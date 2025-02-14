【雲取賞】ジャナドリアなどJRA3頭…ダートクラシック前哨戦
2月19日（水）に行われる雲取賞（Jpn3）の出走予定馬および騎乗予定騎手について、下記のとおり発表された。
●第7回雲取賞（Jpn3）
施行日：2月19日（水）
施行場：大井競馬場
距離：1800m
出走資格：サラブレッド系 3歳 選定馬
1着賞金：2400万円
【中山7R】ジャナドリアがデビュー2連勝…後方一気の差し決まるダート三冠へ
●JRA
グランジョルノ（牡3・美浦・高柳瑞樹）戸崎圭太
ジャナドリア（牡3・美浦・武井亮）C.ルメール
タイセイカレント（牡3・栗東・矢作芳人）吉原寛人
●地方
アクナーテン（牡3・大井・荒山勝徳）張田昂
アンクロワヤブル（牡3・川崎・林隆之）騎手未定
オンリーユーズド（せん3・大井・上杉昌宏）騎手未定
キングオブワールド（牡3・大井・藤田輝信）笹川翼
ケンシレインボー（牡3・船橋・佐藤裕太）山中悠希
シビックドリーム（牡3・大井・米田英世）安藤洋一
スマイルマンボ（牡3・大井・坂井英光）矢野貴之
プレミアムハンド（牡3・浦和・小久保智）山本聡哉
ペピタドーロ（牡3・大井・荒山勝徳）吉井章
リコースパロー（牡3・大井・荒山勝徳）落合玄太