¡Ú¥¬¥ó¥À¥à¥Ùー¥¹»£¤ê²¼¤í¤·¡Û¡ÖÉü½²¤Î¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡×¤Î¥ì¥Ã¥É¥¦¥ë¥ÕÂâ¤Î¥¶¥¯II³Æµ¡¼ï¥»¥Ã¥È¤¬¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ë¤Æ2¼¡Í½Ìó¤ò¼õÉÕÃæ¡ª
2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ê1¼¡Í½ÌóÊ¬¡Ë
²Á³Ê¡§6,050±ß
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤ÈÎÇä¾¦ÉÊ
¡ÚHG 1/144 ¥¶¥¯II F·¿ ¥ë¥·¥çー¥óµ¡¡õÌµ¼±ÊÌ·¿¥¶¥¯II ¥ë¥·¥çー¥óµ¡ (Éü½²¤Î¥ì¥¯¥¤¥¨¥à)¡Û
1·îÈ¯Á÷¡Ê1¼¡Í½ÌóÊ¬¡Ë
²Á³Ê¡§6,050±ß
¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤ÈÎÇä¾¦ÉÊ
¡¡¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à Éü½²¤Î¥ì¥¯¥¤¥¨¥à¡×¤è¤ê¡¢¥ì¥Ã¥É¥¦¥ë¥ÕÂâ¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÃ£¤¬Åë¾è¤¹¤ë¡Ö¥¶¥¯II¡×¤Î¥¥Ã¥È¤¬¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¤Î¥Û¥Óー¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤ÎÅÉÁõºîÎã¤¬¡¢¥¬¥ó¥À¥à¥Ùー¥¹Åìµþ¤ËÅ¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖHG 1/144 ¥¶¥¯II F·¿ ¥Á¥ã¥Ö¥¹µ¡¡õ¥±¥¤¥ëµ¡¡ÜÌµ¼±ÊÌ·¿¥¶¥¯II ¥½¥é¥êµ¡ºÆ¸½¥Ñー¥Ä¥»¥Ã¥È(Éü½²¤Î¥ì¥¯¥¤¥¨¥à)¡×¡£2·îÈ¯Á÷Í½Äê¡Ê1¼¡Í½ÌóÊ¬¡Ë¡£²Á³Ê¤Ï6,050±ß¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤ÈÎÇä¾¦ÉÊ¡£Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëºîÎã¤ÏÁ´¤ÆÅÉÁõºÑ¤ß¤Î¤â¤Î¤À
¡ÖHG 1/144 ¥¶¥¯II F·¿ ¥ë¥·¥çー¥óµ¡¡õÌµ¼±ÊÌ·¿¥¶¥¯II ¥ë¥·¥çー¥óµ¡ (Éü½²¤Î¥ì¥¯¥¤¥¨¥à)¡×¡£1·îÈ¯Á÷¡Ê1¼¡Í½ÌóÊ¬¡Ë¡£²Á³Ê¤Ï6,050±ß¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤ÈÎÇä¾¦ÉÊ
