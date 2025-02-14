2月19日（水）に行われる雲取賞（Jpn3）の出走予定馬および騎乗予定騎手について、下記のとおり発表された。

●第7回雲取賞（Jpn3）

施行日：2月19日（水）

施行場：大井競馬場

距離：1800m

出走資格：サラブレッド系 3歳 選定馬

1着賞金：2400万円

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ダート三冠へ

●JRA

グランジョルノ（牡3・美浦・高柳瑞樹）戸崎圭太

ジャナドリア（牡3・美浦・武井亮）C.ルメール

タイセイカレント（牡3・栗東・矢作芳人）吉原寛人

●地方

アクナーテン（牡3・大井・荒山勝徳）張田昂

アンクロワヤブル（牡3・川崎・林隆之）騎手未定

オンリーユーズド（せん3・大井・上杉昌宏）騎手未定

キングオブワールド（牡3・大井・藤田輝信）笹川翼

ケンシレインボー（牡3・船橋・佐藤裕太）山中悠希

シビックドリーム（牡3・大井・米田英世）安藤洋一

スマイルマンボ（牡3・大井・坂井英光）矢野貴之

プレミアムハンド（牡3・浦和・小久保智）山本聡哉

ペピタドーロ（牡3・大井・荒山勝徳）吉井章

リコースパロー（牡3・大井・荒山勝徳）落合玄太