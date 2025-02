【一番くじ ブルーアーカイブ vol.2】2月15日~順次発売価格:1回750円

BANDAI SPIRITSは、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ ブルーアーカイブ vol.2」を2月15日より順次発売する。価格は1回750円。ローソン、書店、ホビーショップ、一部のゲームセンター、一番くじ公式ショップ、一番くじONLINEなどで販売される。

本商品は、YostarのAndroid/iOS用RPG「ブルーアーカイブ(ブルアカ)」をモチーフにした一番くじの第2弾。第2弾では、ミレニアムサイエンススクール所属する生徒のグッズが主なラインナップとなっている。

A賞はゲーム開発部、B賞はCleaning & Clearing(C&C)、C賞はエンジニア部がそれぞれデザインされたA2タペストリーが登場。またのんき氏による新規描き起こしイラストが採用されている。他にも、アクリルボードやちょこのっこフィギュア、キーホルダーにもなる「推し隊名!ラバーチャーム」などが用意されている。

最後の1個引くともらえるラストワン賞には、表面にゲーム開発部、裏面にC&Cがそれぞれ彩られた、約80cmの「ハイパーメガクッション」が登場。イラストはパセリ氏による描き起こしイラストが採用されている。

景品ラインナップ

A賞「A2タペストリー ゲーム開発部」

・全1種

・サイズ:A2

B賞「A2タペストリー Cleaning & Clearing」

・全1種

・サイズ:A2

C賞「A2タペストリー エンジニア部」

・全1種

・サイズ:A2

D賞「アクリルボード ゲーム開発部」

・全1種

・サイズ:B5

ゲーム開発部のアクリルボード。LOOM氏による新規描き起こしイラストが採用されている

E賞「アクリルボード Cleaning & Clearing」

・全1種

・サイズ:B5

Cleaning & Clearingのアクリルボード。モ誰氏による新規描き起こしイラストが採用されている

F賞「アクリルボード エンジニア部」

・全1種

・サイズ:B5

エンジニア部のアクリルボード。ソユン氏による新規描き起こしイラストが採用されている

G賞「ちょこのっこフィギュア」

・全9種

・サイズ:約4.5cm

※選べない

H賞「アクリルスタンド(ゲーム開発部・ミレニアムサイエンススクール)」

・全4種

・サイズ:約10cm

※選べない

I賞「アクリルスタンド(Cleaning & Clearing・ミレニアムサイエンススクール)」

・全5種

・サイズ:約10~12cm

※選べない

J賞「アクリルスタンド(エンジニア部・ミレニアムサイエンススクール)」

・全3種

・サイズ:約10cm

※選べない

K賞「クリアポスター&クリアカード」

・全15種

・サイズ

クリアポスター A3

クリアカード 約8cm

L賞「推し隊名!ラバーチャーム」

・全7種

・サイズ:約8~11cm

ラストワン賞「ハイパーメガクッション」

サイズ:約80cm

「一番くじ ブルーアーカイブ vol.2 ダブルチャンスキャンペーン」開催

キャンペーン期間:発売日~5月末日

ラストワン賞のイラストを使用したアクリルボードが抽選で当たるダブルチャンスキャンペーンが実施される。景品となるアクリルボードはダブルチャンスキャンペーン限定のアイテムで、2種類のうちランダムで1種類が贈られる。当選数は30個。

【アクリルボード】

2種類のうちランダムで1種類が当たる。サイズは約34×16cm

※どちらか1種がランダムで当たります。

※選べません。

※セット賞品ではありません。

【ダブルチャンスキャンペーンについて】

※挑戦時点で当選上限に達している場合がある。

※当選数は店頭とオンライン販売の合算となる。

※「ラストワン賞 ハイパーメガクッション」のイラストを使用した賞品となる。

※当選は1人につき1回まで。

※期間は延長される場合がある。

(C) 2025 NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.