¡¡¤³¤ì¤é¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢Æ±ºî¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥ì¥Ã¥É¥¦¥ë¥ÕÂâ¡Ö¥¶¥¯II F·¿¡×ÊÂ¤Ó¤Ë¡ÖÌµ¼±ÊÌ·¿¥¶¥¯II¡×¤òÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£¡ÖHG 1/144 ¥¶¥¯II F·¿ ¥Á¥ã¥Ö¥¹µ¡¡õ¥±¥¤¥ëµ¡¡ÜÌµ¼±ÊÌ·¿¥¶¥¯II ¥½¥é¥êµ¡ºÆ¸½¥Ñー¥Ä¥»¥Ã¥È(Éü½²¤Î¥ì¥¯¥¤¥¨¥à)¡×¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Ö¥¹µ¡¡¦¥±¥¤¥ëµ¡¤Î2¼ï¤Î¥¶¥¯II F·¿¤È¡¢ÊÌÇä¤ê¤Î¡ÖHG ¥¶¥¯II F·¿ ¥½¥é¥êµ¡¡×¤ò¡ÖÌµ¼±ÊÌ·¿¥¶¥¯II ¥½¥é¥êµ¡¡×¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥Ñー¥Ä¤ò¥»¥Ã¥È¤È¤·¤¿¤â¤Î¡£³Æµ¡ÂÎ¤Î°ìÉô¥Ñー¥Ä¤ä¥¶¥¯¡¦¥Ð¥ºー¥«¤ä¥í¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¥ë¤Ê¤É¤¬¿·µ¬¥Ñー¥Ä¤È¤·¤ÆÍÑ°Õ¤µ¤ì¤ë¡£
¥¶¥¯II F·¿ ¥Á¥ã¥Ö¥¹µ¡¡£Æ¬ÉôÃæ±û¤ËÀÖ¤¤¥é¥¤¥ó¤¬Æþ¤ê¡¢±¦¤Î¥·¥ç¥ë¥Àー¥¢ー¥Þー¤Î·Á¾õ¤¬Â¾¤Îµ¡ÂÎ¤È°Û¤Ê¤ë
¥¶¥¯II F·¿ ¥±¥¤¥ëµ¡¡£ÁõÈ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¥í¥ó¥°¥é¥¤¥Õ¥ë
Ìµ¼±ÊÌ·¿¥¶¥¯II ¥½¥é¥êµ¡¡£¡ÖHG ¥¶¥¯II F·¿ ¥½¥é¥êµ¡¡×¤ËÉÕÂ°¤Î¥Ñー¥Ä¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤ë¤³¤È¤ÇºÆ¸½¤Ç¤¤ë
¡¡°ìÊý¡ÖHG 1/144 ¥¶¥¯II F·¿ ¥ë¥·¥çー¥óµ¡¡õÌµ¼±ÊÌ·¿¥¶¥¯II ¥ë¥·¥çー¥óµ¡ (Éü½²¤Î¥ì¥¯¥¤¥¨¥à)¡×¤Ï¡¢¥Ëー¥é¥ó¥É¡¦¥ë¥·¥çー¥ó¤¬Åë¾è¤·¤¿¥¶¥¯II F·¿¤ÈÌµ¼±ÊÌ·¿¥¶¥¯¤Î¥»¥Ã¥È¤È¤Ê¤ë¡£
¥¶¥¯II F·¿ ¥ë¥·¥çー¥óµ¡¡£HG¥·¥êー¥º¤Ê¤¬¤é¡¢ºÙ¤«¤Ê¥Ç¥£¥Æー¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë
Ìµ¼±ÊÌ·¿¥¶¥¯II ¥ë¥·¥çー¥óµ¡¡£´ÝÂÀ¤äÍúÂÓ¤ò»È¤Ã¤¿ÄÉ²ÃÁõ¹Ã¤¬ÆÃÄ§
¡¡¤½¤ì¤¾¤ì¤ÏÁõÈ÷¤Ê¤É¤¬°Û¤Ê¤ë¥ª¥êー¥Ö¥«¥éー¤ËÀÖ¤¤¥·¥ç¥ë¥Àー¥¢ー¥Þー¤Îµ¡ÂÎ¤Ç¡¢Î¾¥»¥Ã¥È¤Îµ¡ÂÎ¤ÏÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤Î°ìÉô¤ËÀÜÃåºÞ¤ÈÅÉÁõ¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡³Æ¥»¥Ã¥È¤Ï2·î14Æü¸½ºß¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ë¤Æ2¼¡Í½Ìó¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥ã¥Ö¥¹µ¡¡õ¥±¥¤¥ëµ¡¤Î¥»¥Ã¥È¤¬4·îÈ¯Á÷¡¢¥ë¥·¥çー¥óµ¡¤Î¥»¥Ã¥È¤¬3·îÈ¯Á÷Í½Äê¤À¡£
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º