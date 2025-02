インターネット上にはボットやスパムが溢れているため、これらへの対策はオンラインプラットフォームにとって大きな課題です。ボット対策として知られるテクノロジーのひとつがCAPTCHAですが、実装にはいくつかの問題があります。そんな中、オープンライセンスの世界地図であるOpenStreetMapを改善するためのオープンソースのCAPTCHAとして、「MapTCHA」が登場しました。

FOSDEM 2025 - MapTCHA, the open source CAPTCHA that improves OpenStreetMaphttps://fosdem.org/2025/schedule/event/fosdem-2025-5879-maptcha-the-open-source-captcha-that-improves-openstreetmap/MAPTCHA Notes - HackMDhttps://hackmd.io/@annazan/SJgbLKK6Cコンピュータービジョンによる画像解釈の不確実性を活用した、オープンソースのCAPTCHAが「MapTCHA」です。MapTCHAではコンピュータービジョンが識別した「建物の輪郭」が、正確に描写できているか否かをユーザーに判断してもらうことで、「ボットか人間か」を判定します。実際にMapTCHAがどんなものなのかは、以下のデモンストレーションでチェック可能です。Welcome to MapTCHAhttps://maptcha.crown-shy.com/上記URLにアクセスして、「Start」をクリック。すると、建物の航空写真に赤色の枠線が引かれた画像が表示されます。ユーザーは「赤色の枠線が建物の輪郭を正しく描いているか否か」を判断し、正しく認識できている場合は「Correct」、認識できていない場合は「Incorrect」をクリックすればOKです。以下の画像の場合、枠線が建物の輪郭を正しく描けていないので、「Incorrect」となります。MapTCHAのデモンストレーションはスマートフォンでも動作可能。スマホ版の場合は以下のように9つの問題が同時に出題されるので、正しく輪郭を認識できているものだけを選択する形式となっています。MapTCHAで使用されているのは、個々の建物や中型の物体を視覚化できるくらい高解像度の航空写真。画像認識には「Humanitarian OpenStreetMap Team」(HOT)が開発したオープンソースのAI支援マッピングシステムである「fAIr」を使用しています。fAIrはAIアシスタントマップングツールで、衛星写真から建物を特定するために開発されたものです。OpenStreetMapにはマッピングされていない建物が多数残っており、マッピングが不適切なケースも複数残っています。fAIrは元々こういった建物のマッピングを支援するために開発されたものですが、まだまだOpenStreetMapに組み込むには精度が不十分だそうです。それでも、Humanitarian OpenStreetMap Teamの開発チームと共同でfAIrを開発した研究者のアンナ・ザンチェッタ氏は、fAIrが何か良いアイデアにつながるかもしれないと考えていた模様。そして、OpenStreetMap用のCAPTCHAに使用するというアイデアを考案し、MapTCHAが生まれることとなりました。なお、MapTCHAはオープンソースで開発されており、GitHub上でソースコードが公開されています。GitHub - ciupava/maptcha_dev: Experiments for developing Maptchahttps://github.com/ciupava/maptcha_dev