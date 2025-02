「Re・De(リデ)」は、20Lオーブンレンジ「Re・De Range(リデレンジ)」を、2025年2月21日(金)より、Re・De公式オンラインショップおよび全国の家電量販店などで一般販売します。

Re・De「Re・De Range(リデレンジ)」

「Re・De(リデ)」は、20Lオーブンレンジ「Re・De Range(リデレンジ)」を、2025年2月21日(金)より、Re・De公式オンラインショップおよび全国の家電量販店などで一般販売します。

また、2025年2月14日より、インテリアショップ「LIVING HOUSE. 横浜ベイクォーター店」での展示販売を開始します。

■新製品「Re・De Range」について

Re・De Rangeは、料理の真髄にフォーカスした設計で、おいしさと心地よさを同時に実現した、プレミアムコンパクトなオーブンレンジです。

20Lとコンパクトながら、複雑な料理ごとのモードを大胆に削ぎ落とし、自由なコントロールや料理を楽しむ機能を搭載。

毎日使えて、上質で満足感の高い使い心地を追求しました。

ビルトインオーブンレンジのようなシームレスな佇まいと、直感的な使い心地をきわめたデザインが、置くだけでキッチン空間を美しく進化させます。

<一般販売について>

価格 :59,400円(税込)

時期 :2025年2月21日(金)より順次

カラー :ホワイト、ブラック

販売場所:全国の家電量販店、Re・De公式オンラインショップなど

※ Re・De公式オンラインショップでは、本日より予約販売開始

<製品特長>

・本格派のレンジ・オーブン・グリル機能

赤外線センサー搭載で、食材の温度をダイレクトにセンシングし、均一で高精細なあたためを実現した「レンジ」機能。

最大250℃まで上がり、1.2kgの塊肉でもムラなく火を通せる「オーブン」機能。

高火力なヒーターの力で、プロ並みの料理を叶える「グリル」機能を搭載し、あらゆる調理をカバーします。

・コンパクトなのに、庫内は広々サイズ(※1)

平均的な大型ハイエンドモデル(30L)(※2)に比べ、ひと回りほどコンパクトなサイズ感。

それでいて庫内有効幅は35cmと、ハイエンドモデルと比べたった2cmほどしか変わりません。

壁付けでの設置も可能です。

※1 Re・De Range(20L)=外形:W440mm×D379mm(ハンドル含む奥行 422mm)×H327mm、庫内サイズ:W352mm×D310mm×H176mm

※2 大型ハイエンドモデル(30L)=外形サイズ(平均):W498mm×D425mm×H387mm、庫内サイズ(平均):W396mm×D315mm×H225mm(同社調べ)

コンパクトなのに、庫内は広々サイズ

・2つのダイヤルで、直感的に使えるモード

複雑な操作は必要なく、シンプルで直感的に使えるダイヤルで、どんな料理も思いのままに叶えます。

たった2つのダイヤルの組み合わせ次第で、できることは1000通り以上です。

2つのダイヤルで、直感的に使えるモード

・毎日の食卓を彩る、オリジナルの絶品レシピ

メインからサイドディッシュ、デザートまで、料理研究家・川上ミホ氏監修の、料理の幅を広げてくれるオリジナルレシピを提案します。

忙しい平日にゆとりをくれる、時短な「平日レシピ」と、休日を華やかに彩る、本格的な「休日レシピ」が載った、オリジナルレシピブックが付属します。

毎日の食卓を彩る、オリジナルの絶品レシピ

・体感をイノベーションするデザイン

静かで上質な開閉を実現した「ソフトクローズ機能」や、液晶レスな表示など、操作部や使用方法を極限まで直感的にすることで、ストレスのない使用体験を提供します。

長く使っていただけるよう、機能美を追求し、タイムレスな魅力を体現したデザインを採用しました。

カラーは、ホワイトとブラックの2色を用意されています。

体感をイノベーションするデザイン

・“心地よさ”を追求したこだわり

庫内のにおいが気になった時に使える「自動お手入れ機能」や、「チャイルドロック機能」、「消音機能」など、上質な体験をアシストする、使い心地を考えたこだわりの機能が、毎日の料理をサポートします。

<製品仕様>

製品仕様

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 驚くほどコンパクト!Re・De「リデレンジ」 appeared first on Dtimes.