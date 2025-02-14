¿ÀÅÄÇì»³¡¡YouTube¾å¤Îà¥Ç¥Þ¾ðÊóá¤ò¹ðÈ¯¡ÖË¡ÅªÁ¼ÃÖ¸¡Æ¤¤·¤è¤¦¤«¡×¡ÖÃÑ¤ò¤«¤«¤»¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡ª¡×
¡¡¹ÖÃÌ»Õ¤Î¿ÀÅÄÇì»³¤¬£±£´ÆüÊüÁ÷¤Î£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¡ÖÌä¤ï¤º¸ì¤ê¤Î¿ÀÅÄÇì»³¡×¤Ë½Ð±é¡££Ó£Î£Ó¤Ç¼«¿È¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Ç¥Þ¤¬³È»¶¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Èà¹ðÈ¯á¤·¤¿¡£
¡¡Çì»³¤Ï£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Î¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡Ö¿ÀÅÄÇì»³¤â¡Ø¤¦¤Þ¤¤¡Ù¤È¤¦¤Ê¤ëÎ©¤Á¿©¤¤¤½¤Ð²°¡¡ÀõÁðÃÏ²¼³¹¤Ë¤¢¤ë¡Ø¤â¤ó¤¸¤å¡Ù¤È¤¤¤¦¤ªÅ¹¤À¡£¥é¥¸¥ª¡ØÌä¤ï¤º¸ì¤ê¤Î¿ÀÅÄÇì»³¡Ù¤òÊ¹¤¤¤ÆÃÎ¤Ã¤¿¤ªÅ¹¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÃÏ²¼¶õ´Ö¼«ÂÎ¤¬¾¼ÏÂ»þÂå¡£¤¤¤ä¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Î¤è¤¦¤Ç¶Ã¤¯¡×¤È¤¤¤¦Ê¸¸À¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö¡Ä¤È½ñ¤¤¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¨¡Á¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ý¥Ä¥ê¡£¡ÖË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¸¡Æ¤¤·¤è¤¦¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾éÃÌ¤á¤«¤·¤Ê¤¬¤é²óÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö£Ô£Â£Ó¥é¥¸¥ª¤Ï¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¤¦¤ë¤µ¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤³¤ì»ö¼Â¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤é¡£µö¤»¤Ê¤¤¤è¤Í¡Á¡£¤Þ¤Ã¤¿¤¯¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¥é¥¸¥ª¤Ç¤·¤ã¤Ù¤Ã¤¿µ²±¤â¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈ¾¾Ð¤¤¤Î¸ýÄ´¤Ç¼çÄ¥¡£
¡¡¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ËÁ°½Ð¤Î¤è¤¦¤ÊÈ¯¸À¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¡©¤È³Î¤«¤á¤¿¤È¤³¤í¡Ö¤Þ¤Ã¤¿¤¯³Ð¤¨¤Æ¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊÖ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö£³¡¦£²Ëü²óºÆÀ¸¤µ¤ì¤Æ¤Æ¤µ¡¢¤Ç¤â¤³¤ìµö¤·¤Á¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¤è¡£»þÂå¤Ï¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È²½¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¥Ë¥ä¤Ä¤¤Ê¤¬¤éÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¡Öº£¤Þ¤Ç¤À¤Ã¤¿¤éËÍ¤Ï¤³¤ó¤Ê¤Î¾Ð¤Ã¤Æ¡Ø¸À¤Ã¤Æ¤Í¤¨¤è¡¢¥Ð¥«¥ä¥í¡Á¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤±¤É¡¢¤â¤¦´²ÍÆ¤Ê»þÂå¤Ï½ª¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¡ª¡¡µö¤»¤Ê¤¤¡£ÀäÂÐ¤Ëµö¤»¤Ê¤¤¡ª¡¡¿Í¤ÎÌ¾Á°¤ò¾¡¼ê¤Ë»È¤Ã¤Æ¡¢¤·¤«¤âÂç¤·¤Æ¥Ð¥º¤é¤Ê¤¤£³¡¦£²Ëü²ó¡ª¡¡ÃÑ¤ò¤«¤«¤»¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡ª¡×¤ÈÂç¤²¤µ¤ËÅÜ¤ê¤òÉ½¸½¤·¤Æ¸«¤»¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡¢ÏÃ¤Î¥¿¥Í¤ËÆ±Å¹¤ò¤ª¤È¤º¤ì¤¿¤È¤³¤í¡¢¤«¤Ê¤êÈþÌ£¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö·ë²ÌÅª¤Ë²¶¤¬¤ª¤¤¤·¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤«¤é¡¢Ë¡ÅªÁ¼ÃÖ¤Ï¤È¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤±¤É¡¢º£¸å¡¢¾¡¼ê¤ËÌ¾Á°¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¿¤é¥Ð¥ó¥Ð¥óË¡ÅªÁ¼ÃÖ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¡£Â¿Ê¬Ã¯¤«¤È´Ö°ã¤Ã¤Æ¤ó¤À¤Ê¡Ä¡×¤È¤³¤Ü¤·¤Æ¤¤¤¿¡£