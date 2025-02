キュンとするようなぷにぷにの肉球レバー！コスモライフ ウォーターサーバー「にゃんモデル」

コスモライフは、猫好きの方に人気のウォーターサーバー「にゃんモデル」の発売3周年を記念し、「ハンドメイドのにゃんモール人形が当たる新規契約キャンペーン」と「人気の猫漫画家による描き下ろしグッズが当たるInstagramキャンペーン」を2025年2月17日(月)より同時開催します。

コスモライフ ウォーターサーバー「にゃんモデル」

猫好き社員の熱烈な“猫愛”により、2022年2月22日の「猫の日」に誕生したウォーターサーバー「にゃんモデル」。

コスモウォーターでしか手に入らない“オリジナル猫グッズ”が当たる2大キャンペーンを開催します!

【1】新規契約:ハンドメイドならではの個性豊かな表情が魅力!

ゆるかわ“にゃんモール人形”が当たる!キャンペーン

対象期間中にコスモウォーターの「にゃんモデル」を新規契約いただいた方に、“にゃんモール人形”が当たるキャンペーンを開催します!

“にゃんモール人形”は、おしゃれなライフスタイル雑誌にも掲載された注目のブランド「ENFAIT des JARDINIER(アンフェデジャーディニー)」にて全てハンドメイドで製作されているため、1つ1つ猫の表情が異なるところが大きな魅力です。

さらに、本キャンペーンでしか出会うことができない、完全オリジナルグッズとなります!

また、他社からお乗り換えの方には現金5,000円がキャッシュバックされる「乗り換えキャンペーン」も実施中です。

“猫愛”の詰まったウォーターサーバー「にゃんモデル」に、お得に乗り換えられるチャンスです!

ハンドメイドの“にゃんモール人形”が当たる!新規契約キャンペーン

▼キャンペーン概要

・期間 :2025年2月17日(月)〜3月31日(月)

・特典詳細:【特典1】ゆるかわ“にゃんモール人形”を抽選で22名様にプレゼント

【特典2】他社ウォーターサーバーからお乗り換えの方には

現金5,000円キャッシュバック

※特典1は対象期間中に「smartプラスにゃんモデル」または「smartプラスNextにゃんモデル」を新規契約された方が対象となります。

※特典2の詳細は公式WEBサイトより確認してください。

【2】誰でも参加:人気の猫漫画家による描き下ろしグッズが当たる!

公式Instagramフォロー&コメントキャンペーン

コスモウォーター公式Instagramをフォローし、「猫の日キャンペーン投稿」にコメントいただいた方に、“ニャンとも便利な猫グッズ”が抽選で当たるキャンペーンを開催します!

「シャム猫あずきさんは世界の中心」を代表作にもつ、人気の猫漫画家「のべ子さん」による描き下ろしイラストが入ったオリジナルグッズも手に入るチャンスです!

人気の猫漫画家による描き下ろしグッズが当たる!Instagramキャンペーン

このキャンペーンはコスモウォーター公式Instagramアカウントをフォローし、キャンペーンの投稿にコメントするだけでどなたでも参加できます。

猫ちゃんも、猫好きの皆様も嬉しいグッズを幅広く用意。

▼キャンペーン詳細

・期間 :2025年2月17日(月)〜3月3日(月)

・賞品 :「カリカリマシーンV2C/スマホ連動型自動給餌器」

「ネコのための防災DXセット」

「のべ子さん描き下ろしのオリジナルグッズ」など、豪華賞品多数!

・当選人数:抽選22名様

・参加方法:(1) コスモウォーター公式Instagramアカウントをフォロー

(2) キャンペーン投稿に、「欲しい賞」と

「どんな猫ちゃんが好きか」をコメントして応募完了!

(3) 「@cosmowater.official」のメンションをつけて、

ストーリーズで(2)の投稿をシェアすると当選確率UP!

■「にゃんモデル」とは

「ウォーターサーバーを猫の形にしたら可愛くない?」という猫好き社員の“猫愛”から生まれた、ウォーターサーバーです。

222台の数量限定製造からスタートし、2,222台の増産。

2023年には定番モデル化を果たしました。

2024年2月22日には製品アップグレードと2色の新色も仲間入りして、さらに可愛さも便利さもパワーアップ!

にゃんモデルとは?

■3周年を迎えて、猫好きユーザーの皆様が選んだ「にゃんモデル」のオススメポイント!

(1) キャットタワーのように猫がくつろげる(=^・^=)

(2) キュンとするようなぷにぷにの肉球レバー♪

(3) 猫が中に入って遊べるお水の段ボール!

(4) 猫のいたずら防止になる猫型チャイルドロックキー◎

(5) ウォーターサーバーの音が静かだから、猫もぐっすり夢の中♪

にゃんモデルのオススメポイント!

※「コスモウォーター」は、コスモライフのウォーターサーバー及び宅配水事業のブランド名称です。

