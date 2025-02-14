東京シティ競馬（TCK）所属の的場文男騎手が、2025年3月31日付けで引退することを発表した。的場騎手は1973年10月16日の初騎乗から通算騎乗数4万3,497戦を記録し、2023年3月には前人未到の地方競馬通算7,400勝を達成。地方競馬の最年長騎手として、騎乗するたびに地方競馬の最年長騎乗記録と最多騎乗数記録を更新し続け、地方競馬通算勝利数は7,424勝となった。

ー的場文男騎手プロフィールー

略歴：昭和31年9月7日、福岡県生まれ

騎手免許取得：昭和48年9月29日

所属厩舎：東京都騎手会

騎手服：赤、胴白星散らし

初騎乗：昭和48年10月16日・大井5レース ホシミヤマ（5着）

初勝利：昭和48年11月6日・大井4レース ホシミヤマ

大井の帝王・的場文男が地方通算7400勝！66歳で新たな偉業を達成

前人未到の地方競馬通算7400勝を達成した的場文男騎手 (C)東京シティ競馬

地方競馬のレジェンド

ー的場文男騎手のあゆみー

●昭和時代

昭和48年（1973年）

10月16日 初騎乗（大井5レース ホシミヤマ号）

11月6日 初勝利（大井4レース ホシミヤマ号）

昭和52年（1977年）

10月17日 重賞初勝利（アラブ王冠賞 ヨシノライデン号）

昭和58年（1983年）

初の大井競馬リーディング獲得（年間129勝）

昭和60年（1985年）〜平成16年（2004年）

20年連続で大井競馬リーディングを獲得

昭和62年（1987年）

2月13日 地方競馬通算1000勝達成（大井10レース サイコーゲイル号）

●平成時代

平成5年（1993年）

11月29日 地方競馬通算2000勝達成（大井3レース キタノシルキー号）

平成11年（1999年）

12月8日 地方競馬通算3000勝達成（大井3レース オイワケキセキ号）

平成14年（2002年）

12月17日 地方競馬通算4000勝達成（浦和7レース アウトオブザタッチ号）

初の地方競馬全国リーディング獲得（年間363勝）

平成15年（2003年）

年間335勝を挙げ、2年連続で地方競馬全国リーディング獲得

平成18年（2006年）

3月7日 地方競馬通算5000勝達成（浦和5レース オールオアラヴ号）

平成22年（2010年）

6月4日 地方競馬通算6000勝達成（大井6レース コアレスコマンダー号）

平成29年（2017年）

5月17日 地方競馬通算7000勝達成（川崎11レース リアライズリンクス号）

平成30年（2018年）

3月27日 地方競馬通算最多騎乗数記録を更新（当時4万202回）

8月12日 地方競馬通算7152勝を達成し、佐々木竹見元騎手の地方競馬通算最多勝利数記録を更新（大井5レース シルヴェーヌ号）

9月19日 「第55回東京記念（S1）」を勝利し、地方競馬最年長重賞勝利記録（当時62歳0カ月12日）を更新

●令和時代

令和2年（2020年）

11月3日 騎手として初の黄綬褒章を受章

令和3年（2021年）

7月12日 地方競馬最年長騎乗記録を更新（当時64歳10カ月5日）

7月14日 地方競馬最年長勝利記録を更新（当時64歳10カ月7日）

令和5年（2023年）

3月8日 地方競馬通算7400勝達成（大井1レース パワポケトシ号）

令和6年（2024年）

1月22日 現役最後の勝利（7424勝目）を達成（大井10レース ラバテラリュージュ号）

●通算成績（令和7年2月16日終了時点）

騎乗数：4万3497戦

勝利数：7424勝（勝率17.1％）

2着回数：6062回（連対率31.0％）

重賞勝利数：154勝

※地方競馬のみ。JRA・海外競馬は含まない

●主な記録

大井競馬リーディング獲得回数：21回（昭和58年、昭和60年〜平成16年）

地方競馬全国リーディング獲得回数：2回（平成14年、平成15年）

●保持記録

地方競馬最多勝利数記録

地方競馬最年長勝利記録

地方競馬最多騎乗数記録

地方競馬最年長騎乗記録