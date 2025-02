【電動ブローバック「デザートイーグル.50AE ブラック」】メーカー:東京マルイ対象年齢:10才以上2024年12月18日 再出荷価格:5,038円(税込)全長:265mm弾丸:6mm BB(0.12g)動力源:単4アルカリ電池4本装弾数:15発

今回紹介する電動ブローバックガン「デザートイーグル.50AE ブラック」の魅力は、なんといっても「デザートイーグル」の特徴でもあるハンドガン最大級のボディと電動によるブローバックの再現だ。これによって撃つ楽しさを存分に味わえる。

本稿では、「デザートイーグル.50AE ブラック」の外観の魅力とともに、シューティングレンジで試射した、その使用感もお届けする。

圧倒的存在感を放つ外観の再現度

ハンドガン最大級の.50AE弾を発射可能で、超大型のボディサイズを誇る「デザートイーグル」。「バイオハザード2」にて、レオンが“対ゾンビ戦用最終兵器”として使用したことでも有名なハンドガンだ。

東京マルイによる「デザートイーグル.50AE〈バイオハザード2モデル〉」(生産終了品)(C)CAPCOM

IMI社が開発したマグナムオート「デザートイーグル」は当初.357マグナム弾しか撃てなかったものの、アメリカのマグナム・リサーチが1980年代中盤から製造と販売をてがけるようになってからは.44マグナムや.50AEなどのバリエーションが展開されるようになった。

なかでも.50AEは、マグナム弾の中でも段違いのパワーを誇り、猛獣ですら一発で仕留めることが可能。その迫力に魅せられたファンも多く、東京マルイではエアコッキング、ガスブローバック、電動ブローバックと、様々なモデルで展開されている。

今回紹介する電動ブローバックガン「デザートイーグル.50AE ブラック」は、対象年齢10歳以上向けのもの。カラーはブラック/シルバーの2色が展開されている。なお、今回レビューしていくのはブラックだ。

早速製品紹介に入る。

本体、0.12g BB弾(100発)などが収納。マガジンはすでに本体に取り付けられた状態だ

製品には、デザートイーグル本体、マガジン(装弾数15発)、保護キャップ、取扱い説明書、クリーニングロッド、BB弾(0.12g/100発)などが同梱。全長は262mmと、やはりデザートイーグルらしい迫力あるサイズ感となっている。10才以上向け電動ガンのため、ガスガンよりもかなり軽量だ。

肝心の動力だが、本製品は単4形アルカリ電池×4本を必要とする。電池はガスガンでいうところのマガジンを挿入する部分から入れ、グリップ内にスッキリ収納できる。なお、各電池の+ーの向きは内部に描かれているので、迷うことはない。10才以上であれば問題なく扱えるだろう。

細身のマガジンは、電池の収納BOXの隣に装填。独特の反りが入った、電動ブローバック・デザートイーグル用マガジンで、装弾数は15発。引き抜く際、マガジンキャッチを押す必要はなく、つまみ部分をグッと下に引くと取り出せる。

セーフティはグリップ前方のトリガーガード下にあり、レバー式となっている。グリップを握りながらセフティレバーを押し込むことで発射可能になる。

ブローバックの衝撃が気持ちいい!近距離戦なら十分戦える集弾性も確認

「デザートイーグル.50AE ブラック」は、ホップアップシステム搭載で、飛距離は25m以上。10才以上モデルながらも、屋内フィールドでは十分な飛距離となっている。

都内シューティングレンジ「TARGET-1秋葉原店」

まず使用感としては、本製品のウリである電動式ブローバックの衝撃がいい味を出している。発射時にスライドが後退し、手にその振動や衝撃がちゃんと伝わるため撃っていて素直に楽しい。もちろん、ガスガンのソレよりもマイルドではあるが、十分なリコイルを感じられる。

また、前述したセーフティに関してもしっかりしており、誤射がないようになっている。トリガーを引く前に中指、薬指、小指でしっかりとセーフティレバーを押し込まなければ発射できないようになっているのだ。子どもが触る場合でも、誤射して思わぬ怪我をしないような作りになっている。

弾道に関しては、思った以上に素直な軌道を描く。的から5m、10m程度の距離なら、撃ち慣れていない方でも楽に当てられるだろう。さすがに15mとなると的を正確に撃ち抜くことは難しかったが、それでも発射された弾はしっかりとターゲットに届いた。

集弾性に関しても、とっ散らかることなく、かなり素直な印象。室内のサバイバルゲームならば、十分戦える。装弾数最大15発のため、1ゲーム中ずっと使うとなると心もとないが、ここぞという場面で使用する際の選択肢には十分だろう。

撃つ楽しさを味わえるおすすめハンドガン!

「デザートイーグル.50AE ブラック」は、反動による撃つ楽しさと素直な弾道による扱いやすさから非常におすすめのハンドガンだ。

特に、ハンドガン最大級のボディを再現したうえで、ブローバック機能付きで価格が5,038円(税込)であること点も魅力だろう。低年齢向けではあるものの、価格からすれば十分な性能を備えている。

普段、18歳以上の向けの電動ガン、ガスブローバックガンを使用しているほど、そのクオリティに驚くかもしれない。大人にも子供にもぜひおすすめしたい。

(C)2025 TOKYO MARUI Co., Ltd All rights reserved.