER のメンバーは現地時間 2月13日にワーナーミュージック・グループのロサンゼルスオフィスを訪れ、オフィス内で特別なショーケースライブを実施し、代表曲である「Just Like Dat feat. JP THE WAVY」、1月にリリースした新曲の「Paradaise」と「What’s Happenin’」などを披露した。ワーナーミュージック・グループとの契約後初となる楽曲リリースは今年6月に計画しているとのことだ。◆ ◆ ◆【PSYCHIC FEVERメンバーコメント】■剣コメント皆様いつも応援ありがとうございます!この度、ワーナーミュージック・グループとのグローバル契約をさせていただく事を嬉しく思っております!これまで以上にPSYCHIC FEVER の音楽を世界中へ届けるべく、ワーナーミュージックグループと手を組み、世界中にLove Dream & Happiness を届けてまいります!そして、⾳楽はもちろん、皆様に楽しんでいただけるエンタテインメントを追求してまいります︕これからの活動を是非楽しみにしていてください!今後ともよろしくお願いいたします。■中西椋雅コメントこの度、ワーナーミュージック・グループとのグローバル契約を結ぶことになりました。この嬉しい報告を皆さんにお伝えすることができ、とても嬉しい気持ちでいっぱいです。ありがたいことに、「Just Like Dat feat. JP THE WAVY」のリリースをきっかけに、PSYCHIC FEVERという名前が多くの方々に知っていただけるようになり、日頃から応援してくださる皆さんの輪がさらに広がったことで、また一つ目標を達成することができました。心強いレーベルの皆さんと共に、ここからさらに勢いをつけて世界に挑戦していきたいと考えています。より一層良い音楽をたくさんの方々にお届けできるよう、そして、たくさんの夢を叶えていけるよう、全力を尽くして努力してまいります。引き続き、僕たちの活動を楽しみにしていただけると嬉しいです。■渡邉廉コメントこの度ワーナーミュージック・グループとのグローバル契約をさせていただくことになり、そして皆さんに報告することができ、とても嬉しく思います!僕たちはこれまで様々な地でパフォーマンスをしてきて、沢山の経験をしてきましたが、今まで以上に皆さんに僕たちの音楽、エンタテインメントを届けていけるように、自分たちらしく全力で盛り上げていきます。さらにレベルアップしたPSYCHIC FEVERをより感じていただき、世界中の皆さんに好きになってもらえるように全力を尽くしてまいりますので、引き続き暖かい応援の程よろしくお願いいたします。■JIMMYコメントワーナーミュージック・グループとのレーベル契約は"PSYCHIC FEVER"のこれからの活動、更なる挑戦に繋がる重要な一歩だと確信しています!LDH、EXILE TRIBEを背負い日本から世界へ音楽を発信していく為、強力なサポートと共に、更に自分達のアーティスト性を世界レベルへ磨いていきたいと思っています!■小波津志コメントこの度、PSYCHIC FEVERはワーナーミュージック・グループとのグローバルレーベル契約を締結したことを発表いたしました。ワーナーミュージック・グループ内の米国音楽レーベル 10K Projectsチームと共に、グループの夢に向かい更に活動の幅を広げていけるよう尽力してまいります。そしてForEVERの皆さん、いつも温かい応援本当にありがとうございます。これからも皆さんに自分たちの音楽、ライブエンタテインメントを届け、愛、夢、幸せを共有しあえる存在になれるよう活動してまいります。今後の活動を楽しみにしてくれると嬉しいです!■半田龍臣コメント今回はワーナーミュージック・グループとのグローバル契約をさせていただくことになりました︕皆さんにもご報告できて、とても嬉しい気持ちでいっぱいです!僕達PSYCHIC FEVERは結成当時からグローバルアーティストを目指して活動させていただき、そして結成されたグループで、その夢に繋がる大切な第一歩だと思います!引き続き沢山の方々に愛を届けていけるよう、頑張りますので、暖かい応援の程よろしくお願いいたします!!■WEESAコメントこの度ワーナーミュージック・グループと僕たちPSYCHIC FEVERがグローバル契約させていただくこと、本当に嬉しく思っております。これからの活動が楽しみな気持ちでいっぱいですし、より沢山の事に挑戦していきたいと思っております。これからもワーナーミュージック・グループの皆さんのサポート得て、より僕たちの⾳楽、エンタテインメントがもっとたくさんの皆さんに届くよう、より楽しんでいただけるよう頑張っていきますので、これからのPSYCHIC FEVERの活動をより楽しみにしていただけたら嬉しいです。【10K Projects 共同代表 モリー・マクラクラン(Molly McLachlan)コメント 】PSYCHIC FEVERのパフォーマンスには本当に圧倒されました。彼らはアジアで急成長しており、10Kのチームとして、彼らをアメリカや世界中のより広いオーディエンスに繋げる役割を果たせることを楽しみにしています。【ワーナーミュージック・ジャパン 代表取締役社長兼CEO 岡田武士 コメント 】PSYCHIC FEVERの世界を舞台にした新たな挑戦のパートナーとして、ワーナーミュージックを選んでいただけたことを大変嬉しく思います。独自の進化を遂げてきた日本の音楽カルチャーに世界から大きな注目が集まる中、我々は引き続き日本のアーティストの音楽を世界のオーディエンスに届けることに注力してまいります。【LDH JAPAN 代表取締役会長兼社長CEO兼CCO 五十嵐広行 コメント 】PSYCHIC FEVERは、12年前に開催されたオーディション『GLOBAL JAPAN CHALLENGE』に参加したメンバーや、小さい頃から夢に向かって頑張っているメンバーで結成され、世界で活躍することを目標に日々鍛錬を積んできました。これまで東南アジアを中心に約2年半、グローバルマーケットで活動し、LDHの海外戦略の一端を担い、裾野を広げてまいりました。そしてこの度、これまでの活動を評価いただき、世界的なエンタテインメント企業であるワーナーミュージックグループとのグローバル契約を締結いたしました。ワーナーミュージックグループのグローバルサポートにより、世界の音楽シーンへの新たな挑戦と、さらなる飛躍が現実的なものとなり、とてもワクワクしています。PSYCHIC FEVERがLDHを代表して世界を切り拓いていってくれると期待していますので、今後の活動をぜひ応援していただけたらと思います。◆ ◆ ◆